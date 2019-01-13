9' Желтая карточкаГомес Хорди
0:1
23' ГолMarinos Tzionis
36' Желтая карточкаБрю Кевин
40' Желтая карточкаЖивец Саша
49' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
53' Желтая карточкаКусулос Янис
1:1
57' ГолБрю Кевин
2:1
71' ГолЗелая Эмилио
74' Желтая карточкаСардинеро Адриан
Второй тайм
77'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Сакетти Эстебан выходит на его замену.
77'
Омония делает замену. Marinos Tzionis уходит с поля, а Аджагун Абдул выходит на его замену.
74'
Сардинеро Адриан получил желтую карточку от судьи
71'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
65'
Омония делает замену. Гомес Хорди уходит с поля, а Коловос Димитрис выходит на его замену.
58'
[player1] получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Брю Кевин бьет в цель!
53'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
49'
Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Уэдраого Дилан уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Омония делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Харис Мавриас выходит на его замену.
40'
Живец Саша получил желтую карточку от судьи
36'
Брю Кевин получил желтую карточку от судьи
24'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
23'
Г О О О О Л - Marinos Tzionis бьет в цель!
9'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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