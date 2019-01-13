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Аполлон
2:1
Конец матча
Омония
0'
9' Желтая карточка
Гомес Хорди
0:1
23' Гол
Marinos Tzionis
36' Желтая карточка
Брю Кевин
40' Желтая карточка
Живец Саша
49' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
53' Желтая карточка
Кусулос Янис
1:1
57' Гол
Брю Кевин
2:1
71' Гол
Зелая Эмилио
74' Желтая карточка
Сардинеро Адриан
90'+4
Второй тайм
77'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Сакетти Эстебан выходит на его замену.
77'
Омония делает замену. Marinos Tzionis уходит с поля, а Аджагун Абдул выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Сардинеро Адриан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
65'
Омония делает замену. Гомес Хорди уходит с поля, а Коловос Димитрис выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Брю Кевин бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Кириаку Хараламбос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аполлон делает замену. Уэдраого Дилан уходит с поля, а Сардинеро Адриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Омония делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Харис Мавриас выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Живец Саша получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Брю Кевин получил желтую карточку от судьи
24'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Перейра Факундо выходит на его замену.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Marinos Tzionis бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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