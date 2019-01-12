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АПОЭЛ
4:0
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
17' Гол
Leo Natel
28' Желтая карточка
Дуглас Феррейра
31' Желтая карточка
Бессат Венсан
54' Желтая карточка
Beka Mikeltadze
2:0
67' Пенальти
Нуну Мораиш
3:0
71' Гол
Иоанну Николас
4:0
90' Гол
Соуза Лукас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
88'
АПОЭЛ делает замену. Вурос Праксителис уходит с поля, а Руэда Хесус II выходит на его замену.
86'
АПОЭЛ делает замену. Leo Natel уходит с поля, а Эфрем Георгиос выходит на его замену.
85'
Анортосис делает замену. Коффи Эрвин уходит с поля, а Fytos Kyriakou выходит на его замену.
80'
АПОЭЛ делает замену. Иоанну Николас уходит с поля, а Карлао Роберто выходит на его замену.
73'
Анортосис делает замену. Праньич Даниэль уходит с поля, а Энглезу Никос выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ забивает с точки!
Желтая карточка
54'
Beka Mikeltadze получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Бессат Венсан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Дуглас Феррейра получил желтую карточку от судьи
17'
Анортосис делает замену. Дюриш Михал уходит с поля, а Качарава Ника выходит на его замену.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Leo Natel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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