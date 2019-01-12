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Пафос
0:1
Второй тайм: 76'
Неа Саламина
0'
0:1
27' Гол
Минтиккис Константинос
37' Желтая карточка
Фолпрехт Зденек
54' Желтая карточка
58' Желтая карточка
 76'
Второй тайм
Желтая карточка
58'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Фолпрехт Зденек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Минтиккис Константинос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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