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Эносис
0:1
Первый тайм: 31'
Докса Катокопия
0'
0:1
4' Гол
Луис Карлос II
13' Желтая карточка
Konstaninos Sotiriou
31'
Первый тайм
Желтая карточка
13'
Konstaninos Sotiriou получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Луис Карлос II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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