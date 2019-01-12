0:1
Первый тайм: 31'
0:1
4' ГолЛуис Карлос II
13' Желтая карточкаKonstaninos Sotiriou
Первый тайм
13'
Konstaninos Sotiriou получил желтую карточку от судьи
13'
[player1] получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Луис Карлос II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
70' 2 Бристоль Сити 1 Болтон 70' 1 Рединг 0 Ноттингем Форест 71' 1 Уиган 0 Астон Вилла 68' 3 Брентфорд 1 Сток Сити 70' 1 Ипсвич 0 Ротерхэм 69' 1 Престон Норт Энд 1 Суонси 69' 1 Вест Бромвич 0 Норвич 70' 0 Бирмингем 1 Мидлсбро 69' 2 Халл Сити 0 Шеффилд Уэнсдей 71' 1 Шеффилд Юнайтед 0 КПР Позже 0 Миллуолл 0 Блэкберн
Англия: Вторая лига
70' 2 Нортгемптон 0 Карлайл 69' 0 Порт Вейл 2 Колчестер 69' 1 Крю Александра 1 Ньюпорт 64' 0 Мэнсфилд 1 Йовил Таун 69' 0 Олдхэм Атлетик 0 Форест Грин 68' 1 Суиндон Таун 2 Линкольн Сити 72' 1 Челтенем 2 Транмер 70' 0 Гримсби 2 Маклсфилд 73' 0 Ноттс Каунти 1 Кембридж Юнайтед 69' 2 Стивенэйдж 1 Кроули Таун 70' 1 Бёри 3 Милтон Кинс Донс 71' 0 Эксетер Сити 0 Моркам
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
73' 1 Бат 0 Ист Таррок Юнайтед 70' 2 Дартфорд 2 Сент-Олбанс 67' 2 Хэмптон энд Ричмонд 0 Далвич Гамлет 68' 1 Слауг 0 Челмсфорд 68' 1 Конкорд Рейнджерс 1 Уэлдстон 69' 0 Глостер 0 Ханегрфорд Таун Отл 0 Труро 0 Уокинг 68' 1 Биллерикей 1 Чиппенхэм Таун 68' 1 Истборн 0 Уэстон-сьюпер-Мэр Отл 0 Хемел Хемпстэд 0 Торкуэй Отл 0 Оксфорд Сити 0 Уэллинг
Англия: Первая лига
70' 1 Уолсолл 2 Сканторп 70' 0 Аккрингтон 0 Бристоль Роверс 67' 1 Ковентри 1 Уимблдон 70' 0 Портсмут 0 Блэкпул 69' 1 Сандерленд 1 Лутон Таун 70' 2 Бёртон 2 Джиллингем 70' 1 Питерборо Юнайтед 0 Рочдейл 70' 0 Саутенд 2 Плимут 69' 0 Уиком 1 Донкастер 67' 2 Барнсли 0 Брэдфорд Сити 68' 2 Флитвуд Таун 2 Оксфорд Юнайтед 69' 0 Шрусбери Таун 2 Чарльтон
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