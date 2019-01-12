  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
0:1
Перерыв
Сент-Этьен
0'
0:1
7' Гол
Хазри Вахби
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
45'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
45'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
44'
Монне-Паке Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Монне-Паке Кевин оказался на газоне.
42'
Генгам контролирует мяч.
42'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Генгам контролирует мяч.
40'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
40'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Удар от ворот произведет Генгам
39'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
39'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
38'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн.
37'
Тюрам Маркус завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
37'
Плохо сыграл Рюффье Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
36'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дьони Луа нанес удар, мяч был парирован, но Кайяр Марк-Орель не удержал его в руках.
34'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
34'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
34'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
34'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Ларссон Юхан из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
33'
Генгам контролирует мяч.
32'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ларссон Юхан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
29'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
26'
Генгам контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
24'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
23'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
22'
Генгам контролирует мяч.
22'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
20'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
19'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
19'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
19'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Коко Маркус из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
16'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Монне-Паке Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Тюрам Маркус
14'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
Угловой
14'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
14'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
Генгам контролирует мяч.
12'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
12'
Ларссон Юхан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ру Нолан из команды Генгам делает пас партнеру.
12'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
12'
Назначен штрафной. Пострадал Эбоа Феликс, его свалил Кабелла Реми.
Травма, повреждение
11'
Кабелла Реми возвращается на поле.
11'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабелла Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
10'
Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
8'
Генгам контролирует мяч.
Описание гола
7'
Г О О О О Л Хазри Вахби закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
6'
Коко Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Кабелла Реми заработал фол
6'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Роделен Ронни из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
5'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Дидо Этьен наказан за толчок Хазри Вахби
4'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
2'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Италия: Кубок (1/8 финала)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Уэльс: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация