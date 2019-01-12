Стадион: Стад дю Рудуру
0:1
Перерыв
0:1
7' ГолХазри Вахби
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
45'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
44'
Монне-Паке Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
43'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Монне-Паке Кевин оказался на газоне.
42'
42'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Удар от ворот произведет Генгам
39'
39'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
38'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн.
37'
Тюрам Маркус завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
37'
Плохо сыграл Рюффье Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
36'
35'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дьони Луа нанес удар, мяч был парирован, но Кайяр Марк-Орель не удержал его в руках.
34'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
34'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
34'
34'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Ларссон Юхан из команды Генгам наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ларссон Юхан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
29'
28'
28'
27'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
24'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
23'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
22'
22'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
21'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
20'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
20'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
19'
19'
19'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Коко Маркус из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
17'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
16'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
15'
Безумный фол. Монне-Паке Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Тюрам Маркус
14'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
14'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
14'
Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
12'
12'
Ларссон Юхан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
12'
Назначен штрафной. Пострадал Эбоа Феликс, его свалил Кабелла Реми.
11'
Кабелла Реми возвращается на поле.
11'
11'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабелла Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
8'
7'
Г О О О О Л Хазри Вахби закручивает штрафной в сетку! Великолепно
6'
Коко Маркус из команды Генгам толкнул локтем оппонента. Это Кабелла Реми заработал фол
6'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Роделен Ронни из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
5'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Дидо Этьен наказан за толчок Хазри Вахби
4'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
2'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Итог 2 Майнц 2 Фрайбург Итог 1 Ольборг 2 Хобро Итог 2 Карлсруэ 4 Фейеноорд ОТМ 0 Бешикташ 0 Гройтер Фюрт Итог 2 Майнц 2 Фрайбург Итог 3 Вольфсбург 0 Риека Итог 2 Оснабрюк 1 Янг Бойз Итог 2 ВВВ-Венло 0 Виктория Кёльн Итог 1 РБ Лейпциг 1 Галатасарай Итог 1 Эмполи 0 Перуджа Итог 1 Рёуфосс 3 Мьёндален Итог 2 Сан-Паулу 4 Аякс Позже 0 Фламенго 0 Айнтрахт Фр
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Итог 2 Бристоль Сити 1 Болтон Итог 2 Рединг 0 Ноттингем Форест Итог 3 Уиган 0 Астон Вилла Итог 3 Брентфорд 1 Сток Сити Итог 1 Ипсвич 0 Ротерхэм Итог 1 Престон Норт Энд 1 Суонси Итог 1 Вест Бромвич 1 Норвич Итог 1 Бирмингем 2 Мидлсбро Итог 3 Халл Сити 0 Шеффилд Уэнсдей Итог 1 Шеффилд Юнайтед 0 КПР Итог 0 Миллуолл 2 Блэкберн
Англия: Вторая лига
Итог 3 Нортгемптон 0 Карлайл Итог 0 Порт Вейл 3 Колчестер Итог 3 Крю Александра 2 Ньюпорт Итог 0 Мэнсфилд 1 Йовил Таун Итог 0 Олдхэм Атлетик 0 Форест Грин Итог 2 Суиндон Таун 2 Линкольн Сити Итог 1 Челтенем 3 Транмер Итог 0 Гримсби 2 Маклсфилд Итог 0 Ноттс Каунти 1 Кембридж Юнайтед Итог 2 Стивенэйдж 1 Кроули Таун Итог 4 Бёри 3 Милтон Кинс Донс Итог 0 Эксетер Сити 0 Моркам
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 0 Ист Таррок Юнайтед Итог 3 Дартфорд 2 Сент-Олбанс Итог 2 Хэмптон энд Ричмонд 0 Далвич Гамлет Итог 1 Слауг 0 Челмсфорд Итог 2 Конкорд Рейнджерс 2 Уэлдстон Итог 0 Глостер 0 Ханегрфорд Таун Отл 0 Труро 0 Уокинг Итог 1 Биллерикей 2 Чиппенхэм Таун Итог 1 Истборн 1 Уэстон-сьюпер-Мэр Отл 0 Хемел Хемпстэд 0 Торкуэй Отл 0 Оксфорд Сити 0 Уэллинг
Англия: Первая лига
Итог 1 Уолсолл 2 Сканторп Итог 0 Аккрингтон 0 Бристоль Роверс Итог 1 Ковентри 1 Уимблдон Итог 0 Портсмут 1 Блэкпул Итог 1 Сандерленд 1 Лутон Таун Итог 2 Бёртон 3 Джиллингем Итог 2 Питерборо Юнайтед 1 Рочдейл Итог 2 Саутенд 3 Плимут Итог 3 Уиком 2 Донкастер Итог 3 Барнсли 0 Брэдфорд Сити Итог 2 Флитвуд Таун 2 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Шрусбери Таун 3 Чарльтон
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Кубок Азии (Группа D)
Кубок Азии (Группа E)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Ирландия: Премьер-лига
Торнео де Верано
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Комментарии к прогнозам (0)