Стадион: Альянц Ривьера
1:0
16' ПенальтиСент-Максимин Аллан
22' Желтая карточкаЭрей Кристоф
26' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
Первый тайм
48'
Команда Бордо играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
48'
Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
47'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
46'
45'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
45'
Шанс! Бриан Джимми из команды Бордо пробил головой, но мимо
44'
44'
Бриан Джимми из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Плашил Ярослав из команды Бордо играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
42'
41'
41'
41'
41'
Эрей Кристоф наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
40'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
38'
38'
Сакко Ихсан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
37'
Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
Ницца имеет хороший шанс забить.
35'
35'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
34'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
33'
33'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Карамо Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
32'
32'
Отавио Пассос из команды Бордо нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
32'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
32'
32'
31'
31'
Карамо Янн не смог попасть в створ ударом издали
30'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Выглядело как неплохой момент. Эдди Сильвестр из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
29'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
29'
Отавио Пассос пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
28'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Эдди Сильвестр
28'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плашил Ярослав из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
27'
26'
Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
26'
Судья свистит. Калу Сэмьюэл атаковал сзади соперника. Это Аталь Юсеф заработал своей команде штрафной
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Сиприен Вилан наказан за толчок Отавио Пассос
24'
23'
23'
23'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
22'
Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
22'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
21'
Калу Сэмьюэл нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
21'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Эдди Сильвестр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
19'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
17'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
17'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
16'
Г О О О О Л - Сент-Максимин Аллан из команды Ницца забивает с точки!
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
ПЕНАЛЬТИ - Йованович Вукашин из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сакко Ихсан.
13'
Башич Тома нарушает правила. Макенго Жан-Виктор пострадал
13'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
11'
11'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
11'
Тамез Адриен делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
9'
9'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
7'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
6'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
6'
Эдди Сильвестр из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
5'
5'
5'
4'
4'
4'
Карамо Янн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Сабали Юссуф из команды Бордо увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
4'
3'
3'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
1'
1'
Как он промахнулся? Карамо Янн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
1'
Тамез Адриен ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
"Наполи" интересуется Балотелли — 22:23
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Итог 2 Майнц 2 Фрайбург Итог 1 Ольборг 2 Хобро Итог 2 Карлсруэ 4 Фейеноорд ОТМ 0 Бешикташ 0 Гройтер Фюрт Итог 2 Майнц 2 Фрайбург Итог 3 Вольфсбург 0 Риека Итог 2 Оснабрюк 1 Янг Бойз Итог 2 ВВВ-Венло 0 Виктория Кёльн Итог 1 РБ Лейпциг 1 Галатасарай Итог 1 Эмполи 0 Перуджа Итог 1 Рёуфосс 3 Мьёндален Итог 2 Сан-Паулу 4 Аякс Позже 0 Фламенго 0 Айнтрахт Фр
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Итог 2 Бристоль Сити 1 Болтон Итог 2 Рединг 0 Ноттингем Форест Итог 3 Уиган 0 Астон Вилла Итог 3 Брентфорд 1 Сток Сити Итог 1 Ипсвич 0 Ротерхэм Итог 1 Престон Норт Энд 1 Суонси Итог 1 Вест Бромвич 1 Норвич Итог 1 Бирмингем 2 Мидлсбро Итог 3 Халл Сити 0 Шеффилд Уэнсдей Итог 1 Шеффилд Юнайтед 0 КПР Итог 0 Миллуолл 2 Блэкберн
Англия: Вторая лига
Итог 3 Нортгемптон 0 Карлайл Итог 0 Порт Вейл 3 Колчестер Итог 3 Крю Александра 2 Ньюпорт Итог 0 Мэнсфилд 1 Йовил Таун Итог 0 Олдхэм Атлетик 0 Форест Грин Итог 2 Суиндон Таун 2 Линкольн Сити Итог 1 Челтенем 3 Транмер Итог 0 Гримсби 2 Маклсфилд Итог 0 Ноттс Каунти 1 Кембридж Юнайтед Итог 2 Стивенэйдж 1 Кроули Таун Итог 4 Бёри 3 Милтон Кинс Донс Итог 0 Эксетер Сити 0 Моркам
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 0 Ист Таррок Юнайтед Итог 3 Дартфорд 2 Сент-Олбанс Итог 2 Хэмптон энд Ричмонд 0 Далвич Гамлет Итог 1 Слауг 0 Челмсфорд Итог 2 Конкорд Рейнджерс 2 Уэлдстон Итог 0 Глостер 0 Ханегрфорд Таун Отл 0 Труро 0 Уокинг Итог 1 Биллерикей 2 Чиппенхэм Таун Итог 1 Истборн 1 Уэстон-сьюпер-Мэр Отл 0 Хемел Хемпстэд 0 Торкуэй Отл 0 Оксфорд Сити 0 Уэллинг
Англия: Первая лига
Итог 1 Уолсолл 2 Сканторп Итог 0 Аккрингтон 0 Бристоль Роверс Итог 1 Ковентри 1 Уимблдон Итог 0 Портсмут 1 Блэкпул Итог 1 Сандерленд 1 Лутон Таун Итог 2 Бёртон 3 Джиллингем Итог 2 Питерборо Юнайтед 1 Рочдейл Итог 2 Саутенд 3 Плимут Итог 3 Уиком 2 Донкастер Итог 3 Барнсли 0 Брэдфорд Сити Итог 2 Флитвуд Таун 2 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Шрусбери Таун 3 Чарльтон
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Кубок Азии (Группа D)
Кубок Азии (Группа E)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Северная Ирландия: Премьер-лига
Торнео де Верано
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Франция: Первый дивизион: Женщины
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Комментарии к прогнозам (0)