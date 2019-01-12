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  5. Лига 1
Стадион:
Ницца
1:0
Перерыв
Бордо
0'
1:0
16' Пенальти
Сент-Максимин Аллан
22' Желтая карточка
Эрей Кристоф
26' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
Первый тайм
48'
Команда Бордо играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Угловой
48'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
48'
Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бордо контролирует мяч.
47'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
46'
Бордо контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
46'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
46'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Макенго Жан-Виктор из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Удар от ворот произведет Ницца
45'
Шанс! Бриан Джимми из команды Бордо пробил головой, но мимо
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
44'
Бриан Джимми из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
44'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Карамо Янн из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Плашил Ярослав из команды Бордо играет слишком грубо. Макенго Жан-Виктор оказался на газоне.
42'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Бордо
41'
Эрей Кристоф наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Угловой
40'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
40'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
38'
Удар от ворот произведет Бордо
38'
Сакко Ихсан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
37'
Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Аталь Юсеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Бордо
36'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
Ницца имеет хороший шанс забить.
35'
Удар от ворот произведет Ницца
35'
Отавио Пассос не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
34'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
33'
Бордо контролирует мяч.
33'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Карамо Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
32'
Удар от ворот произведет Ницца
32'
Отавио Пассос из команды Бордо нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
32'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
32'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
32'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Ницца
31'
Карамо Янн не смог попасть в створ ударом издали
30'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
30'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Выглядело как неплохой момент. Эдди Сильвестр из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
29'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
29'
Отавио Пассос пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Бриан Джимми из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Эдди Сильвестр
28'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плашил Ярослав из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
27'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
26'
Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Калу Сэмьюэл атаковал сзади соперника. Это Аталь Юсеф заработал своей команде штрафной
25'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
24'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
24'
Сиприен Вилан наказан за толчок Отавио Пассос
24'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Ницца контролирует мяч.
23'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
23'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
22'
Эрей Кристоф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
21'
Калу Сэмьюэл нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
21'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Эдди Сильвестр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
20'
Бордо контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
19'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
19'
Бордо контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Эрей Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Сент-Максимин Аллан из команды Ницца забивает с точки!
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
13'
ПЕНАЛЬТИ - Йованович Вукашин из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сакко Ихсан.
Фол, нарушение
13'
Башич Тома нарушает правила. Макенго Жан-Виктор пострадал
13'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
12'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Ницца контролирует мяч.
11'
Бордо контролирует мяч.
11'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
11'
Тамез Адриен делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
9'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
9'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Бордо
Офсайд
8'
Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сакко Ихсан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
6'
Эдди Сильвестр из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
5'
Бордо контролирует мяч.
5'
Ницца контролирует мяч.
5'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Ницца
4'
Карамо Янн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Сабали Юссуф из команды Бордо увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
4'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
3'
Бордо контролирует мяч.
3'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
1'
Удар от ворот произведет Ницца
1'
Как он промахнулся? Карамо Янн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
1'
Отличные скиллы показывает Карамо Янн, обводя своих соперников
1'
Тамез Адриен ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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