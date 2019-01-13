Стадион: Стад Гастон Жерар
Второй тайм
54'
ГОООООЛ Дижон забивает
54'
Мари Жордан из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
54'
Шафик Фуад не смог попасть в створ ударом издали
54'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
53'
52'
Саид Уэсли задерживает мяч рукой
52'
52'
51'
51'
51'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
50'
Матч возобновится спорным мячом
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
49'
49'
Саид Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Хорошую попытку сделал Квон Чхан Хун. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон находит одноклубника четким пасом пяткой.
48'
47'
Удар от ворот произведет Дижон
47'
47'
46'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
44'
44'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
43'
43'
ШАНС! Квон Чхан Хун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
43'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
41'
41'
Удар от ворот произведет Дижон
40'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
40'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
39'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
39'
Скири Эйе наказан за толчок Квон Чхан Хун
39'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Хороший удар издали нанес Делор Анди, но отличный сейв сделал Аллен Бобби. Угловой.
38'
37'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
37'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
36'
35'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Хороший удар издали нанес Делор Анди, но отличный сейв сделал Аллен Бобби. Угловой.
34'
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Делор Анди фолит на сопернике
33'
33'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Абейд Мехди фолит на сопернике
31'
31'
Илтон Виторино нарушает правила. Мари Жордан пострадал
30'
Аллен Бобби из команды Дижон сделал отличный сейв!
30'
Шкулетич Петар имел все шансы забить, но Аллен Бобби сделал отличный сейв!
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Молле Флоран и попал в каркас ворот!
30'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
29'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
28'
28'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
28'
27'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
26'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
26'
Хороший удар издали нанес Абейд Мехди, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
26'
25'
25'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
24'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
24'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
24'
23'
23'
23'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
20'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
19'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
18'
Судья сигнализирует, что Шкулетич Петар из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
18'
18'
17'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
16'
Молле Флоран бьет со штрафного в створ, но Аллен Бобби держит все под контролем
15'
Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
14'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
14'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Тавареш Жулио нарушает правила. Илтон Виторино пострадал
11'
Шкулетич Петар из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
10'
9'
9'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
9'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
8'
Абейд Мехди бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
8'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Мари Жордан, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
7'
7'
7'
Мари Жордан наказан за толчок Ойонго Амбруаз
6'
6'
5'
Шафик Фуад из команды Дижон играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
4'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
3'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
3'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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