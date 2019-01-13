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  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
1:0
Второй тайм: 55'
Монпелье
0'
1:0
54' Гол
 55'
Второй тайм
Описание гола
54'
ГОООООЛ Дижон забивает
54'
Мари Жордан из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Удар от ворот произведет Монпелье
54'
Шафик Фуад не смог попасть в створ ударом издали
54'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Саид Уэсли задерживает мяч рукой
52'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Дижон контролирует мяч.
51'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
50'
Матч возобновится спорным мячом
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Дижон контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Монпелье
49'
Саид Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
49'
Хорошую попытку сделал Квон Чхан Хун. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон находит одноклубника четким пасом пяткой.
48'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Дижон
47'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
46'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
43'
Удар от ворот произведет Монпелье
43'
ШАНС! Квон Чхан Хун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
43'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Дижон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
41'
Дижон контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Дижон
41'
Шанс! Скири Эйе из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
40'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
39'
Скири Эйе наказан за толчок Квон Чхан Хун
39'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
38'
Хороший удар издали нанес Делор Анди, но отличный сейв сделал Аллен Бобби. Угловой.
38'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
37'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
37'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Монпелье контролирует мяч.
36'
Дижон контролирует мяч.
36'
Дижон контролирует мяч.
35'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
35'
Хороший удар издали нанес Делор Анди, но отличный сейв сделал Аллен Бобби. Угловой.
34'
Монпелье контролирует мяч.
34'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Делор Анди фолит на сопернике
33'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
32'
Дижон имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Абейд Мехди фолит на сопернике
31'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Илтон Виторино нарушает правила. Мари Жордан пострадал
30'
Аллен Бобби из команды Дижон сделал отличный сейв!
30'
Шкулетич Петар имел все шансы забить, но Аллен Бобби сделал отличный сейв!
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Молле Флоран и попал в каркас ворот!
30'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
29'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
28'
Удар от ворот произведет Монпелье
28'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
28'
Дижон контролирует мяч.
27'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
26'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
26'
Хороший удар издали нанес Абейд Мехди, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
26'
Дижон имеет хороший шанс забить.
25'
Монпелье контролирует мяч.
25'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
24'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
24'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Монпелье контролирует мяч.
23'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Монпелье контролирует мяч.
23'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Монпелье
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Мари Жордан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Дижон контролирует мяч.
21'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
20'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
19'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Шкулетич Петар из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
18'
Монпелье контролирует мяч.
18'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
16'
Молле Флоран бьет со штрафного в створ, но Аллен Бобби держит все под контролем
Фол, нарушение
15'
Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
14'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
13'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
12'
Тавареш Жулио нарушает правила. Илтон Виторино пострадал
11'
Шкулетич Петар из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Монпелье контролирует мяч.
10'
Дижон контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Монпелье
9'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
8'
Абейд Мехди бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
8'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Мари Жордан, но отличный сейв сделал Лекомт Бенджамин. Угловой.
7'
Дижон контролирует мяч.
7'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Мари Жордан наказан за толчок Ойонго Амбруаз
6'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Шафик Фуад из команды Дижон играет слишком грубо. Скири Эйе оказался на газоне.
4'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
4'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
3'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Монпелье
1'
Монпелье контролирует мяч.
1'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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