Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 31195
0:1
13' ГолДа Сильва Дамьен
32' Желтая карточкаАндре Бенжамин
38' Желтая карточкаЖиротто Андрей
45' Желтая карточкаГренье Клеман
52' Желтая карточкаНьянг М'Байе
85' Желтая карточкаПаллуа Николя
90' Желтая карточкаЛима Лукас
90' Желтая карточкаУорис Маджид
90' Желтая карточкаФабио да Сильва
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 31195 болельщиков
95'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
93'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
93'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
92'
Рефери не любит споров - именно за это Фабио да Сильва сейчас получил желтую
92'
Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи
92'
Безумный фол. Уорис Маджид грубо играет против соперника. Пострадал Бен Арфа Хатем
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
90'
Лима Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Кулибали Калифа нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
89'
89'
89'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
89'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
88'
87'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Да Сильва Дамьен
86'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
86'
Матч возобновлен
85'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Паллуа Николя грубо играет против соперника. Пострадал Силики Джеймс
85'
84'
83'
Тактическая замена. Лимбомбе Антони уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
82'
Лимбомбе Антони имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
82'
82'
Уорис Маджид имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
82'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный кросс...
81'
Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
81'
Силики Джеймс из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
81'
80'
Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
79'
78'
78'
Лимбомбе Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Лимбомбе Антони нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
77'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
74'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
74'
74'
74'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
73'
Коубек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
Ронжье Валентин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Сала Эмилиано из команды Нант отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Фабио да Сильва задерживает мяч рукой
70'
70'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
67'
66'
ШАНС! Это должен был быть гол. Лимбомбе Антони упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
66'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
66'
66'
Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
66'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
66'
66'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
66'
Паллуа Николя из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
65'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Тактическая замена. Жиротто Андрей уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
64'
Лима Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Бен Арфа Хатем оказался на газоне.
63'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
62'
62'
61'
61'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Юханссон Якоб
60'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лимбомбе Антони и попал в каркас ворот!
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
59'
59'
59'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
59'
Нант начинает контратаку
58'
57'
Жиротто Андрей из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Ронжье Валентин
57'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
56'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
56'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Лима Лукас задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Ньянг М'Байе нарушает правила. Фабио да Сильва пострадал
54'
54'
54'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
54'
Фабио да Сильва из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
53'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Плохо сыграл Гренье Клеман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Ньянг М'Байе получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Безумный фол. Ньянг М'Байе грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
51'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
50'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
49'
Жиротто Андрей мяч отрикошетил от ворот
49'
Паллуа Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
49'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
48'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
47'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
46'
Гренье Клеман мяч отрикошетил от ворот
46'
Ренн имеет хороший шанс забить.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Ньянг М'Байе нарушает правила. Фабио да Сильва пострадал
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
45'
Гренье Клеман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Гренье Клеман из команды Ренн играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
45'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Фабио да Сильва из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
42'
42'
41'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ньянг М'Байе мяча так и не получил
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
38'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
38'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Бен Арфа Хатем
38'
38'
37'
Бенсебаини Рами из команды Ренн играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
35'
Лима Лукас из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
34'
34'
Мешер Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
32'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
32'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Жиротто Андрей заработал фол
32'
31'
31'
30'
Лимбомбе Антони задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
30'
29'
Гренье Клеман из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лимбомбе Антони пострадал.
28'
Жиротто Андрей нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
28'
Бен Арфа Хатем нарушает правила. Ронжье Валентин пострадал
27'
27'
Ньянг М'Байе возвращается на поле.
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Ньянг М'Байе получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
25'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
24'
24'
Сала Эмилиано из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
24'
23'
23'
Туре Абдулайе из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Карлос Диего Сантос нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
21'
21'
Выглядело как неплохой момент. Лимбомбе Антони из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
21'
Лимбомбе Антони из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
19'
18'
18'
17'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
15'
15'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
15'
Плохо сыграл Гренье Клеман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
15'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
Бен Арфа Хатем сделал результативную передачу.
13'
ГОООООЛ - Да Сильва Дамьен Ренн забивает ударом головой
13'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
12'
12'
12'
Удар от ворот произведет Нант
12'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
10'
Матч возобновлен
9'
Карлос Диего Сантос задерживает мяч рукой
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
7'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
7'
7'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Жиротто Андрей
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
4'
4'
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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