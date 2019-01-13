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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 31195
Нант
0:1
Конец матча
Ренн
0'
0:1
13' Гол
Да Сильва Дамьен
32' Желтая карточка
Андре Бенжамин
38' Желтая карточка
Жиротто Андрей
45' Желтая карточка
Гренье Клеман
52' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
85' Желтая карточка
Паллуа Николя
90' Желтая карточка
Лима Лукас
90' Желтая карточка
Уорис Маджид
90' Желтая карточка
Фабио да Сильва
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 31195 болельщиков
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
Угловой
93'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
93'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Фабио да Сильва сейчас получил желтую
Желтая карточка
92'
Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Уорис Маджид грубо играет против соперника. Пострадал Бен Арфа Хатем
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
90'
Лима Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Лима Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Кулибали Калифа нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
89'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
88'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Да Сильва Дамьен
86'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Силики Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
85'
Паллуа Николя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Паллуа Николя грубо играет против соперника. Пострадал Силики Джеймс
85'
Ренн начинает контратаку
84'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Лимбомбе Антони уходит с поля и его заменяет Мутуссами Самуэль
82'
Лимбомбе Антони имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
82'
Нант имеет хороший шанс забить.
82'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Уорис Маджид имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
82'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный кросс...
81'
Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
81'
Силики Джеймс из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
81'
Ренн начинает контратаку
80'
Лимбомбе Антони пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
80'
Нант имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Нант контролирует мяч.
79'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Ренн
78'
Лимбомбе Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Лимбомбе Антони нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
77'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
77'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
76'
Нант контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет Ренн
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Кулибали Калифа
74'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
74'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
73'
Коубек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
73'
Ронжье Валентин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
72'
Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Сала Эмилиано из команды Нант отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
70'
Фабио да Сильва задерживает мяч рукой
70'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
67'
Удар от ворот произведет Ренн
66'
ШАНС! Это должен был быть гол. Лимбомбе Антони упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
66'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
66'
Нант имеет хороший шанс забить.
66'
Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
66'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
66'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
66'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
66'
Паллуа Николя из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
Ренн начинает контратаку
65'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
65'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Тактическая замена. Жиротто Андрей уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
Фол, нарушение
64'
Лима Лукас из команды Нант играет слишком грубо. Бен Арфа Хатем оказался на газоне.
63'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
62'
Нант контролирует мяч.
62'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Ренн
61'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Юханссон Якоб
60'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лимбомбе Антони и попал в каркас ворот!
60'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
59'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
59'
Нант начинает контратаку
58'
Удар от ворот произведет Ренн
57'
Жиротто Андрей из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
57'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Ронжье Валентин
57'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
56'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
56'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
55'
Лима Лукас задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
55'
Ньянг М'Байе нарушает правила. Фабио да Сильва пострадал
54'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
54'
Фабио да Сильва из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Удар от ворот произведет Ренн
53'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Плохо сыграл Гренье Клеман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Ньянг М'Байе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Ньянг М'Байе грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
51'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
49'
Жиротто Андрей мяч отрикошетил от ворот
49'
Паллуа Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
49'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
49'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Нант имеет хороший шанс забить.
48'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лимбомбе Антони
47'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
46'
Гренье Клеман мяч отрикошетил от ворот
46'
Ренн имеет хороший шанс забить.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
47'
Ньянг М'Байе нарушает правила. Фабио да Сильва пострадал
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Ренн
46'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
46'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Гренье Клеман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
45'
Гренье Клеман из команды Ренн играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Удар от ворот произведет Ренн
45'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
44'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Фабио да Сильва из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Нант имеет хороший шанс забить.
42'
Ренн контролирует мяч.
42'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Нант контролирует мяч.
40'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ньянг М'Байе мяча так и не получил
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Ренн контролирует мяч.
Желтая карточка
38'
Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Жиротто Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Бен Арфа Хатем
38'
Ренн контролирует мяч.
38'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Бенсебаини Рами из команды Ренн играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
36'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Нант контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Удар от ворот произведет Ренн
35'
Лима Лукас из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
34'
Ренн контролирует мяч.
34'
Мешер Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
34'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает пас партнеру.
Желтая карточка
32'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Жиротто Андрей заработал фол
32'
Удар от ворот произведет Ренн
31'
Нант контролирует мяч.
31'
Ренн контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Лимбомбе Антони задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Гренье Клеман из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лимбомбе Антони пострадал.
28'
Жиротто Андрей нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
28'
Бен Арфа Хатем нарушает правила. Ронжье Валентин пострадал
27'
Удар от ворот произведет Ренн
Травма, повреждение
27'
Ньянг М'Байе возвращается на поле.
27'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Ньянг М'Байе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сала Эмилиано из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
24'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Туре Абдулайе из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Карлос Диего Сантос нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
21'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Выглядело как неплохой момент. Лимбомбе Антони из команды Нант закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
21'
Лимбомбе Антони из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Нант контролирует мяч.
19'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Ренн контролирует мяч.
17'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
17'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Матч возобновлен
17'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
15'
Удар от ворот произведет Ренн
15'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
15'
Плохо сыграл Гренье Клеман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Уорис Маджид из команды Нант отправил кросс в штрафную...
15'
Лимбомбе Антони из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Бен Арфа Хатем сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГОООООЛ - Да Сильва Дамьен Ренн забивает ударом головой
13'
Бен Арфа Хатем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
12'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Нант
12'
Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
9'
Карлос Диего Сантос задерживает мяч рукой
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
7'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
7'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Бен Арфа Хатем наказан за толчок Жиротто Андрей
7'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
6'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
5'
Удар от ворот произведет Ренн
4'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Нант контролирует мяч.
3'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
2'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
1'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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