  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
0:2
Второй тайм: 58'
Лилль
0'
0:1
8' Гол
Пепе Николя
15' Желтая карточка
Сумаоро Адама
0:2
20' Гол
Леау Рафаэл
21' Желтая карточка
Кривелли Энцо
43' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
44' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
58'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Второй тайм
58'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Кан
57'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Лилль контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Леау Рафаэл нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
55'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
55'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
55'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
52'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Лилль контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Лилль
50'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
50'
Бове Клаудио возвращается на поле.
49'
Удар от ворот произведет Лилль
49'
Отличные скиллы показывает Армугом Йоэль, обводя своих соперников
49'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Бове Клаудио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Бове Клаудио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Удар от ворот произведет Кан
47'
Леау Рафаэл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
47'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный кросс...
46'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
48'
Нинга Родрике нарушает правила. Челик Зеки пострадал
48'
Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Кан контролирует мяч.
46'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
45'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
44'
Матч возобновлен
Желтая карточка
43'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
42'
Леау Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Диоманде Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Леау Рафаэл
40'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Кан
39'
Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
38'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Леау Рафаэл задерживает мяч рукой
37'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Бове Клаудио наказан за толчок Коне Юссуф
36'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
36'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
36'
Кан контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Лилль
35'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Кан контролирует мяч.
33'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Челик Зеки нарушает правила. Нинга Родрике пострадал
Фол, нарушение
32'
Бове Клаудио нарушает правила. Тьяго Маия пострадал
32'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Диоманде Исмаэль из команды Кан играет слишком грубо. Иконе Джонатан оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Лилль контролирует мяч.
29'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
29'
Иконе Джонатан наказан за толчок Гильберт Фредерик
28'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
26'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Лилль контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Тьяго Маия имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
23'
Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
23'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Лилль
Желтая карточка
21'
Рефери не любит споров - именно за это Кривелли Энцо сейчас получил желтую
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Леау Рафаэл, обводя своих соперников
20'
ШАНС! Леау Рафаэл вышел один-на-один с голкипером...
20'
Пепе Николя разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
19'
Тьяго Маия задерживает мяч рукой
17'
Иконе Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Удар от ворот произведет Лилль
16'
Армугом Йоэль не смог попасть в створ ударом издали
16'
После штрафного удара,который нанес Фахир Файсал мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
15'
Сумаоро Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Сумаоро Адама нарушает правила. Кривелли Энцо пострадал
15'
Нинга Родрике имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
14'
Диоманде Исмаэль нарушает правила. Леау Рафаэл пострадал
13'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Сумаоро Адама наказан за толчок Нинга Родрике
12'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Нинга Родрике
11'
Удар от ворот произведет Лилль
11'
Бове Клаудио из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
11'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
10'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
8'
Мендес Тьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
8'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
8'
Мендес Тьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
7'
Леау Рафаэл наказан за толчок Диоманде Исмаэль
Фол, нарушение
7'
Пепе Николя задерживает мяч рукой
7'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бове Клаудио из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Лилль контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
4'
Назначен штрафной. Пострадал Кривелли Энцо, его свалил Мендес Тьяго.
4'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Коне Юссуф из команды Лилль делает неудачный навес.
3'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация