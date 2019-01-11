Стадион: Стад Мишель д'Орнано
0:1
8' ГолПепе Николя
15' Желтая карточкаСумаоро Адама
0:2
20' ГолЛеау Рафаэл
21' Желтая карточкаКривелли Энцо
43' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
44' Желтая карточкаГильберт Фредерик
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Второй тайм
58'
58'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
57'
Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
57'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Леау Рафаэл нанес удар, мяч был парирован, но Самба Брис не удержал его в руках.
55'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
55'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
55'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
52'
Коне Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Бове Клаудио возвращается на поле.
49'
49'
Отличные скиллы показывает Армугом Йоэль, обводя своих соперников
49'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Бове Клаудио получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Бове Клаудио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Леау Рафаэл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
47'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный кросс...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Нинга Родрике нарушает правила. Челик Зеки пострадал
48'
Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
45'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
44'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
44'
Матч возобновлен
43'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
42'
Леау Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Безумный фол. Диоманде Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Леау Рафаэл
40'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
39'
39'
Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
38'
37'
Леау Рафаэл задерживает мяч рукой
37'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Бове Клаудио наказан за толчок Коне Юссуф
36'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
36'
Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
36'
35'
35'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
34'
33'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
33'
Челик Зеки нарушает правила. Нинга Родрике пострадал
32'
Бове Клаудио нарушает правила. Тьяго Маия пострадал
32'
31'
Диоманде Исмаэль из команды Кан играет слишком грубо. Иконе Джонатан оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
29'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Иконе Джонатан наказан за толчок Гильберт Фредерик
28'
28'
27'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
23'
Тьяго Маия имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
23'
Пепе Николя имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
23'
Бамба Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
21'
Рефери не любит споров - именно за это Кривелли Энцо сейчас получил желтую
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Леау Рафаэл, обводя своих соперников
20'
ШАНС! Леау Рафаэл вышел один-на-один с голкипером...
20'
Пепе Николя разрезает оборону соперника отличным пасом
19'
Тьяго Маия задерживает мяч рукой
17'
Иконе Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
16'
Армугом Йоэль не смог попасть в створ ударом издали
16'
После штрафного удара,который нанес Фахир Файсал мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Сумаоро Адама получил желтую карточку от судьи
15'
Сумаоро Адама нарушает правила. Кривелли Энцо пострадал
15'
Нинга Родрике имел все шансы забить, но Меньян Майк сделал отличный сейв!
15'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Диоманде Исмаэль нарушает правила. Леау Рафаэл пострадал
13'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
13'
Сумаоро Адама наказан за толчок Нинга Родрике
12'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Нинга Родрике
11'
11'
Бове Клаудио из команды Кан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
10'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
8'
Мендес Тьяго сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
8'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
8'
Мендес Тьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Леау Рафаэл наказан за толчок Диоманде Исмаэль
7'
Пепе Николя задерживает мяч рукой
7'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бове Клаудио из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
4'
Назначен штрафной. Пострадал Кривелли Энцо, его свалил Мендес Тьяго.
4'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
3'
Коне Юссуф из команды Лилль делает неудачный навес.
3'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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