  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Лион
1:1
Конец матча
Реймс
0'
0:1
34' Гол
Чаварриа Пабло
1:1
70' Гол
Траоре Бертран
83' Желтая карточка
Фокет Томас
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
94'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
94'
Терье Мартен из команды Лион играет слишком грубо. Фокет Томас оказался на газоне.
93'
Удар от ворот произведет Реймс
92'
Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
91'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
91'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Камара Ассан
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
89'
Менди Ферлан из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Менди Эдуар выбегает и ловит мяч
88'
Терье Мартен из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
Угловой
88'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
86'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
86'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
84'
Удар от ворот произведет Лион
84'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Корне Максвелл из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
83'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
83'
Фокет Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
83'
Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Терье Мартен оказался на газоне.
83'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
83'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Лопеш Антони не дал случится голу! Оджо Шейи должен был забивать, но Лопеш Антони сделал отличный сейв
82'
Дингом Тристан разрезает оборону соперника отличным пасом
82'
Удар от ворот произведет Лион
81'
Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Ромао Алаиксис
80'
Конан Гислен из команды Реймс делает неудачный навес.
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Офсайд
79'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
79'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
79'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
79'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Реймс
78'
Тактическая замена. Мбемба Нолан уходит с поля и его заменяет Дингом Тристан
77'
Удар от ворот произведет Лион
77'
ШАНС! Абдельамид Юнис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Абдельамид Юнис из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
77'
Удар от ворот произведет Лион
76'
Кафаро Матьё нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
75'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Чаварриа Пабло уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
73'
Терье Мартен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
73'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
72'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
72'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
71'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Дембеле Мусса I сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГОЛ! - Траоре Бертран из команды Лион наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
70'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Траоре Бертран и Дембеле Мусса I из команды Лион.
69'
Чаварриа Пабло нанес удар головой, но Лопеш Антони спокойно отбил мяч.
69'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Удин Реми
68'
Шавалерин Ксавье пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
68'
Опасность! Абдельамид Юнис из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
67'
Удар от ворот произведет Реймс
67'
ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Кафаро Матьё наказан за толчок Траоре Бертран
66'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
Удар от ворот произведет Реймс
64'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
63'
Ромао Алаиксис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Марсал Фернандо уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
61'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мбемба Нолан
60'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
59'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Дюбуа Лео из команды Лион играет слишком грубо. Кафаро Матьё оказался на газоне.
58'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Удин Реми из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
55'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
55'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
54'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
54'
Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
54'
Траоре Бертран возвращается на поле.
54'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
54'
Чаварриа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Бертран получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Траоре Бертран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
51'
Менди Эдуар не дал случится голу! Траоре Бертран должен был забивать, но Менди Эдуар сделал отличный сейв
51'
ШАНС! Траоре Бертран вышел один-на-один с голкипером...
51'
Корне Максвелл разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
50'
Депай Мемфис наказан за толчок Мбемба Нолан
50'
Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Удин Реми
48'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Хорошую попытку сделал Корне Максвелл. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
47'
Реймс контролирует мяч.
46'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
46'
Траоре Бертран из команды Лион пасует в штрафную, но Менди Эдуар выходит и ловит мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
45'
Лион контролирует мяч.
44'
Лион контролирует мяч.
43'
Депай Мемфис из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
43'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Н'Домбеле Тангай нанес удар издали, а Менди Эдуар отбил его обратно в игру!
42'
Траоре Бертран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
42'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Реймс
41'
Шанс! Денайе Джейсон из команды Лион пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
40'
Депай Мемфис мяч отрикошетил от ворот
40'
Дюбуа Лео из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
39'
Лион контролирует мяч.
39'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Чаварриа Пабло задерживает мяч рукой
37'
Лион контролирует мяч.
36'
Лион контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Удин Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Чаварриа Пабло изменил счет на табло!
34'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
34'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Лион
32'
ШАНС! Кафаро Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Удин Реми из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
31'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
31'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Удин Реми из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
27'
Лион контролирует мяч.
27'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Ауа Уссем из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Лион имеет хороший шанс забить.
23'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
23'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Депай Мемфис пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
21'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
О, нет. Из многообещающей позиции Фекир Набиль из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
21'
Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
21'
Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
20'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
19'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Денайе Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
18'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
17'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Менди Ферлан наказан за толчок Мбемба Нолан
16'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Лион
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
14'
Матч возобновлен
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
13'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
13'
Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
11'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Реймс
10'
Марсал Фернандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Чаварриа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Марсал Фернандо делает длинную передачу вперед
9'
Удар от ворот произведет Лион
8'
Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Удин Реми, его свалил Марсал Фернандо.
7'
Лион контролирует мяч.
6'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
6'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Ромао Алаиксис атаковал сзади соперника. Это Фекир Набиль заработал своей команде штрафной
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Реймс контролирует мяч.
4'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Удин Реми из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лион начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация