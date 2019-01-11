Стадион: Гроупама Арена
0:1
34' ГолЧаварриа Пабло
1:1
70' ГолТраоре Бертран
83' Желтая карточкаФокет Томас
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
94'
94'
Терье Мартен из команды Лион играет слишком грубо. Фокет Томас оказался на газоне.
93'
92'
Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
92'
Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Камара Ассан
90'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
89'
Менди Ферлан из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Менди Эдуар выбегает и ловит мяч
88'
Терье Мартен из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Марсело Антонио из команды Лион делает передачу одноклубнику.
88'
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
84'
84'
84'
Корне Максвелл из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
83'
83'
Фокет Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Терье Мартен оказался на газоне.
83'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
83'
82'
Лопеш Антони не дал случится голу! Оджо Шейи должен был забивать, но Лопеш Антони сделал отличный сейв
82'
Дингом Тристан разрезает оборону соперника отличным пасом
82'
81'
Менди Ферлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Дембеле Мусса I наказан за толчок Ромао Алаиксис
80'
Конан Гислен из команды Реймс делает неудачный навес.
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
79'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
79'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
78'
Тактическая замена. Мбемба Нолан уходит с поля и его заменяет Дингом Тристан
77'
77'
ШАНС! Абдельамид Юнис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Абдельамид Юнис из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
77'
76'
Кафаро Матьё нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Судья сигнализирует, что Депай Мемфис из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
75'
75'
Тактическая замена. Чаварриа Пабло уходит с поля и его заменяет Оджо Шейи
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Терье Мартен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
72'
71'
71'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
71'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Дембеле Мусса I сделал результативную передачу.
70'
ГОЛ! - Траоре Бертран из команды Лион наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
70'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Траоре Бертран и Дембеле Мусса I из команды Лион.
69'
Чаварриа Пабло нанес удар головой, но Лопеш Антони спокойно отбил мяч.
69'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
68'
Шавалерин Ксавье пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
68'
Опасность! Абдельамид Юнис из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
67'
67'
ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Кафаро Матьё наказан за толчок Траоре Бертран
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
64'
64'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
63'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
63'
Ромао Алаиксис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Тактическая замена. Марсал Фернандо уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мбемба Нолан
60'
60'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Дюбуа Лео из команды Лион играет слишком грубо. Кафаро Матьё оказался на газоне.
58'
57'
57'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
55'
55'
55'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
54'
Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Траоре Бертран возвращается на поле.
54'
54'
54'
Чаварриа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Бертран получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Матч возобновлен
53'
Траоре Бертран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
Менди Эдуар не дал случится голу! Траоре Бертран должен был забивать, но Менди Эдуар сделал отличный сейв
51'
ШАНС! Траоре Бертран вышел один-на-один с голкипером...
51'
Корне Максвелл разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Депай Мемфис наказан за толчок Мбемба Нолан
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
48'
48'
47'
Хорошую попытку сделал Корне Максвелл. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
46'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
46'
Траоре Бертран из команды Лион пасует в штрафную, но Менди Эдуар выходит и ловит мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
45'
44'
43'
Депай Мемфис из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
43'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
43'
43'
42'
Н'Домбеле Тангай нанес удар издали, а Менди Эдуар отбил его обратно в игру!
42'
Траоре Бертран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
41'
41'
Шанс! Денайе Джейсон из команды Лион пробил головой, но мимо
41'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
40'
Депай Мемфис мяч отрикошетил от ворот
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
39'
39'
38'
Чаварриа Пабло задерживает мяч рукой
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Удин Реми сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Чаварриа Пабло изменил счет на табло!
34'
33'
Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Н'Домбеле Тангай пострадал.
33'
32'
ШАНС! Кафаро Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
32'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
29'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
28'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
27'
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
24'
Лион имеет хороший шанс забить.
23'
23'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
23'
22'
Депай Мемфис пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
21'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
О, нет. Из многообещающей позиции Фекир Набиль из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
21'
Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
19'
19'
Судья сигнализирует, что Денайе Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
18'
18'
Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
17'
17'
Менди Ферлан наказан за толчок Мбемба Нолан
16'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
14'
Матч возобновлен
14'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
12'
12'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
11'
11'
10'
Марсал Фернандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Чаварриа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Марсал Фернандо делает длинную передачу вперед
9'
8'
Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
8'
Назначен штрафной. Пострадал Удин Реми, его свалил Марсал Фернандо.
7'
6'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья свистит. Ромао Алаиксис атаковал сзади соперника. Это Фекир Набиль заработал своей команде штрафной
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
4'
4'
3'
3'
2'
1'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лион начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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