Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Филиппины

Стадион: Аль-Рашид
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Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - ФилиппиныДо начала игры, которая состоится 16.01.2019, осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.
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Греция: Футбольная лига
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Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 1 Сан-Себастьян 0 Вальядолид-2 Итог 2 Бургос 0 Понферрадина Итог 0 Лас-Пальмас-2 0 Реал Мадрид Кастилья Итог 1 Рапидо Боусас 0 Леонеса Итог 3 Корушо 1 Навалкарнеро Итог 0 Понтеведра 0 Унионистас Итог 1 Salamanca CF UDS 2 Фуэнлабрада Итог 1 Гуйхуэло 0 Сельта-2 Итог 2 Атлетико-2 Мадрид 0 Унион Адарве
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
ОТМ 0 Лорка 0 Севилья Атлетико Итог 2 Марбелья 0 Альмерия-2 Итог 0 Гранада-2 2 Картахена Итог 0 Линенсе 2 УКАМ Мурсия Итог 2 Ibiza-Eivissa 0 Севилья Атлетико Итог 1 Эль-Эхидо 1 Мелилья Итог 1 Мурсия 0 Атлетико Санлукеньо Итог 2 Талавера 0 Хумилья Итог 0 Дон Бенито 2 Рекреативо Итог 2 Бадахос 1 Вильяновенсе Итог 1 Сан-Фернандо 2 Атлетико Малагуэно
Италия: Кубок (1/8 финала)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Кубок Азии (Группа E)
Кубок Азии (Группа F)
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Португалия: Португальская вторая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Торнео де Верано
Франция: Первый дивизион: Женщины
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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