Стадион: Стад Мишель д'Орнано
26' Желтая карточкаЖиротто Андрей
34' Вторая желтая карточкаЖиротто Андрей
34' Желтая карточкаПаллуа Николя
55' Желтая карточкаГильберт Фредерик
59' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
71' Желтая карточкаАрмугом Йоэль
78' Желтая карточкаДжику Александр
0:1
80' ПенальтиРонжье Валентин
Второй тайм
95'
94'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Кулибали Калифа пострадал.
94'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу одноклубнику.
94'
94'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
93'
93'
93'
93'
93'
Как он промахнулся? Кулибали Калифа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
92'
92'
Тактическая замена. Кватенг Энок уходит с поля и его заменяет Фабио да Сильва
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Кватенг Энок из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Гради Жонатан из команды Кан в офсайде
89'
Кривелли Энцо наказан за толчок Паллуа Николя
88'
88'
88'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
87'
Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
87'
87'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
Диоманде Исмаэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
85'
85'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
84'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Крхин Рене
83'
Фахир Файсал из команды Кан делает неудачный навес.
83'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
83'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
82'
Гради Жонатан из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Кулибали Калифа заработал фол
81'
81'
80'
Г О О О О Л - Ронжье Валентин из команды Нант забивает с точки!
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Матч возобновлен
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Джику Александр дергает за футболку соперника (это был Уорис Маджид) и рефери назначает пенальти!
78'
Ронжье Валентин разрезает оборону соперника отличным пасом
77'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
77'
Кватенг Энок возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Кватенг Энок получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
76'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Бамму Ясин из команды Кан играет слишком грубо. Траоре Шарль оказался на газоне.
74'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
73'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
Диоманде Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
72'
72'
Тактическая замена. Evens Joseph уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
71'
Армугом Йоэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Армугом Йоэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ронжье Валентин пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
70'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
70'
70'
69'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
69'
69'
Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Уорис Маджид из команды Нант подал угловой справа.
68'
Карлос Диего Сантос мяч отрикошетил от ворот
68'
Плохо сыграл Гради Жонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Уорис Маджид из команды Нант подал угловой справа.
68'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Уорис Маджид из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
67'
Кулибали Калифа из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
66'
66'
66'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
65'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
64'
Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамму Ясин
63'
63'
Бове Клаудио из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
62'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
62'
Гильберт Фредерик задерживает мяч рукой
62'
61'
Уорис Маджид из команды Нант в офсайде
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Армугом Йоэль из команды Кан делает неудачный навес.
60'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
Судья подбегает и показывает Диоманде Исмаэль из команды Кан отложенную желтую карточку за фол.
59'
Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
59'
58'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
58'
58'
58'
57'
57'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
56'
Паллуа Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Матч возобновлен
56'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Гильберт Фредерик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
55'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
53'
Онианге Принс из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
53'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Диоманде Исмаэль
52'
52'
51'
51'
50'
Онианге Принс из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
49'
49'
48'
48'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
47'
47'
Evens Joseph из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Паллуа Николя из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Ронжье Валентин из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
48'
48'
Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Бамму Ясин из команды Кан в офсайде
46'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паллуа Николя из команды Нант.
45'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
44'
44'
44'
Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
43'
43'
42'
41'
41'
Паллуа Николя из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
40'
40'
40'
Онианге Принс из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Самба Брис спокойно отбил мяч.
38'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Диоманде Исмаэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эйссерик Валентин пострадал.
38'
37'
37'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
36'
36'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
УДАЛЕНИЕ! - Жиротто Андрей удален из-за второго грубого нарушения
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Паллуа Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
34'
Жиротто Андрей из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Бове Клаудио заработал фол
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Evens Joseph оказался на газоне.
31'
31'
31'
Гильберт Фредерик из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Плохо сыграл Кватенг Энок - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Бове Клаудио
29'
Траоре Шарль из команды Нант играет слишком грубо. Диоманде Исмаэль оказался на газоне.
29'
28'
28'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
28'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
28'
Гради Жонатан ошибается в защите.
27'
Матч возобновлен
27'
Онианге Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Жиротто Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
26'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Онианге Принс пострадал.
26'
26'
26'
Уорис Маджид из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Жиротто Андрей из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
24'
Evens Joseph наказан за толчок Жиротто Андрей
24'
24'
23'
Диоманде Исмаэль из команды Кан делает неудачный навес.
23'
Эйссерик Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Evens Joseph оказался на газоне.
22'
Эйссерик Валентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
22'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эйссерик Валентин из команды Нант находит одноклубника четким пасом пяткой.
21'
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Траоре Шарль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
19'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
19'
Диоманде Исмаэль задерживает мяч рукой
18'
18'
18'
18'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
17'
Эйссерик Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
17'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой слева.
17'
Соперник делает почти голевой пас, но Самба Брис из команды Кан начеку и спасает ситуацию.
17'
Хороший удар издали нанес Жиротто Андрей, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
16'
Джику Александр наказан за толчок Кулибали Калифа
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
14'
14'
Онианге Принс из команды Кан опасно и грубо сыграл. Карлос Диего Сантос пострадал.
13'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
12'
12'
Бамму Ясин не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
Диоманде Исмаэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
11'
10'
Кулибали Калифа из команды Нант направляет мяч в штрафную площадку, но Самба Брис выбегает и ловит мяч
10'
Отличные скиллы показывает Кулибали Калифа, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
9'
9'
9'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
8'
Эйссерик Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
7'
7'
Хорошую попытку сделал Уорис Маджид. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
5'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
3'
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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