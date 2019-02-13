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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Кан
0:1
Второй тайм: 90+'
Нант
0'
26' Желтая карточка
Жиротто Андрей
34' Вторая желтая карточка
Жиротто Андрей
34' Желтая карточка
Паллуа Николя
55' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
59' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
71' Желтая карточка
Армугом Йоэль
78' Желтая карточка
Джику Александр
0:1
80' Пенальти
Ронжье Валентин
90'+5
Второй тайм
95'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
94'
Джику Александр из команды Кан опасно и грубо сыграл. Кулибали Калифа пострадал.
94'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу одноклубнику.
Угловой
94'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
94'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
93'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Кан
93'
Как он промахнулся? Кулибали Калифа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
92'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Кватенг Энок уходит с поля и его заменяет Фабио да Сильва
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Кватенг Энок из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
90'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
90'
Гради Жонатан из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
89'
Кривелли Энцо наказан за толчок Паллуа Николя
88'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
88'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
87'
Нант начинает контратаку
87'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Диоманде Исмаэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
86'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Нант
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
85'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Крхин Рене
83'
Фахир Файсал из команды Кан делает неудачный навес.
83'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
83'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
82'
Гради Жонатан из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Кулибали Калифа заработал фол
81'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
81'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Ронжье Валентин из команды Нант забивает с точки!
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Матч возобновлен
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
78'
Джику Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Джику Александр дергает за футболку соперника (это был Уорис Маджид) и рефери назначает пенальти!
78'
Ронжье Валентин разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
77'
Кривелли Энцо задерживает мяч рукой
Травма, повреждение
77'
Кватенг Энок возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Кватенг Энок получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Удар от ворот произведет Нант
76'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
74'
Бамму Ясин из команды Кан играет слишком грубо. Траоре Шарль оказался на газоне.
74'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Кан контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Нант
73'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
73'
Диоманде Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Плохо сыграл Паллуа Николя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
72'
Кан контролирует мяч.
72'
Тактическая замена. Evens Joseph уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
Желтая карточка
71'
Армугом Йоэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
71'
Армугом Йоэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ронжье Валентин пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
70'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
70'
Нант начинает контратаку
69'
Тактическая замена. Бове Клаудио уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
69'
Удар от ворот произведет Кан
69'
Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
69'
Уорис Маджид из команды Нант подал угловой справа.
68'
Карлос Диего Сантос мяч отрикошетил от ворот
68'
Плохо сыграл Гради Жонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
68'
Уорис Маджид из команды Нант подал угловой справа.
68'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
Уорис Маджид из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
67'
Уорис Маджид из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
67'
Кулибали Калифа из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
67'
Нант начинает контратаку
67'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гради Жонатан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
66'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
65'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Удар от ворот произведет Нант
65'
Фахир Файсал не смог попасть в створ ударом издали
64'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамму Ясин
63'
Удар от ворот произведет Нант
63'
Бове Клаудио из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
62'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
Фол, нарушение
62'
Гильберт Фредерик задерживает мяч рукой
62'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
61'
Уорис Маджид из команды Нант в офсайде
61'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Армугом Йоэль из команды Кан делает неудачный навес.
60'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Удар от ворот произведет Кан
Желтая карточка
59'
Судья подбегает и показывает Диоманде Исмаэль из команды Кан отложенную желтую карточку за фол.
59'
Шанс! Кулибали Калифа из команды Нант пробил головой, но мимо
59'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
58'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
58'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
58'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
58'
Кан контролирует мяч.
57'
Нант контролирует мяч.
Офсайд
57'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
56'
Паллуа Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
55'
Гильберт Фредерик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
55'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Туре Абдулайе пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Удар от ворот произведет Нант
53'
Онианге Принс из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Диоманде Исмаэль
52'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
50'
Онианге Принс из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Нант контролирует мяч.
49'
Кан контролирует мяч.
49'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Нант
48'
Диоманде Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Evens Joseph из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Паллуа Николя из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Ронжье Валентин из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
48'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
48'
Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
48'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
47'
Бамму Ясин из команды Кан в офсайде
46'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паллуа Николя из команды Нант.
45'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
44'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
44'
Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Evens Joseph из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Бове Клаудио из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
43'
Кан контролирует мяч.
43'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Нант
41'
Удар от ворот произведет Кан
41'
Паллуа Николя из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
40'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Онианге Принс из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Кан контролирует мяч.
39'
Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Самба Брис спокойно отбил мяч.
38'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Диоманде Исмаэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Эйссерик Валентин пострадал.
38'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
36'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
35'
УДАЛЕНИЕ! - Жиротто Андрей удален из-за второго грубого нарушения
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
34'
Паллуа Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
34'
Жиротто Андрей из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Бове Клаудио заработал фол
34'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Кватенг Энок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Evens Joseph оказался на газоне.
31'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Нант
31'
Гильберт Фредерик из команды Кан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Плохо сыграл Кватенг Энок - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
30'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой слева.
30'
Бове Клаудио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
29'
Карлос Диего Сантос наказан за толчок Бове Клаудио
Фол, нарушение
29'
Траоре Шарль из команды Нант играет слишком грубо. Диоманде Исмаэль оказался на газоне.
29'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой справа.
28'
Ронжье Валентин мяч отрикошетил от ворот
28'
Уорис Маджид из команды Нант делает пас партнеру.
28'
Гради Жонатан ошибается в защите.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Онианге Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
26'
Жиротто Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
26'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Онианге Принс пострадал.
26'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Кан
26'
Уорис Маджид из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Жиротто Андрей из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Evens Joseph наказан за толчок Жиротто Андрей
24'
Удар от ворот произведет Нант
24'
Evens Joseph из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Диоманде Исмаэль из команды Кан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
23'
Эйссерик Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Evens Joseph оказался на газоне.
22'
Эйссерик Валентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
22'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой справа.
22'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой справа.
21'
Гради Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эйссерик Валентин из команды Нант находит одноклубника четким пасом пяткой.
21'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
20'
Траоре Шарль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
Фол, нарушение
19'
Диоманде Исмаэль задерживает мяч рукой
18'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бамму Ясин из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
17'
Эйссерик Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
17'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Эйссерик Валентин из команды Нант подал угловой слева.
17'
Соперник делает почти голевой пас, но Самба Брис из команды Кан начеку и спасает ситуацию.
17'
Хороший удар издали нанес Жиротто Андрей, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
Фол, нарушение
16'
Джику Александр наказан за толчок Кулибали Калифа
16'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
15'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Онианге Принс из команды Кан опасно и грубо сыграл. Карлос Диего Сантос пострадал.
13'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Нант
12'
Бамму Ясин не смог попасть в створ ударом издали
12'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Диоманде Исмаэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
12'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
11'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Кулибали Калифа из команды Нант направляет мяч в штрафную площадку, но Самба Брис выбегает и ловит мяч
10'
Отличные скиллы показывает Кулибали Калифа, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет Нант
9'
Evens Joseph из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
8'
Эйссерик Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Evens Joseph из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Хорошую попытку сделал Уорис Маджид. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Нант контролирует мяч.
6'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эйссерик Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
3'
Кан контролирует мяч.
3'
Кан контролирует мяч.
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Кан контролирует мяч.
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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