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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Сент-Этьен
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
4' Гол
Берич Роберт
14' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
2:0
26' Гол
Перрен Лоик
40' Желтая карточка
Аанеба Исмаэль
60' Желтая карточка
Томассон Адриен
2:1
73' Гол
Да Кошта Нуну
78' Желтая карточка
Гонсальвес Антони
83' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
90'+6
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Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
96'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
95'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
Фол, нарушение
95'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Вада Валентин
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
95'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
94'
Вада Валентин возвращается на поле.
Травма, повреждение
94'
Прчич Саньин возвращается на поле.
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Прчич Саньин получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Вада Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
93'
Вада Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
93'
Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
92'
Назначен штрафной. Пострадал Вада Валентин, его свалил Прчич Саньин.
92'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
92'
Гонсальвес Антони делает длинную передачу вперед
91'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
90'
Ажорк Людовик задерживает мяч рукой
90'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Томассон Адриен делает длинную передачу вперед
90'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Тактическая замена. Габриэль Сильва уходит с поля и его заменяет Полома Пьер-Ив
88'
Вада Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
88'
Плохо сыграл Дебюши Матьё - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
88'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
88'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
87'
Страсбург контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Страсбург
87'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
86'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
86'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Коне Ламин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дебюши Матьё
86'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ажорк Людовик делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
85'
Удар от ворот произведет Страсбург
85'
Матч возобновлен
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
83'
Рефери не любит споров - именно за это Мартинеc Пабло сейчас получил желтую
83'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Сент-Этьен контролирует мяч.
82'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
82'
Да Кошта Нуну делает скидку назад вдоль ворот
82'
Удар от ворот произведет Страсбург
82'
Тактическая замена. Фофана Юссуф уходит с поля и его заменяет Ажорк Людовик
81'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
81'
Сент-Этьен контролирует мяч.
81'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Вада Валентин
80'
Сент-Этьен контролирует мяч.
80'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
Желтая карточка
78'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
78'
Назначен штрафной. Пострадал Габриэль Сильва, его свалил Гонсальвес Антони.
77'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Сент-Этьен контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Страсбург
76'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
76'
Сент-Этьен контролирует мяч.
75'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
75'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Да Кошта Нуну забивает!
73'
Плохо сыграл Вада Валентин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
Угловой
73'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
72'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
72'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Селс Матц из команды Страсбург сделал отличный сейв!
72'
Монне-Паке Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
72'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
71'
Берич Роберт наказан за толчок Томассон Адриен
71'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
71'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
Фол, нарушение
71'
Мотиба Лебо наказан за толчок Перрен Лоик
70'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
70'
Страсбург контролирует мяч.
70'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
69'
Прчич Саньин мяч отрикошетил от ворот
69'
Страсбург контролирует мяч.
69'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
67'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
М'Вила Янн делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
66'
Митрович Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
65'
Сент-Этьен контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
64'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
64'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Страсбург контролирует мяч.
64'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Фофана Юссуф из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
64'
Страсбург контролирует мяч.
63'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Страсбург контролирует мяч.
62'
Кабелла Реми получил травму и заменен. Дебюши Матьё выходит на поле.
Травма, повреждение
62'
Кабелла Реми возвращается на поле.
Фол, нарушение
62'
Перрен Лоик наказан за толчок Селс Матц
62'
Селс Матц из команды Страсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабелла Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Травма, повреждение
61'
Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
60'
Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Томассон Адриен атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
60'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
59'
Сент-Этьен контролирует мяч.
59'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Сент-Этьен контролирует мяч.
58'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Мартинеc Пабло
57'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Прчич Саньин наказан за толчок Кабелла Реми
Фол, нарушение
56'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
56'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
55'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
53'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Мотиба Лебо задерживает мяч рукой
53'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
52'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Кабелла Реми
51'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Томассон Адриен заработал фол
50'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
50'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
50'
Сент-Этьен контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
49'
ШАНС! Да Кошта Нуну нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Страсбург контролирует мяч.
48'
Аит Бенассер Юссеф ошибается в защите.
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
47'
Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой справа.
47'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Берич Роберт наказан за толчок Коне Ламин
46'
Тактическая замена. Н'Дур Абдалла уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
46'
Тактическая замена. Аанеба Исмаэль уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
47'
Кабелла Реми наказан за толчок Фофана Юссуф
47'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Офсайд
47'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
Фол, нарушение
46'
Да Кошта Нуну наказан за толчок М'Вила Янн
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
45'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Сент-Этьен контролирует мяч.
Травма, повреждение
45'
Хазри Вахби возвращается на поле.
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Сент-Этьен контролирует мяч.
43'
Сент-Этьен контролирует мяч.
42'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Мотиба Лебо пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
42'
Мотиба Лебо из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Страсбург
41'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
41'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
41'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Страсбург
40'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Желтая карточка
40'
Аанеба Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
39'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Коне Ламин из команды Страсбург играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
38'
Страсбург контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Страсбург
37'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
37'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Сент-Этьен контролирует мяч.
36'
Отличный пас сделал Н'Дур Абдалла из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
Страсбург контролирует мяч.
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
35'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
34'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Н'Дур Абдалла
32'
Сент-Этьен контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Страсбург
32'
Как он промахнулся? Берич Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
После штрафного удара,который нанес Хазри Вахби мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
30'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
30'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Габриэль Сильва и Кабелла Реми из команды Сент-Этьен.
30'
Сент-Этьен контролирует мяч.
29'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
29'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Коне Ламин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
27'
Сент-Этьен контролирует мяч.
26'
Берич Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГОООООЛ - Перрен Лоик Сент-Этьен забивает ударом головой
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
26'
Плохо сыграл Сиссоко Ибраима - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Плохо сыграл Мартинеc Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Головой пробил Монне-Паке Кевин, но голкипер отбил его в поле!
26'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Кабелла Реми
26'
Сент-Этьен контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
25'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
М'Вила Янн пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
25'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
25'
Прчич Саньин ошибается в защите.
24'
Страсбург контролирует мяч.
24'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
24'
Шанс! Мотиба Лебо из команды Страсбург пробил головой, но мимо
24'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
24'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
Угловой
23'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
23'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Сент-Этьен начинает контратаку
22'
Сиссоко Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Страсбург контролирует мяч.
22'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Дур Абдалла, его свалил Монне-Паке Кевин.
Фол, нарушение
21'
Берич Роберт наказан за толчок Прчич Саньин
21'
Удар от ворот произведет Страсбург
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Сент-Этьен контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
19'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
19'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Габриэль Сильва делает длинную передачу вперед
18'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Страсбург контролирует мяч.
18'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Сент-Этьен контролирует мяч.
17'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает неудачный навес.
17'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
16'
Рюффье Стефан из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Сент-Этьен контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
15'
Сент-Этьен контролирует мяч.
15'
Да Кошта Нуну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Да Кошта Нуну грубо играет против соперника. Пострадал Перрен Лоик
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
13'
Сент-Этьен контролирует мяч.
12'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Страсбург контролирует мяч.
11'
Сент-Этьен контролирует мяч.
11'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
11'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
9'
Монне-Паке Кевин мяч отрикошетил от ворот
9'
Отличные скиллы показывает Монне-Паке Кевин, обводя своих соперников
9'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
9'
Сент-Этьен контролирует мяч.
8'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
8'
Мотиба Лебо из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Страсбург начинает контратаку
8'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
8'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
8'
Сент-Этьен контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
6'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
6'
ШАНС! Коне Ламин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Отличные скиллы показывает Фофана Юссуф, обводя своих соперников
6'
Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.
5'
Прчич Саньин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Страсбург контролирует мяч.
4'
Колодзейчак Тимоти сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Берич Роберт Сент-Этьен забивает ударом головой
4'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
4'
Сент-Этьен контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Страсбург
3'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Габриэль Сильва пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Страсбург
2'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Сент-Этьен контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Страсбург контролирует мяч.
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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