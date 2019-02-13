Стадион: Жоффруа Гишар
2:1
Конец матча
1:0
4' ГолБерич Роберт
14' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
2:0
26' ГолПеррен Лоик
40' Желтая карточкаАанеба Исмаэль
60' Желтая карточкаТомассон Адриен
2:1
73' ГолДа Кошта Нуну
78' Желтая карточкаГонсальвес Антони
83' Желтая карточкаМартинеc Пабло
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Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
96'
95'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
95'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Вада Валентин
95'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
95'
94'
Вада Валентин возвращается на поле.
94'
Прчич Саньин возвращается на поле.
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Прчич Саньин получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Матч возобновлен
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Вада Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
93'
Вада Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Назначен штрафной. Пострадал Вада Валентин, его свалил Прчич Саньин.
92'
92'
Гонсальвес Антони делает длинную передачу вперед
91'
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
90'
Ажорк Людовик задерживает мяч рукой
90'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Томассон Адриен делает длинную передачу вперед
90'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Тактическая замена. Габриэль Сильва уходит с поля и его заменяет Полома Пьер-Ив
88'
Вада Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Плохо сыграл Дебюши Матьё - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
88'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
87'
87'
87'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
86'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
86'
86'
Судья сигнализирует, что Коне Ламин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дебюши Матьё
86'
85'
Ажорк Людовик делает скидку назад вдоль ворот
85'
85'
Матч возобновлен
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
83'
Рефери не любит споров - именно за это Мартинеc Пабло сейчас получил желтую
83'
82'
82'
82'
Да Кошта Нуну делает скидку назад вдоль ворот
82'
82'
Тактическая замена. Фофана Юссуф уходит с поля и его заменяет Ажорк Людовик
81'
81'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Вада Валентин
80'
80'
79'
79'
79'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
78'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург предупрежден после нескольких фолов.
78'
Назначен штрафной. Пострадал Габриэль Сильва, его свалил Гонсальвес Антони.
77'
77'
76'
76'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
76'
75'
75'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
75'
75'
Матч возобновлен
75'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
74'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
73'
Г О О О О Л - Да Кошта Нуну забивает!
73'
Плохо сыграл Вада Валентин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Томассон Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
73'
72'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
72'
Монне-Паке Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
72'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
71'
Берич Роберт наказан за толчок Томассон Адриен
71'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
71'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
71'
Мотиба Лебо наказан за толчок Перрен Лоик
70'
70'
70'
69'
Прчич Саньин мяч отрикошетил от ворот
69'
69'
68'
68'
67'
67'
66'
М'Вила Янн делает длинную передачу вперед
66'
Митрович Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
65'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
65'
64'
64'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
64'
64'
Фофана Юссуф из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
62'
Кабелла Реми получил травму и заменен. Дебюши Матьё выходит на поле.
62'
Кабелла Реми возвращается на поле.
62'
Перрен Лоик наказан за толчок Селс Матц
62'
62'
Матч возобновлен
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабелла Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
61'
Кабелла Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи
60'
Судья свистит. Томассон Адриен атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
60'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
Матч возобновлен
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
57'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Мартинеc Пабло
57'
57'
56'
Прчич Саньин наказан за толчок Кабелла Реми
56'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
56'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
55'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
55'
53'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
Мотиба Лебо задерживает мяч рукой
53'
52'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Кабелла Реми
51'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
51'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен толкнул локтем оппонента. Это Томассон Адриен заработал фол
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
50'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
50'
49'
49'
ШАНС! Да Кошта Нуну нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
48'
48'
Аит Бенассер Юссеф ошибается в защите.
48'
47'
Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Берич Роберт наказан за толчок Коне Ламин
46'
Тактическая замена. Н'Дур Абдалла уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
46'
Тактическая замена. Аанеба Исмаэль уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
47'
Кабелла Реми наказан за толчок Фофана Юссуф
47'
47'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
46'
Да Кошта Нуну наказан за толчок М'Вила Янн
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
45'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Аит Бенассер Юссеф из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
45'
Хазри Вахби возвращается на поле.
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
42'
42'
Мотиба Лебо пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
42'
Мотиба Лебо из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
42'
41'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
41'
41'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
41'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
40'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
Аанеба Исмаэль получил желтую карточку от судьи
40'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
39'
39'
39'
Коне Ламин из команды Страсбург играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
38'
38'
37'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
37'
37'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
36'
Отличный пас сделал Н'Дур Абдалла из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
35'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
34'
34'
Монне-Паке Кевин наказан за толчок Н'Дур Абдалла
33'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Аит Бенассер Юссеф
32'
32'
32'
Как он промахнулся? Берич Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
После штрафного удара,который нанес Хазри Вахби мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
30'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
30'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Габриэль Сильва и Кабелла Реми из команды Сент-Этьен.
30'
29'
29'
29'
Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
29'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Судья сигнализирует, что Коне Ламин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
27'
26'
Берич Роберт сделал результативную передачу.
26'
ГОООООЛ - Перрен Лоик Сент-Этьен забивает ударом головой
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
26'
Плохо сыграл Сиссоко Ибраима - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Плохо сыграл Мартинеc Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Головой пробил Монне-Паке Кевин, но голкипер отбил его в поле!
26'
26'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Кабелла Реми
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
25'
Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
М'Вила Янн пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
25'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
25'
Прчич Саньин ошибается в защите.
24'
24'
24'
Шанс! Мотиба Лебо из команды Страсбург пробил головой, но мимо
24'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
24'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
23'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
23'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Сент-Этьен начинает контратаку
22'
Сиссоко Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
22'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Дур Абдалла, его свалил Монне-Паке Кевин.
21'
Берич Роберт наказан за толчок Прчич Саньин
21'
20'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
19'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
19'
19'
Габриэль Сильва делает длинную передачу вперед
18'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
17'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает неудачный навес.
17'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мартинеc Пабло делает длинную передачу вперед
16'
Рюффье Стефан из команды Сент-Этьен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
15'
15'
Да Кошта Нуну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Да Кошта Нуну грубо играет против соперника. Пострадал Перрен Лоик
13'
Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
13'
12'
12'
11'
11'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
9'
Монне-Паке Кевин мяч отрикошетил от ворот
9'
Отличные скиллы показывает Монне-Паке Кевин, обводя своих соперников
9'
Суботич Невен делает длинную передачу вперед
9'
8'
8'
Мотиба Лебо из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Страсбург начинает контратаку
8'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
8'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
8'
7'
6'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
6'
ШАНС! Коне Ламин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Отличные скиллы показывает Фофана Юссуф, обводя своих соперников
6'
Хазри Вахби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Прчич Саньин из команды Страсбург подал угловой слева.
5'
Прчич Саньин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
4'
Колодзейчак Тимоти сделал результативную передачу.
4'
ГОООООЛ - Берич Роберт Сент-Этьен забивает ударом головой
4'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
3'
Аанеба Исмаэль из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Габриэль Сильва пострадал.
2'
2'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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