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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14527
Бордо
0:0
Конец матча
Генгам
0'
36' Желтая карточка
Йованович Вукашин
77' Желтая карточка
Фири Лебоганг
90' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
90' Желтая карточка
До Лука
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14527 болельщиков
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Кунде Жюль из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
93'
До Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
До Лука наказан за толчок Йованович Вукашин
93'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Паленсия Серги наказан за толчок Ребошу Педру
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
91'
Корнелиус Андреас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Корнелиус Андреас задерживает мяч рукой
91'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
91'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
90'
Кайяр Марк-Орель отбил мяч на угловой после удара Камано Франсуа из штрафной площади.
90'
Башич Тома делает длинную передачу вперед
90'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Удар от ворот произведет Генгам
89'
Де Превиль Николя из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Паленсия Серги
88'
Удар от ворот произведет Генгам
88'
Бордо контролирует мяч.
87'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пундже Максим делает длинную передачу вперед
87'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Бордо начинает контратаку
87'
До Лука из команды Генгам пасует в штрафную, но Костил Бенуа выходит и ловит мяч.
87'
Роделен Ронни из команды Генгам делает пас партнеру.
87'
Генгам начинает контратаку
86'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Генгам
85'
Паленсия Серги из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
85'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Адли Ясин из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает пас партнеру.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Бордо контролирует мяч.
83'
Паленсия Серги из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Дидо Этьен
82'
Башич Тома из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
82'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
81'
Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Паленсия Серги делает длинную передачу вперед
80'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
80'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Сорбон Жереми из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
79'
Коко Маркус возвращается на поле.
79'
Удар от ворот произведет Генгам
78'
Шанс! Кунде Жюль из команды Бордо пробил головой, но мимо
78'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
78'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
77'
Фири Лебоганг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
76'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
76'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Удар от ворот произведет Генгам
75'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кунде Жюль и попал в каркас ворот!
Угловой
74'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
74'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Корнелиус Андреас пострадал.
72'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
71'
Бордо контролирует мяч.
70'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
69'
Фири Лебоганг из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Плашил Ярослав пострадал.
Угловой
69'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
68'
Опасность предотвращена - Кунде Жюль из команды Бордо вступил в отбор удачно
68'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Удар от ворот произведет Бордо
65'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
65'
До Лука из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
65'
Блас Людовик делает длинную передачу вперед
65'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тюрам Маркус из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
До Лука нанес удар издали, а Костил Бенуа отбил его обратно в игру!
63'
Ребошу Педру делает длинную передачу вперед
63'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Адли Ясин
62'
Карамо Янн из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
До Лука из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
61'
Генгам контролирует мяч.
61'
Корнелиус Андреас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
61'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
61'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
Офсайд
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
58'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
58'
Бенезе Николя мяч отрикошетил от ворот
58'
До Лука из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Карамо Янн из команды Бордо играет слишком грубо. Сорбон Жереми оказался на газоне.
Фол, нарушение
57'
Тюрам Маркус наказан за толчок Кунде Жюль
56'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
56'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Траоре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Удар от ворот произведет Генгам
55'
Кунде Жюль из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Бордо начинает контратаку
54'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Плохо сыграл Йованович Вукашин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Карамо Янн из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Корнелиус Андреас мяча так и не получил
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Карамо Янн и Де Превиль Николя из команды Бордо.
52'
Удар от ворот произведет Бордо
52'
Как он промахнулся? Ру Нолан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Йованович Вукашин ошибается в защите.
52'
До Лука из команды Генгам делает пас партнеру.
51'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
51'
Кунде Жюль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
Фол, нарушение
51'
Фири Лебоганг наказан за толчок Башич Тома
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
Кунде Жюль из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
Сорбон Жереми ошибается в защите.
49'
Корнелиус Андреас из команды Бордо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
49'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
49'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Генгам
48'
Карамо Янн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
47'
Бенезе Николя задерживает мяч рукой
47'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Майя Джош уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Удар от ворот произведет Бордо
44'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
44'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Карамо Янн из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
До Лука наказан за толчок Карамо Янн
Угловой
42'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
42'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
41'
Пундже Максим наказан за толчок Бенезе Николя
40'
Удар от ворот произведет Бордо
40'
Блас Людовик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
40'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
39'
Тюрам Маркус мяч отрикошетил от ворот
39'
Ру Нолан из команды Генгам делает пас партнеру.
39'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
37'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эбоа Феликс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Йованович Вукашин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
36'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
35'
Плашил Ярослав пробует нанести удар издали, но Кайяр Марк-Орель держит все под контролем
35'
Майя Джош из команды Бордо делает пас партнеру.
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает пас партнеру.
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Бордо контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Бордо
33'
ШАНС! Бенезе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Удар от ворот произведет Бордо
32'
ШАНС! Ру Нолан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Удар от ворот произведет Генгам
30'
ШАНС! Карамо Янн нанес удар с лета, но не попал по воротам!
30'
Де Превиль Николя делает длинную передачу вперед
29'
До Лука нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
Ру Нолан из команды Генгам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
29'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
28'
Бенезе Николя мяч отрикошетил от ворот
28'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Бордо
27'
ШАНС! До Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
26'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
26'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
26'
Майя Джош нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Удар от ворот произведет Генгам
25'
Как он промахнулся? Плашил Ярослав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Башич Тома из команды Бордо делает пас партнеру.
24'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Ру Нолан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Костил Бенуа пострадал.
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Траоре Шейк из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Генгам контролирует мяч.
20'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Майя Джош из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
19'
Башич Тома из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Бордо контролирует мяч.
18'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кунде Жюль делает длинную передачу вперед
16'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
12'
Хорошую попытку сделал Карамо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Кунде Жюль из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Ру Нолан нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
Угловой
10'
Фири Лебоганг из команды Генгам подал угловой слева.
10'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Опасность предотвращена - Траоре Шейк из команды Генгам вступил в отбор удачно
8'
Карамо Янн из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Майя Джош из команды Бордо делает пас партнеру.
8'
Генгам контролирует мяч.
7'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Генгам контролирует мяч.
6'
Бордо контролирует мяч.
6'
Майя Джош из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
4'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
4'
Траоре Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
3'
Майя Джош мяч отрикошетил от ворот
3'
Башич Тома из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
2'
Генгам контролирует мяч.
2'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
2'
Карамо Янн из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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