Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 14527
36' Желтая карточкаЙованович Вукашин
77' Желтая карточкаФири Лебоганг
90' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
90' Желтая карточкаДо Лука
Новости после матча
-
"Бордо" не смог забить "Генгаму" — 22:57
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 14527 болельщиков
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
94'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Кунде Жюль из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
93'
До Лука получил желтую карточку от судьи
93'
До Лука наказан за толчок Йованович Вукашин
93'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Паленсия Серги наказан за толчок Ребошу Педру
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Корнелиус Андреас получил желтую карточку от судьи
91'
Корнелиус Андреас задерживает мяч рукой
91'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
91'
90'
Кайяр Марк-Орель отбил мяч на угловой после удара Камано Франсуа из штрафной площади.
90'
Башич Тома делает длинную передачу вперед
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
89'
Де Превиль Николя из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Паленсия Серги
88'
88'
87'
87'
Пундже Максим делает длинную передачу вперед
87'
87'
Бордо начинает контратаку
87'
До Лука из команды Генгам пасует в штрафную, но Костил Бенуа выходит и ловит мяч.
87'
Роделен Ронни из команды Генгам делает пас партнеру.
87'
Генгам начинает контратаку
86'
86'
85'
Паленсия Серги из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
85'
85'
Эбоа Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает пас партнеру.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
84'
83'
Паленсия Серги из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Дидо Этьен
82'
Башич Тома из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
82'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
Паленсия Серги делает длинную передачу вперед
80'
80'
80'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Сорбон Жереми из команды Генгам хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
79'
Коко Маркус возвращается на поле.
79'
78'
Шанс! Кунде Жюль из команды Бордо пробил головой, но мимо
78'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
78'
Матч возобновлен
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Фири Лебоганг получил желтую карточку от судьи
77'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
76'
76'
Корнелиус Андреас из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
76'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
75'
Тактическая замена. Карамо Янн уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
74'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кунде Жюль и попал в каркас ворот!
74'
74'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Эбоа Феликс из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Корнелиус Андреас пострадал.
72'
72'
Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
71'
70'
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Фири Лебоганг из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Плашил Ярослав пострадал.
69'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой слева.
68'
Опасность предотвращена - Кунде Жюль из команды Бордо вступил в отбор удачно
68'
68'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
65'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Блас Людовик делает длинную передачу вперед
65'
64'
Тюрам Маркус из команды Генгам навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
До Лука нанес удар издали, а Костил Бенуа отбил его обратно в игру!
63'
Ребошу Педру делает длинную передачу вперед
63'
62'
62'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Адли Ясин
62'
Карамо Янн из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Корнелиус Андреас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
61'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
58'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
58'
Бенезе Николя мяч отрикошетил от ворот
57'
Карамо Янн из команды Бордо играет слишком грубо. Сорбон Жереми оказался на газоне.
57'
Тюрам Маркус наказан за толчок Кунде Жюль
56'
56'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
56'
Корнелиус Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Траоре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
55'
Кунде Жюль из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Бордо начинает контратаку
54'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Плохо сыграл Йованович Вукашин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
53'
53'
Карамо Янн из команды Бордо сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Корнелиус Андреас мяча так и не получил
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Карамо Янн и Де Превиль Николя из команды Бордо.
52'
52'
Как он промахнулся? Ру Нолан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Йованович Вукашин ошибается в защите.
51'
51'
Кунде Жюль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
51'
Фири Лебоганг наказан за толчок Башич Тома
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
Кунде Жюль из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
Сорбон Жереми ошибается в защите.
49'
Корнелиус Андреас из команды Бордо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
49'
49'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
48'
48'
48'
Карамо Янн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Бенезе Николя задерживает мяч рукой
47'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бенезе Николя из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Майя Джош уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
44'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
43'
Карамо Янн из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
До Лука наказан за толчок Карамо Янн
42'
42'
42'
41'
41'
Пундже Максим наказан за толчок Бенезе Николя
40'
40'
Блас Людовик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
40'
40'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
39'
Тюрам Маркус мяч отрикошетил от ворот
39'
39'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
37'
37'
37'
Эбоа Феликс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Йованович Вукашин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Плашил Ярослав пробует нанести удар издали, но Кайяр Марк-Орель держит все под контролем
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает пас партнеру.
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
33'
33'
ШАНС! Бенезе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
32'
ШАНС! Ру Нолан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
31'
Йованович Вукашин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
30'
ШАНС! Карамо Янн нанес удар с лета, но не попал по воротам!
30'
Де Превиль Николя делает длинную передачу вперед
29'
До Лука нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
28'
Бенезе Николя мяч отрикошетил от ворот
28'
28'
27'
27'
ШАНС! До Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Траоре Шейк из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
26'
Майя Джош нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
25'
Как он промахнулся? Плашил Ярослав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Башич Тома из команды Бордо делает пас партнеру.
24'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
Ру Нолан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Костил Бенуа пострадал.
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
22'
22'
22'
21'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
20'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Де Превиль Николя из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
20'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Карамо Янн из команды Бордо делает пас партнеру.
19'
Башич Тома из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
19'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
19'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
17'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Карамо Янн
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
14'
14'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
13'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Отавио Пассос
12'
Хорошую попытку сделал Карамо Янн. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Кунде Жюль из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Ру Нолан нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
10'
Фири Лебоганг из команды Генгам подал угловой слева.
10'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
9'
8'
Опасность предотвращена - Траоре Шейк из команды Генгам вступил в отбор удачно
8'
Карамо Янн из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
7'
7'
6'
6'
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
4'
4'
4'
4'
4'
3'
Майя Джош мяч отрикошетил от ворот
3'
Башич Тома из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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