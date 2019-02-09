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Стадион: Зрители: 11013
Цюрих
3:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
6' Желтая карточка
Джуричин Марко
1:0
7' Гол
Levan Kharabadze
35' Желтая карточка
Махсо Андреас
1:1
38' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
45' Желтая карточка
Джорджев Никола
72' Желтая карточка
Кололли Беньямин
78' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
2:1
80' Гол
Махсо Андреас
3:1
85' Гол
Домджони Тони
88' Желтая карточка
Таипи Гьелбрим
90' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Крюезиу Мирлинд получил желтую карточку от судьи
89'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Крюезиу Мирлинд выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
83'
Грасcхоппер делает замену. Байрами Недим уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
82'
Цюрих делает замену. Кололли Беньямин уходит с поля, а Хелифи Салим выходит на его замену.
80'
Грасcхоппер делает замену. Нгой Жульен уходит с поля, а Малле Али выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Махсо Андреас бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
70'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Тарашай Шани выходит на его замену.
66'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Шёнбахлер Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Джорджев Никола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль из команды Грасcхоппер забивает с точки!
Желтая карточка
35'
Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Levan Kharabadze бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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