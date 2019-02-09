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Стадион: Зрители: 27543
Базель
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
7' Желтая карточка
Джака Таулант
19' Желтая карточка
Фрай Фабиан
0:0
23' Не забитый пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
35' Желтая карточка
Majeed Ashimeru
45' Желтая карточка
Jordi Quintilla
53' Желтая карточка
Кутеса Дерек
66' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
70' Желтая карточка
Musah Nuhu
0:1
86' Гол
Бакайоко Аксель
89' Желтая карточка
Кампо Самуэле
90' Желтая карточка
Тафер Яннис
1:1
90' Гол
Кампо Самуэле
90' Желтая карточка
Стоянович Деян
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Стоянович Деян получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кампо Самуэле бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Тафер Яннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Кампо Самуэле получил желтую карточку от судьи
87'
Санкт-Галлен делает замену. Кутеса Дерек уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Бакайоко Аксель бьет в цель!
80'
Базель делает замену. Калулу Альдо уходит с поля, а Кампо Самуэле выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Musah Nuhu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Самбрано Очандарте получил желтую карточку от судьи
66'
Базель делает замену. Буа Кевин уходит с поля, а Штокер Валентин выходит на его замену.
64'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Бакайоко Аксель выходит на его замену.
63'
Базель делает замену. Джака Таулант уходит с поля, а Айети Альбиан выходит на его замену.
53'
Санкт-Галлен делает замену. Leonidas Stergiou уходит с поля, а Musah Nuhu выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Кутеса Дерек получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Jordi Quintilla получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
ОН ПРОМАЗАЛ - Ван Волфсвинкель Рикки пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
19'
Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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