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Стадион: Зрители: 13184
Лехия Гданьск
2:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
7' Желтая карточка
Дрыгас Камил
1:0
8' Гол
Младенович Филип
31' Желтая карточка
Mateusz Zukowski
35' Желтая карточка
Karol Fila
41' Желтая карточка
Лукашик Даниэль
1:1
55' Пенальти
Дрыгас Камил
66' Желтая карточка
Tomasz Makowski
2:1
75' Гол
Пайшау Флавиу
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Погонь Щецин делает замену. Подставски Томаш уходит с поля, а Кожуль Звонимир выходит на его замену.
86'
Лехия Гданьск делает замену. Karol Fila уходит с поля, а Joao Nunes выходит на его замену.
81'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Жиро Михал выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
74'
Погонь Щецин делает замену. Делев Спас уходит с поля, а Sebastian Kowalczyk выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Tomasz Makowski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
46'
Лехия Гданьск делает замену. Mateusz Zukowski уходит с поля, а Михаляк Конрад выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Лукашик Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Karol Fila получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Mateusz Zukowski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Младенович Филип бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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