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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Сепси
0:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
20' Желтая карточка
Yasin Hamed
28' Желтая карточка
Виера Усман
46' Желтая карточка
Зенке Симон
52' Желтая карточка
Айт-Атмане Рашид
56' Желтая карточка
Igor Jovanovic
0:1
57' Пенальти
Нистор Дан
65' Желтая карточка
Н'Диайе Мамату
67' Желтая карточка
Монтини Маттиа
83' Желтая карточка
Deian Sorescu
86' Желтая карточка
Florin Stefan
90' Желтая карточка
Алийи Насер
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
94'
Игрок команды Сепси совершает фол
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Удар от ворот произведет Сепси
94'
Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
Желтая карточка
92'
Алийи Насер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Виера Усман из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Ricardo Grigore заработал фол
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
91'
Макдермот Шон взял и забрал мяч на выходе
91'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Сепси контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
90'
Тандия Ибраима из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Филип Иоан пострадал.
89'
Сепси контролирует мяч.
89'
Монтини Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
89'
Климавичюс Линас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Филип Иоан
88'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
87'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
Желтая карточка
86'
Florin Stefan получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Florin Stefan наказан за толчок Климавичюс Линас
86'
Виера Усман из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
86'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Виера Усман из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Florin Stefan из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
85'
Филип Иоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
84'
Joseph Mensah нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
84'
Динамо Бухарест начинает контратаку
84'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
84'
Климавичюс Линас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой справа.
83'
Joseph Mensah мяч отрикошетил от ворот
83'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Deian Sorescu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Deian Sorescu наказан за толчок Stefan Draghici
82'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
81'
Тактическая замена. Джаади Реда уходит с поля и его заменяет Пешич Иван III
80'
Какой удар! Со штрафного Тандия Ибраима сотряс перекладину!
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
79'
Филип Иоан наказан за толчок Тандия Ибраима
79'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Gabriel Moura навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
76'
Сепси контролирует мяч.
76'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Джаади Реда
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
75'
Удар от ворот произведет Сепси
75'
Шанс! Daniel Popa из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
74'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Игрок команды Сепси совершает фол
74'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Тандия Ибраима пробует нанести удар издали, но Макдермот Шон держит все под контролем
73'
Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
72'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
70'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
70'
Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали
70'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Deian Sorescu наказан за толчок Florin Stefan
68'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
68'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
67'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Монтини Маттиа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Stefan Draghici оказался на газоне.
66'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
66'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
65'
Н'Диайе Мамату получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Н'Диайе Мамату грубо играет против соперника. Пострадал Виера Усман
Фол, нарушение
64'
Игрок команды Динамо Бухарест совершает фол
64'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Симоновски Марко уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
63'
Виера Усман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Филип Иоан наказан за толчок Gabriel Moura
62'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
61'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Gabriel Moura навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
60'
Игрок команды Динамо Бухарест совершает фол
60'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сато Дайсуке!
59'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Отличные скиллы показывает Daniel Popa, обводя своих соперников
59'
Динамо Бухарест начинает контратаку
59'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Сепси контролирует мяч.
58'
Тактическая замена. Игорь Йованович уходит с поля и его заменяет Florin Stefan
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Нистор Дан из команды Динамо Бухарест забивает с точки!
Желтая карточка
56'
Игорь Йованович получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
ПЕНАЛЬТИ - Игорь Йованович из команды Сепси привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Зенке Симон.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Матч возобновлен
55'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
52'
Айт-Атмане Рашид получил желтую карточку от судьи
52'
Stefan Draghici из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
52'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
50'
Васвари Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Симоновски Марко из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Джаади Реда задерживает мяч рукой
48'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Тандия Ибраима из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Сепси начинает контратаку
47'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
46'
Зенке Симон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Зенке Симон из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
48'
Gabriel Moura наказан за толчок Филип Иоан
48'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Gabriel Moura получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Gabriel Moura на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
47'
Gabriel Moura возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
45'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
44'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
44'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
44'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Сепси
43'
Deian Sorescu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Удар от ворот произведет Сепси
42'
Айт-Атмане Рашид не смог попасть в створ ударом издали
42'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
41'
Динамо Бухарест начинает контратаку
41'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
41'
Отличный пас сделал Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
40'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Климавичюс Линас
37'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
37'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Монтини Маттиа наказан за толчок Виера Усман
36'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
35'
Джаади Реда мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
35'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
34'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
34'
Макдермот Шон взял и забрал мяч на выходе
34'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
33'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
33'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
33'
Динамо Бухарест имеет хороший шанс забить.
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Yasin Hamed получил травму и заменен. Stefan Draghici выходит на поле.
Фол, нарушение
30'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Gabriel Moura оказался на газоне.
30'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
29'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
28'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Виера Усман из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
Фол, нарушение
27'
Васвари Габриэл из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Deian Sorescu заработал фол
27'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
27'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
27'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
Угловой
26'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
26'
Игорь Йованович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Игрок команды Динамо Бухарест совершает фол
25'
Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
24'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
24'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Джаади Реда
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Симоновски Марко из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
22'
ШАНС! Джаади Реда нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
22'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Adrian Rus из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Gabriel Moura оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Джаади Реда навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Yasin Hamed получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Yasin Hamed из команды Сепси играет слишком грубо. Алийи Насер оказался на газоне.
18'
Сепси контролирует мяч.
18'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
17'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
16'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
13'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
13'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Симоновски Марко из команды Сепси в офсайде
11'
Климавичюс Линас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
11'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Виера Усман
9'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Монтини Маттиа нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!
9'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Сепси
7'
Джаади Реда не смог попасть в створ ударом издали
7'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Yasin Hamed из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
5'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Сепси
Угловой
4'
Нистор Дан из команды Динамо Бухарест подал угловой справа.
3'
Зенке Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Динамо Бухарест контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Сато Дайсуке
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сепси начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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