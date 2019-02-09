Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:1
Конец матча
20' Желтая карточкаYasin Hamed
28' Желтая карточкаВиера Усман
46' Желтая карточкаЗенке Симон
52' Желтая карточкаАйт-Атмане Рашид
56' Желтая карточкаIgor Jovanovic
0:1
57' ПенальтиНистор Дан
65' Желтая карточкаН'Диайе Мамату
67' Желтая карточкаМонтини Маттиа
83' Желтая карточкаDeian Sorescu
86' Желтая карточкаFlorin Stefan
90' Желтая карточкаАлийи Насер
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Игрок команды Сепси совершает фол
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
94'
Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
92'
Алийи Насер получил желтую карточку от судьи
92'
Виера Усман из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Ricardo Grigore заработал фол
91'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
91'
Макдермот Шон взял и забрал мяч на выходе
91'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Тандия Ибраима из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Филип Иоан пострадал.
89'
89'
Монтини Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Климавичюс Линас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Судья сигнализирует, что Stefan Draghici из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Филип Иоан
88'
87'
Daniel Popa из команды Динамо Бухарест в офсайде
86'
Florin Stefan получил желтую карточку от судьи
86'
Florin Stefan наказан за толчок Климавичюс Линас
86'
Виера Усман из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
86'
86'
Виера Усман из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Florin Stefan из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
85'
Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Филип Иоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
Joseph Mensah нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
84'
84'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Климавичюс Линас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Joseph Mensah мяч отрикошетил от ворот
83'
83'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Deian Sorescu получил желтую карточку от судьи
82'
Deian Sorescu наказан за толчок Stefan Draghici
82'
82'
82'
81'
Тактическая замена. Джаади Реда уходит с поля и его заменяет Пешич Иван III
80'
Какой удар! Со штрафного Тандия Ибраима сотряс перекладину!
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
Филип Иоан наказан за толчок Тандия Ибраима
79'
79'
Gabriel Moura навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Ricardo Grigore из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
77'
Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
76'
76'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Джаади Реда
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
75'
75'
Шанс! Daniel Popa из команды Динамо Бухарест пробил головой, но мимо
74'
74'
Игрок команды Сепси совершает фол
74'
73'
Тандия Ибраима пробует нанести удар издали, но Макдермот Шон держит все под контролем
73'
72'
Ricardo Grigore выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
72'
Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
70'
Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали
70'
69'
Joseph Mensah из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
69'
Deian Sorescu наказан за толчок Florin Stefan
68'
68'
Florin Stefan из команды Сепси в офсайде
67'
Тандия Ибраима навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Монтини Маттиа получил желтую карточку от судьи
67'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Stefan Draghici оказался на газоне.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Н'Диайе Мамату получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Н'Диайе Мамату грубо играет против соперника. Пострадал Виера Усман
64'
64'
63'
Тактическая замена. Симоновски Марко уходит с поля и его заменяет Joseph Mensah
63'
Виера Усман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Филип Иоан наказан за толчок Gabriel Moura
62'
Монтини Маттиа из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Тактическая замена. Зенке Симон уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
61'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
61'
Gabriel Moura навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
60'
60'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сато Дайсуке!
59'
59'
Отличные скиллы показывает Daniel Popa, обводя своих соперников
59'
59'
58'
58'
Тактическая замена. Игорь Йованович уходит с поля и его заменяет Florin Stefan
57'
Г О О О О Л - Нистор Дан из команды Динамо Бухарест забивает с точки!
56'
Игорь Йованович получил желтую карточку от судьи
56'
ПЕНАЛЬТИ - Игорь Йованович из команды Сепси привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Зенке Симон.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
55'
55'
Матч возобновлен
55'
Тактическая замена. Айт-Атмане Рашид уходит с поля и его заменяет Daniel Popa
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
52'
Айт-Атмане Рашид получил желтую карточку от судьи
52'
Stefan Draghici из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
52'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Stefan Draghici
52'
51'
51'
Судья сигнализирует, что Adrian Rus из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
50'
Васвари Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Симоновски Марко из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
48'
Джаади Реда задерживает мяч рукой
48'
48'
Тандия Ибраима из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Сепси начинает контратаку
47'
47'
Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
46'
Зенке Симон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Судья сигнализирует, что Зенке Симон из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Adrian Rus
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
48'
Gabriel Moura наказан за толчок Филип Иоан
48'
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Gabriel Moura получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Gabriel Moura на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Gabriel Moura возвращается на поле.
47'
Матч возобновлен
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
45'
45'
44'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
44'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Deian Sorescu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
42'
Айт-Атмане Рашид не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
41'
41'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
41'
Отличный пас сделал Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Климавичюс Линас
37'
37'
36'
Монтини Маттиа наказан за толчок Виера Усман
36'
35'
35'
Джаади Реда мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
35'
34'
34'
Макдермот Шон взял и забрал мяч на выходе
34'
Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
33'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
33'
33'
Динамо Бухарест имеет хороший шанс забить.
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
31'
Yasin Hamed получил травму и заменен. Stefan Draghici выходит на поле.
30'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Gabriel Moura оказался на газоне.
30'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
29'
Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
28'
Судья сигнализирует, что Виера Усман из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Монтини Маттиа
27'
Васвари Габриэл из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Deian Sorescu заработал фол
27'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
27'
27'
26'
26'
Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
26'
26'
Игорь Йованович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Алийи Насер из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
25'
25'
24'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
24'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Джаади Реда
23'
Судья сигнализирует, что Симоновски Марко из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
22'
ШАНС! Джаади Реда нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
22'
22'
21'
Adrian Rus из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
21'
Джаади Реда из команды Динамо Бухарест играет слишком грубо. Gabriel Moura оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
20'
20'
Джаади Реда навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Yasin Hamed получил желтую карточку от судьи
19'
Yasin Hamed из команды Сепси играет слишком грубо. Алийи Насер оказался на газоне.
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
17'
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
15'
14'
14'
Deian Sorescu из команды Динамо Бухарест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
13'
12'
11'
Симоновски Марко из команды Сепси в офсайде
11'
11'
Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
10'
Судья сигнализирует, что Нистор Дан из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Виера Усман
9'
9'
Монтини Маттиа нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!
9'
8'
Зенке Симон из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Джаади Реда не смог попасть в створ ударом издали
7'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Судья сигнализирует, что Yasin Hamed из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
5'
ШАНС! Тандия Ибраима нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
4'
4'
3'
Зенке Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Айт-Атмане Рашид из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Сато Дайсуке
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Сепси начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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