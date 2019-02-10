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  5. Первая лига
2018-2019
Стадион: Зрители: 10000
Дунэря Кэлэраши
2:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
25' Желтая карточка
Бурчану Александру
0:1
26' Пенальти
Ghislain Guessan
1:1
35' Гол
Georgian Honciu
43' Желтая карточка
Мейра Жоау
66' Желтая карточка
Srdjan Luchin
70' Желтая карточка
Nicusor Fota
88' Желтая карточка
Alexandru Greab
2:1
90' Гол
Аммари Нажиб
90' Желтая карточка
Аммари Нажиб
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
Фол, нарушение
95'
Razvan Gradinaru нарушает правила. Daniel Benzar пострадал
Желтая карточка
95'
Аммари Нажиб снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
94'
Georgian Honciu сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГОООООЛ - Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши забивает из-за штрафной площади
94'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
93'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
93'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
93'
Andrei Marc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Alin Dobrosavlevici предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
92'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
92'
Выглядело как неплохой момент. Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Угловой
92'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
91'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Ghislain Guessan уходит с поля и его заменяет Иванович Петре
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
90'
Daniel Benzar пробил со штрафного прямо в стенку
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
88'
Рефери не любит споров - именно за это Alexandru Greab сейчас получил желтую
Фол, нарушение
88'
Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Daniel Benzar заработал фол
88'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Хорошую попытку сделал Ghislain Guessan. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
Фол, нарушение
87'
Thaer Bawab нарушает правила. Georgian Honciu пострадал
87'
Georgian Honciu пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
86'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
85'
Должен был быть гол! Мунтяну Валентин имел отличный шанс, но Alexandru Greab не дал голу состоятся!
85'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
85'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
85'
Georgian Honciu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
84'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
83'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
83'
Аммари Нажиб не смог попасть в створ ударом издали
83'
Мунтяну Валентин из команды Дунэря Кэлэраши делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
82'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
82'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
81'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
Фол, нарушение
79'
Ghislain Guessan задерживает мяч рукой
78'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
78'
Мунтяну Валентин не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Stefan Vladoiu
76'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Бурчану Александру уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
74'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
74'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
73'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
72'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Andrei Marc пострадал.
72'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
72'
Мейра Жоау нарушает правила. Mediop Ndiaye пострадал
Фол, нарушение
71'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Thaer Bawab пострадал.
Желтая карточка
70'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Nicusor Fota грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Vladoiu
70'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
69'
Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
69'
Ghislain Guessan нанес удар издали, а Каланча Николай отбил его обратно в игру!
69'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Alexandru Greab не дал случится голу! Daniel Benzar должен был забивать, но Alexandru Greab сделал отличный сейв
68'
ШАНС! Daniel Benzar вышел один-на-один с голкипером...
68'
Мейра Жоау ошибается в защите.
68'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
68'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Cristian Albu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
67'
Каланча Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Simon Mazarache уходит с поля и его заменяет Thaer Bawab
Желтая карточка
66'
Срджан Лучин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Срджан Лучин грубо играет против соперника. Пострадал Simon Mazarache
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Cristian Albu нарушает правила. Аммари Нажиб пострадал
62'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
62'
Близко! Simon Mazarache нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
62'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
61'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
61'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
59'
ШАНС! Simon Mazarache нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
59'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
58'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Илоки Жюль нарушает правила. Каланча Николай пострадал
57'
Andrei Marc нанес удар головой, но Каланча Николай спокойно отбил мяч.
Угловой
57'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой справа.
56'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
55'
Тактическая замена. Кейта Амиду уходит с поля и его заменяет Daniel Benzar
Фол, нарушение
55'
Nicusor Fota нарушает правила. Stefan Vladoiu пострадал
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Mediop Ndiaye имел все шансы забить, но Alexandru Greab сделал отличный сейв!
54'
ШАНС! Mediop Ndiaye вышел один-на-один с голкипером...
54'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
54'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
54'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
53'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Дунэря Кэлэраши начинает контратаку
52'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
51'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
51'
Как он промахнулся? Aymen Souda имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Почти гол! Aymen Souda пробил головой по воротам, но Alexandru Greab спас!
50'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
50'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Аммари Нажиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Каланча Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Stefan Vladoiu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Плохо сыграл Stefan Vladoiu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
47'
Stefan Vladoiu пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
47'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Aymen Souda навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
46'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Alexandru Greab выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
46'
Бентаиба Кадамуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
44'
Georgian Honciu бьет со штрафного в створ, но Alexandru Greab держит все под контролем
Желтая карточка
43'
Мейра Жоау получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Mediop Ndiaye пострадал.
43'
Andrei Marc ошибается в защите.
43'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Бентаиба Кадамуро атаковал сзади соперника. Это Кейта Амиду заработал своей команде штрафной
42'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
41'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
38'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
37'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
37'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши, забив в пустые ворота!
35'
Плохо сыграл Alexandru Greab - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
35'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Alexandru Greab предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
35'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
34'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Aymen Souda пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
32'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
32'
Andrei Marc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Razvan Gradinaru, его свалил Mediop Ndiaye.
31'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
29'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Ghislain Guessan наказан за толчок Alin Dobrosavlevici
28'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши пасует в штрафную, но Alexandru Greab выходит и ловит мяч.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна забивает с точки!
26'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
25'
Бурчану Александру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
ПЕНАЛЬТИ! - Бурчану Александру играет рукой в штрафной! Бурчану Александру вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
25'
Razvan Gradinaru нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Cristian Albu нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Аммари Нажиб наказан за толчок Simon Mazarache
21'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
20'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Дунэря Кэлэраши
19'
ШАНС! Алексе Мариус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Горобцов Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Конкордия Кьяжна имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
17'
Mediop Ndiaye задерживает мяч рукой
17'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Aymen Souda имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
15'
Кейта Амиду наказан за толчок Бентаиба Кадамуро
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Аммари Нажиб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Razvan Gradinaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Кейта Амиду оказался на газоне.
13'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши направляет мяч в штрафную площадку, но Alexandru Greab выбегает и ловит мяч
11'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
10'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
9'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
Дунэря Кэлэраши контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
Офсайд
7'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Ghislain Guessan
6'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
5'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Аммари Нажиб пострадал.
5'
Удар от ворот произведет Конкордия Кьяжна
5'
Как он промахнулся? Mediop Ndiaye имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
5'
Andrei Marc ошибается в защите.
4'
Конкордия Кьяжна контролирует мяч.
4'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Simon Mazarache выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
3'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
2'
Aymen Souda нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дунэря Кэлэраши имеет хороший шанс забить.
2'
Конкордия Кьяжна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Дунэря Кэлэраши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Дунэря Кэлэраши начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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