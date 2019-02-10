Стадион: Stadionul Ion Comsa Зрители: 10000
2:1
Конец матча
25' Желтая карточкаБурчану Александру
0:1
26' ПенальтиGhislain Guessan
1:1
35' ГолGeorgian Honciu
43' Желтая карточкаМейра Жоау
66' Желтая карточкаSrdjan Luchin
70' Желтая карточкаNicusor Fota
88' Желтая карточкаAlexandru Greab
2:1
90' ГолАммари Нажиб
90' Желтая карточкаАммари Нажиб
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
95'
Razvan Gradinaru нарушает правила. Daniel Benzar пострадал
95'
Аммари Нажиб снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
94'
Georgian Honciu сделал результативную передачу.
94'
ГОООООЛ - Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши забивает из-за штрафной площади
94'
93'
93'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
93'
Andrei Marc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Alin Dobrosavlevici предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
92'
Выглядело как неплохой момент. Andrei Marc из команды Конкордия Кьяжна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
92'
91'
91'
Тактическая замена. Ghislain Guessan уходит с поля и его заменяет Иванович Петре
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой слева.
90'
Daniel Benzar пробил со штрафного прямо в стенку
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
88'
Рефери не любит споров - именно за это Alexandru Greab сейчас получил желтую
88'
Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна толкнул локтем оппонента. Это Daniel Benzar заработал фол
88'
88'
Хорошую попытку сделал Ghislain Guessan. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна делает пас партнеру.
87'
Thaer Bawab нарушает правила. Georgian Honciu пострадал
87'
Georgian Honciu пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
86'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хендерсон Конор из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
85'
Должен был быть гол! Мунтяну Валентин имел отличный шанс, но Alexandru Greab не дал голу состоятся!
85'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
85'
85'
Georgian Honciu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
84'
84'
84'
83'
Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
83'
Аммари Нажиб не смог попасть в створ ударом издали
83'
Мунтяну Валентин из команды Дунэря Кэлэраши делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
82'
Daniel Benzar из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
81'
80'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
79'
79'
Ghislain Guessan задерживает мяч рукой
78'
78'
78'
78'
Мунтяну Валентин не смог попасть в створ ударом издали
77'
Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Stefan Vladoiu
76'
76'
76'
Тактическая замена. Бурчану Александру уходит с поля и его заменяет Мунтяну Валентин
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
75'
74'
Менди Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
74'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
74'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
74'
73'
72'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Andrei Marc пострадал.
72'
72'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Мейра Жоау нарушает правила. Mediop Ndiaye пострадал
71'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши опасно и грубо сыграл. Thaer Bawab пострадал.
70'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Nicusor Fota грубо играет против соперника. Пострадал Stefan Vladoiu
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
69'
Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
69'
Ghislain Guessan нанес удар издали, а Каланча Николай отбил его обратно в игру!
69'
68'
68'
Alexandru Greab не дал случится голу! Daniel Benzar должен был забивать, но Alexandru Greab сделал отличный сейв
68'
ШАНС! Daniel Benzar вышел один-на-один с голкипером...
68'
Мейра Жоау ошибается в защите.
68'
68'
68'
67'
Cristian Albu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Каланча Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Simon Mazarache уходит с поля и его заменяет Thaer Bawab
66'
Срджан Лучин получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Срджан Лучин грубо играет против соперника. Пострадал Simon Mazarache
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
63'
63'
Cristian Albu нарушает правила. Аммари Нажиб пострадал
62'
Каланча Николай взял и забрал мяч на выходе
62'
Близко! Simon Mazarache нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
62'
61'
Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
59'
59'
ШАНС! Simon Mazarache нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
59'
58'
58'
Илоки Жюль нарушает правила. Каланча Николай пострадал
57'
Andrei Marc нанес удар головой, но Каланча Николай спокойно отбил мяч.
57'
56'
Razvan Gradinaru из команды Конкордия Кьяжна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
Тактическая замена. Кейта Амиду уходит с поля и его заменяет Daniel Benzar
55'
Nicusor Fota нарушает правила. Stefan Vladoiu пострадал
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Mediop Ndiaye имел все шансы забить, но Alexandru Greab сделал отличный сейв!
54'
ШАНС! Mediop Ndiaye вышел один-на-один с голкипером...
54'
Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
54'
54'
53'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Дунэря Кэлэраши начинает контратаку
52'
51'
51'
51'
51'
Как он промахнулся? Aymen Souda имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Почти гол! Aymen Souda пробил головой по воротам, но Alexandru Greab спас!
50'
Бурчану Александру из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
49'
Аммари Нажиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Горобцов Николас из команды Конкордия Кьяжна подал угловой слева.
49'
Матч возобновлен
49'
Каланча Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Stefan Vladoiu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Simon Mazarache из команды Конкордия Кьяжна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Плохо сыграл Stefan Vladoiu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Илоки Жюль из команды Конкордия Кьяжна отправил кросс в штрафную...
47'
Stefan Vladoiu пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем
47'
Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Aymen Souda навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
46'
Тактическая замена. Алексе Мариус уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Alexandru Greab выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши подал угловой справа.
46'
Бентаиба Кадамуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
44'
Georgian Honciu бьет со штрафного в створ, но Alexandru Greab держит все под контролем
43'
Мейра Жоау получил желтую карточку от судьи
43'
Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Mediop Ndiaye пострадал.
43'
Andrei Marc ошибается в защите.
43'
42'
Судья свистит. Бентаиба Кадамуро атаковал сзади соперника. Это Кейта Амиду заработал своей команде штрафной
42'
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
38'
37'
37'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна в офсайде
37'
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши, забив в пустые ворота!
35'
Плохо сыграл Alexandru Greab - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Alexandru Greab предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Cristian Albu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
34'
Aymen Souda пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Судья сигнализирует, что Мейра Жоау из команды Конкордия Кьяжна поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
32'
32'
32'
Stefan Vladoiu из команды Дунэря Кэлэраши отправил кросс в штрафную...
32'
Назначен штрафной. Пострадал Razvan Gradinaru, его свалил Mediop Ndiaye.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
29'
29'
28'
Ghislain Guessan наказан за толчок Alin Dobrosavlevici
28'
27'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши пасует в штрафную, но Alexandru Greab выходит и ловит мяч.
26'
Г О О О О Л - Ghislain Guessan из команды Конкордия Кьяжна забивает с точки!
26'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Бурчану Александру получил желтую карточку от судьи
25'
ПЕНАЛЬТИ! - Бурчану Александру играет рукой в штрафной! Бурчану Александру вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
25'
Razvan Gradinaru нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
23'
23'
Cristian Albu нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Горобцов Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Аммари Нажиб наказан за толчок Simon Mazarache
21'
Алексе Мариус из команды Конкордия Кьяжна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
19'
19'
ШАНС! Алексе Мариус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
18'
Nicusor Fota из команды Конкордия Кьяжна навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
17'
Mediop Ndiaye задерживает мяч рукой
17'
17'
17'
Aymen Souda из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
16'
Aymen Souda имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Кейта Амиду наказан за толчок Бентаиба Кадамуро
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Аммари Нажиб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Razvan Gradinaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бурчану Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Бентаиба Кадамуро из команды Конкордия Кьяжна играет слишком грубо. Кейта Амиду оказался на газоне.
13'
12'
12'
11'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши направляет мяч в штрафную площадку, но Alexandru Greab выбегает и ловит мяч
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
9'
9'
Аммари Нажиб из команды Дунэря Кэлэраши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
8'
7'
7'
Mediop Ndiaye из команды Дунэря Кэлэраши в офсайде
6'
Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунэря Кэлэраши поставил подножку. Пострадал Ghislain Guessan
6'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Cristian Albu из команды Конкордия Кьяжна опасно и грубо сыграл. Аммари Нажиб пострадал.
5'
5'
Как он промахнулся? Mediop Ndiaye имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Кейта Амиду из команды Дунэря Кэлэраши делает пас партнеру.
5'
Andrei Marc ошибается в защите.
4'
4'
4'
Simon Mazarache выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Мейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
Aymen Souda нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
1'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Дунэря Кэлэраши начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Comsa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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