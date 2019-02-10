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  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Университатя Крайова
2:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
14' Гол
Кристя Андрей
36' Желтая карточка
Келич Ренато
60' Желтая карточка
Маня Кристиан
2:0
78' Гол
Elvir Koljic
86' Желтая карточка
Арлаускис Гедрюс
88' Желтая карточка
Омрани Билель
90' Желтая карточка
Ланг Адам
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
94'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
94'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
93'
ШАНС! Джокович Дамьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Хорошую попытку сделал Elvir Koljic. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
93'
Университатя Крайова начинает контратаку
93'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
93'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
92'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Университатя Крайова контролирует мяч.
92'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
91'
Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Ланг Адам наказан за толчок Роша Нуну
90'
Университатя Крайова контролирует мяч.
90'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Пильячелли Мирко пострадал.
88'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
Желтая карточка
88'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
88'
ШАНС! Elvir Koljic нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
88'
Ланг Адам из команды ЧФР Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Университатя Крайова контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
87'
Шанс! Elvir Koljic из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
87'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Арлаускис Гедрюс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
85'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
85'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
85'
Келич Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Роша Нуну задерживает мяч рукой
83'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
83'
Claudiu Petrila мяч отрикошетил от ворот
83'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
83'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
82'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
82'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
81'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
ШАНС! Джокович Дамьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
79'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Пильячелли Мирко сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Elvir Koljic из команды команды Университатя Крайова.
78'
Пильячелли Мирко делает длинную передачу вперед
78'
Ланг Адам ошибается в защите.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
76'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
76'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
Университатя Крайова контролирует мяч.
74'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
73'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Роша Нуну
Фол, нарушение
73'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Мартич Иван оказался на газоне.
73'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
72'
Омрани Билель возвращается на поле.
72'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Костаке Йонуц
71'
Матч возобновлен
71'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Кристя Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Мартич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
69'
Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
68'
Valentin Mihaila не смог попасть в створ ударом издали
68'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
67'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
66'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
65'
Омрани Билель наказан за толчок Феррейра Тьягу
65'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Кикэлдэу Александру задерживает мяч рукой
64'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
63'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
63'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Кристя Андрей наказан за толчок Claudiu Petrila
63'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
63'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
62'
Университатя Крайова контролирует мяч.
62'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
61'
Тактическая замена. Меса Сезар уходит с поля и его заменяет Бэрбуц Кристиан
61'
Меса Сезар не смог попасть в створ ударом издали
61'
Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Claudiu Petrila
Желтая карточка
60'
Маня Кристиан получил желтую карточку от судьи
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
60'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Кикэлдэу Александру пострадал.
59'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
58'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж в офсайде
58'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Камора Мауру пострадал.
57'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Университатя Крайова контролирует мяч.
57'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
56'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
56'
Винисиус Пауло наказан за толчок Elvir Koljic
Фол, нарушение
55'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Elvir Koljic пострадал.
55'
Дяк Чиприан не смог попасть в створ ударом издали
55'
Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
54'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
52'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Университатя Крайова контролирует мяч.
52'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Меса Сезар бьет со штрафного в створ, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мартич Иван
50'
Университатя Крайова контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
49'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
48'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
47'
Университатя Крайова контролирует мяч.
46'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
48'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
48'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
47'
Келич Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
47'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
46'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
46'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
45'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
44'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
44'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Паун-Александру Константин
43'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Офсайд
42'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж в офсайде
42'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
42'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
42'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
41'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
40'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова делает неудачный навес.
40'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
40'
ШАНС! Джокович Дамьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
40'
Ланг Адам из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
40'
Кристя Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
39'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
38'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
38'
Плохо сыграл Мартич Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
Фол, нарушение
37'
Ланг Адам наказан за толчок Банку Никусор
36'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
35'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Банку Никусор наказан за толчок Дяк Чиприан
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
34'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
34'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
33'
Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Кулио Хуан заработал фол
32'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Ионицэ Александру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
Офсайд
30'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
30'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
29'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
28'
Келич Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Кристя Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
27'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
27'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Омрани Билель пострадал.
26'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
25'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Университатя Крайова контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Омрани Билель нарушает правила. Келич Ренато пострадал
23'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
23'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
22'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Камора Мауру нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Паун-Александру Константин нанес удар, мяч был парирован, но Пильячелли Мирко не удержал его в руках.
22'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
21'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Университатя Крайова контролирует мяч.
20'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Мартич Иван из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Паун-Александру Константин
18'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Университатя Крайова контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
16'
Дяк Чиприан не смог попасть в створ ударом издали
16'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Valentin Mihaila сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Кристя Андрей изменил счет на табло!
14'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
14'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Valentin Mihaila задерживает мяч рукой
13'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
Офсайд
12'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж в офсайде
12'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
11'
Университатя Крайова контролирует мяч.
11'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
10'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
9'
Келич Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Меса Сезар из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Камора Мауру
8'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
7'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Университатя Крайова контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
6'
Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
6'
Elvir Koljic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
5'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
4'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Университатя Крайова контролирует мяч.
3'
Кулио Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
2'
Университатя Крайова контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Университатя Крайова
2'
ШАНС! Омрани Билель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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