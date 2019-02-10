Стадион: Ион Облеменко
2:0
Конец матча
1:0
14' ГолКристя Андрей
36' Желтая карточкаКелич Ренато
60' Желтая карточкаМаня Кристиан
2:0
78' ГолElvir Koljic
86' Желтая карточкаАрлаускис Гедрюс
88' Желтая карточкаОмрани Билель
90' Желтая карточкаЛанг Адам
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
94'
94'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
94'
93'
93'
Хорошую попытку сделал Elvir Koljic. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
93'
Университатя Крайова начинает контратаку
93'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
93'
92'
92'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
89'
88'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Пильячелли Мирко пострадал.
88'
88'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
88'
ШАНС! Elvir Koljic нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Роша Нуну из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
88'
87'
87'
87'
Шанс! Elvir Koljic из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо
87'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Арлаускис Гедрюс получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
85'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
85'
84'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
84'
Роша Нуну задерживает мяч рукой
83'
Тактическая замена. Valentin Mihaila уходит с поля и его заменяет Феделе Маттео
83'
Claudiu Petrila мяч отрикошетил от ворот
83'
83'
83'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
82'
82'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
79'
79'
78'
Пильячелли Мирко сделал результативную передачу.
78'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Elvir Koljic из команды команды Университатя Крайова.
78'
Пильячелли Мирко делает длинную передачу вперед
78'
Ланг Адам ошибается в защите.
77'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
Бэрбуц Кристиан из команды Университатя Крайова в офсайде
75'
74'
74'
73'
Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Роша Нуну
73'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Мартич Иван оказался на газоне.
73'
72'
72'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Омрани Билель возвращается на поле.
72'
Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Костаке Йонуц
71'
Матч возобновлен
71'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
70'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Мартич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
69'
68'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
Valentin Mihaila не смог попасть в створ ударом издали
68'
67'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
66'
66'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэрбуц Кристиан
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Омрани Билель наказан за толчок Феррейра Тьягу
65'
64'
Кикэлдэу Александру задерживает мяч рукой
64'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
63'
Феррейра Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Кристя Андрей наказан за толчок Claudiu Petrila
63'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
63'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
61'
61'
Тактическая замена. Меса Сезар уходит с поля и его заменяет Бэрбуц Кристиан
61'
Меса Сезар не смог попасть в створ ударом издали
61'
Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Ионицэ Александру II уходит с поля и его заменяет Claudiu Petrila
60'
Маня Кристиан получил желтую карточку от судьи
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Кикэлдэу Александру пострадал.
59'
59'
58'
58'
58'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Камора Мауру пострадал.
57'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
57'
56'
Маня Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
56'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
56'
Винисиус Пауло наказан за толчок Elvir Koljic
55'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Elvir Koljic пострадал.
55'
Дяк Чиприан не смог попасть в створ ударом издали
55'
Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
54'
53'
Ланг Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
53'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
52'
Valentin Mihaila нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Меса Сезар бьет со штрафного в створ, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Мартич Иван
50'
49'
49'
49'
Кикэлдэу Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Банку Никусор
48'
47'
47'
47'
Банку Никусор из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
48'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
47'
47'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
47'
Банку Никусор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
46'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
44'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
44'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж навешивает в штрафную с рикошетом.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Матею Александру из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Паун-Александру Константин
43'
42'
42'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
42'
42'
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
40'
Кристя Андрей из команды Университатя Крайова делает неудачный навес.
40'
40'
40'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
40'
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кикэлдэу Александру
38'
Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе
38'
Плохо сыграл Мартич Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
37'
Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
37'
Ланг Адам наказан за толчок Банку Никусор
36'
36'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
36'
Келич Ренато из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
35'
35'
35'
35'
Банку Никусор наказан за толчок Дяк Чиприан
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
34'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
33'
Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова толкнул локтем оппонента. Это Кулио Хуан заработал фол
32'
32'
Ионицэ Александру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кристя Андрей
30'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж в офсайде
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
29'
29'
29'
28'
28'
28'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
27'
27'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Мартич Иван из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Омрани Билель пострадал.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
24'
Омрани Билель нарушает правила. Келич Ренато пострадал
23'
23'
23'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Elvir Koljic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
Камора Мауру нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Паун-Александру Константин нанес удар, мяч был парирован, но Пильячелли Мирко не удержал его в руках.
22'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
19'
Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Судья сигнализирует, что Мартич Иван из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Паун-Александру Константин
18'
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
16'
16'
Дяк Чиприан не смог попасть в створ ударом издали
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Valentin Mihaila сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Кристя Андрей изменил счет на табло!
14'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова делает пас партнеру.
14'
Valentin Mihaila из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Valentin Mihaila задерживает мяч рукой
13'
12'
12'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Elvir Koljic
9'
9'
Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Меса Сезар из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Камора Мауру
8'
7'
Меса Сезар из команды Университатя Крайова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
6'
6'
6'
6'
Elvir Koljic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Феррейра Тьягу из команды Университатя Крайова играет слишком грубо. Омрани Билель оказался на газоне.
4'
4'
3'
Кулио Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кикэлдэу Александру из команды Университатя Крайова подал угловой слева.
2'
2'
2'
ШАНС! Омрани Билель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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