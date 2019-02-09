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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Локерен
2:1
Конец матча
Ройал Антверпен
0'
1:0
32' Гол
Мусона Ноуледж
2:0
67' Гол
Мирич Марко
79' Желтая карточка
Верхульст Давино
2:1
90' Пенальти
Рафаэлов Лиор
90' Желтая карточка
Tracy Mpati Bibuangu
90' Желтая карточка
Севальос Хосе
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Севальос Хосе получил желтую карточку от судьи
90'
Локерен делает замену. Мусона Ноуледж уходит с поля, а Хуппертс Гуус выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Tracy Mpati Bibuangu получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор из команды Ройал Антверпен забивает с точки!
89'
Локерен делает замену. Мехди Терки уходит с поля, а Tracy Mpati Bibuangu выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Верхульст Давино получил желтую карточку от судьи
75'
Локерен делает замену. Мирич Марко уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
75'
Ройал Антверпен делает замену. Ламкель Зе Дидье уходит с поля, а Симау Давид выходит на его замену.
71'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Баби Амара выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Мирич Марко бьет в цель!
65'
Ройал Антверпен делает замену. Ятабаре Самбу уходит с поля, а Овусу Вильям выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Мусона Ноуледж бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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