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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 22193
Ницца
1:0
Конец матча
Лион
0'
9' Желтая карточка
Фекир Набиль
48' Желтая карточка
Маолида Мизиан
49' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:0
69' Пенальти
Вальтер Реми
86' Желтая карточка
Марсело Антонио
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 22193 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Угловой
95'
Вальтер Реми из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
95'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
95'
Ницца контролирует мяч.
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Корне Максвелл, и мяч снова в игре
94'
Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
94'
Лион имеет хороший шанс забить.
94'
Удар от ворот произведет Ницца
93'
ШАНС! Корне Максвелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
93'
Лион имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Ницца
93'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
93'
Денайе Джейсон из команды Лион отправил кросс в штрафную...
92'
Лион имеет хороший шанс забить.
92'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
90'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
88'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Марсело Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
86'
Судья свистит. Марсело Антонио атаковал сзади соперника. Это Вальтер Реми заработал своей команде штрафной
86'
Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
86'
Удар от ворот произведет Ницца
85'
Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Тете Кенни
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Депай Мемфис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
84'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
84'
Ауа Уссем из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Лион имеет хороший шанс забить.
83'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Paul Wade
83'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Ницца имеет хороший шанс забить.
82'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Ницца
80'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
80'
Какой промах! Марсело Антонио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
80'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
80'
Депай Мемфис имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
80'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дюбуа Лео из команды Лион.
79'
Ницца начинает контратаку
79'
Лион имеет хороший шанс забить.
78'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
78'
Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
77'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
77'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Денайе Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
75'
Удар от ворот произведет Ницца
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Тактическая замена. Кнепе-Ганаго Игнатиус уходит с поля и его заменяет Жалле Кристоф
Фол, нарушение
73'
Назначен штрафной. Пострадал Менди Ферлан, его свалил Тамез Адриен.
72'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Лион
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает неудачный навес.
70'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
70'
Лион имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Вальтер Реми из команды Ницца забивает с точки!
68'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
68'
ПЕНАЛЬТИ - Н'Домбеле Тангай из команды Лион привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Кнепе-Ганаго Игнатиус.
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Траоре Бертран из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
66'
Лион контролирует мяч.
65'
Ницца имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Тактическая замена. Маолида Мизиан уходит с поля и его заменяет Maxime Pelican
Фол, нарушение
65'
Фекир Набиль задерживает мяч рукой
64'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
64'
Лион начинает контратаку
64'
Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
63'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
62'
Ницца имеет хороший шанс забить.
62'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
62'
Ницца контролирует мяч.
61'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Менди Ферлан разрезает оборону соперника отличным пасом
61'
Удар от ворот произведет Ницца
60'
ШАНС! Дюбуа Лео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Ницца контролирует мяч.
59'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Лион имеет хороший шанс забить.
58'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ницца начинает контратаку
58'
ШТАНГА! Пробил головой Дембеле Мусса I прямо в каркас ворот!
Угловой
58'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
57'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Траоре Бертран нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
57'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрей Кристоф из команды Ницца.
56'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
56'
Лион имеет хороший шанс забить.
56'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
55'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Удар от ворот произведет Ницца
54'
Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
53'
Тамез Адриен наказан за толчок Дембеле Мусса I
53'
Удар от ворот произведет Ницца
53'
Лион имеет хороший шанс забить.
52'
Лион контролирует мяч.
52'
Кнепе-Ганаго Игнатиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
51'
Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
51'
Н'Домбеле Тангай бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Данте Бонфим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Траоре Бертран, его свалил Данте Бонфим.
Желтая карточка
48'
Маолида Мизиан получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
48'
Маолида Мизиан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
48'
Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан, обводя своих соперников
47'
После дальнего удара, который нанес Фекир Набиль мяч отбит вратарем
47'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
46'
Удар от ворот произведет Лион
46'
Тамез Адриен не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Лион
44'
ШАНС! Кнепе-Ганаго Игнатиус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Удар от ворот произведет Ницца
43'
Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный кросс...
43'
Лион начинает контратаку
43'
Ницца контролирует мяч.
42'
Ницца начинает контратаку
42'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
42'
Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Удар от ворот произведет Ницца
41'
Менди Ферлан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
41'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
41'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Лион имеет хороший шанс забить.
41'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
40'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Выглядело как неплохой момент. Депай Мемфис из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
Лион контролирует мяч.
38'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
Ницца имеет хороший шанс забить.
38'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
37'
Ницца контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Ницца
36'
Депай Мемфис из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Плохо сыграл Маолида Мизиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
36'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
36'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
35'
Бюрнер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Ницца контролирует мяч.
34'
Лион имеет хороший шанс забить.
34'
Лион контролирует мяч.
33'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
30'
Лион контролирует мяч.
29'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
28'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Ницца
28'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
28'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
27'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Дембеле Мусса I имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
27'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
27'
Лион имеет хороший шанс забить.
26'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
26'
Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
26'
Должен был быть гол! Траоре Бертран имел отличный шанс, но Бенитес Вальтер не дал голу состоятся!
26'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
26'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Удар от ворот произведет Лион
25'
Эрей Кристоф делает длинную передачу вперед
24'
Удар от ворот произведет Лион
24'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
23'
Ницца контролирует мяч.
23'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Ницца начинает контратаку
22'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
22'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ницца контролирует мяч.
21'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Ницца контролирует мяч.
Офсайд
19'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
19'
Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
18'
Лион имеет хороший шанс забить.
18'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
18'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Марсело Антонио наказан за толчок Сиприен Вилан
Угловой
17'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Марсело Антонио, и мяч снова в игре
Угловой
16'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
16'
Дембеле Мусса I нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
16'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
16'
Лион имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
15'
Дюбуа Лео наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
Офсайд
15'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
15'
Лион имеет хороший шанс забить.
15'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Дюбуа Лео из команды Лион делает неудачный навес.
14'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
13'
Лион имеет хороший шанс забить.
13'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Лион
12'
Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
10'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
9'
Фекир Набиль получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
9'
Фекир Набиль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
9'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
Фол, нарушение
8'
Фекир Набиль наказан за толчок Эрей Кристоф
8'
Депай Мемфис бьет со штрафного в створ, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
7'
Лион имеет хороший шанс забить.
6'
Хорошую попытку сделал Кнепе-Ганаго Игнатиус. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Н'Домбеле Тангай ошибается в защите.
6'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Угловой
5'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
5'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
5'
Ницца имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
4'
Ауа Уссем наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
4'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Лион контролирует мяч.
3'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
2'
Удар от ворот произведет Лион
1'
Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
1'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
1'
Должен был быть гол! Кнепе-Ганаго Игнатиус имел отличный шанс, но Лопеш Антони не дал голу состоятся!
1'
Ницца имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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