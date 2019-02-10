Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 22193
9' Желтая карточкаФекир Набиль
48' Желтая карточкаМаолида Мизиан
49' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:0
69' ПенальтиВальтер Реми
86' Желтая карточкаМарсело Антонио
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 22193 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
95'
Вальтер Реми из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
95'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
95'
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Корне Максвелл, и мяч снова в игре
94'
Терье Мартен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
94'
94'
93'
ШАНС! Корне Максвелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Отличные скиллы показывает Корне Максвелл, обводя своих соперников
93'
93'
93'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
93'
Денайе Джейсон из команды Лион отправил кросс в штрафную...
92'
92'
92'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
88'
88'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
88'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Марсело Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
86'
Судья свистит. Марсело Антонио атаковал сзади соперника. Это Вальтер Реми заработал своей команде штрафной
86'
Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
86'
85'
Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Тете Кенни
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Депай Мемфис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
84'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
84'
84'
84'
83'
83'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Paul Wade
83'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
80'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
80'
Какой промах! Марсело Антонио имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
80'
80'
Фекир Набиль из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
80'
Депай Мемфис имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
80'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
79'
79'
78'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
78'
Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
78'
Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
77'
77'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
76'
76'
Судья сигнализирует, что Денайе Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
74'
Тактическая замена. Кнепе-Ганаго Игнатиус уходит с поля и его заменяет Жалле Кристоф
73'
Назначен штрафной. Пострадал Менди Ферлан, его свалил Тамез Адриен.
72'
71'
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает неудачный навес.
70'
70'
70'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Г О О О О Л - Вальтер Реми из команды Ницца забивает с точки!
68'
Матч возобновлен
68'
ПЕНАЛЬТИ - Н'Домбеле Тангай из команды Лион привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Кнепе-Ганаго Игнатиус.
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Траоре Бертран из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Тактическая замена. Маолида Мизиан уходит с поля и его заменяет Maxime Pelican
65'
Фекир Набиль задерживает мяч рукой
64'
64'
Лион начинает контратаку
64'
Дембеле Мусса I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Денайе Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Менди Ферлан разрезает оборону соперника отличным пасом
61'
60'
ШАНС! Дюбуа Лео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
60'
59'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
58'
58'
ШТАНГА! Пробил головой Дембеле Мусса I прямо в каркас ворот!
58'
57'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Траоре Бертран нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
57'
Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эрей Кристоф из команды Ницца.
56'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
56'
56'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
54'
Депай Мемфис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
53'
Тамез Адриен наказан за толчок Дембеле Мусса I
53'
53'
52'
52'
Кнепе-Ганаго Игнатиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Н'Домбеле Тангай бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Данте Бонфим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Траоре Бертран, его свалил Данте Бонфим.
48'
Маолида Мизиан получает желтую карточку за нырок
48'
Маолида Мизиан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
48'
Отличные скиллы показывает Маолида Мизиан, обводя своих соперников
47'
После дальнего удара, который нанес Фекир Набиль мяч отбит вратарем
47'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Тамез Адриен не смог попасть в створ ударом издали
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
44'
ШАНС! Кнепе-Ганаго Игнатиус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
43'
Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Лион начинает контратаку
43'
42'
42'
42'
42'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
42'
Депай Мемфис из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Менди Ферлан не смог попасть в створ ударом издали
41'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
41'
41'
41'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
39'
39'
Выглядело как неплохой момент. Депай Мемфис из команды Лион закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
38'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
38'
38'
37'
37'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
37'
36'
36'
Депай Мемфис из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Плохо сыграл Маолида Мизиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
36'
Сарр Маланг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
35'
Дембеле Мусса I из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
34'
34'
33'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Данте Бонфим делает длинную передачу вперед
31'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
30'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
28'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
28'
Марсело Антонио из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
27'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Дембеле Мусса I имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
27'
Менди Ферлан из команды Лион делает отличный кросс...
27'
26'
26'
Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
26'
Должен был быть гол! Траоре Бертран имел отличный шанс, но Бенитес Вальтер не дал голу состоятся!
26'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
26'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
25'
Эрей Кристоф делает длинную передачу вперед
24'
24'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
22'
22'
22'
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
19'
Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
18'
18'
18'
18'
18'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Марсело Антонио наказан за толчок Сиприен Вилан
17'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Марсело Антонио, и мяч снова в игре
16'
16'
Дембеле Мусса I нанес удар, мяч был парирован, но Бенитес Вальтер не удержал его в руках.
16'
Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Дюбуа Лео наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
15'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
15'
15'
14'
14'
13'
13'
12'
12'
12'
Данте Бонфим из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
10'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Фекир Набиль получает желтую карточку за нырок
9'
Фекир Набиль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
9'
8'
Фекир Набиль наказан за толчок Эрей Кристоф
8'
Депай Мемфис бьет со штрафного в створ, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
7'
Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
7'
6'
Хорошую попытку сделал Кнепе-Ганаго Игнатиус. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Н'Домбеле Тангай ошибается в защите.
6'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
5'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
5'
4'
Ауа Уссем наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
4'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
2'
1'
Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
1'
1'
Должен был быть гол! Кнепе-Ганаго Игнатиус имел отличный шанс, но Лопеш Антони не дал голу состоятся!
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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