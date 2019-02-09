Стадион: де ла Мейно Зрители: 25010
17' Желтая карточкаПавлович Матео
0:1
35' ГолКанга Вилфрид
45' Желтая карточкаМитрович Стефан
0:2
55' ГолКанга Вилфрид
59' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
1:2
87' ГолПрчич Саньин
90' Желтая карточкаЛала Кенни
90' Желтая карточкаЛопес Кристиан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 25010 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
93'
Лопес Кристиан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сиссоко Ибраима пострадал.
93'
Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
Лопес Кристиан получил желтую карточку от судьи
92'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Лала Кенни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
90'
Лала Кенни наказан за толчок Эль-Мелали Фарид
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
90'
90'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Митрович Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Прчич Саньин из команды Страсбург переиграл вратаря дальним ударом!
87'
87'
Судья сигнализирует, что Эль-Мелали Фарид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
86'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
86'
86'
85'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
85'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Лопес Кристиан пострадал.
83'
83'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
82'
Судья сигнализирует, что Лопес Кристиан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Митрович Стефан
81'
Назначен штрафной. Пострадал Фюльжини Анжело, его свалил Корнье Бенжамин.
81'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
81'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
80'
Хорошую попытку сделал Корнье Бенжамин. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
78'
78'
77'
77'
76'
Тактическая замена. Канга Вилфрид уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
76'
Тактическая замена. Каси Антони уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
76'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
75'
74'
Корнье Бенжамин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Ажорк Людовик из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
74'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
73'
73'
Прчич Саньин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
72'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
72'
72'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
69'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
68'
Судья сигнализирует, что Коне Ламин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
67'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
66'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
66'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
65'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
65'
64'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
63'
63'
63'
62'
62'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
61'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
61'
60'
Отличный пас сделал Лала Кенни из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
59'
Траоре Исмаэль получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ажорк Людовик
59'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
55'
Н'Дойе Шейк сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Канга Вилфрид изменил счет на табло!
55'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
54'
54'
53'
53'
Прчич Саньин из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
51'
Митрович Стефан из команды Страсбург в офсайде
50'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
49'
49'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
48'
47'
Шанс! Томассон Адриен из команды Страсбург пробил головой, но мимо
47'
47'
46'
46'
Мотиба Лебо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Канга Вилфрид из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Митрович Стефан заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Митрович Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Баокен Стефан
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Мотиба Лебо оказался на газоне.
43'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Траоре Исмаэль
43'
Ажорк Людовик из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
42'
42'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
40'
Томассон Адриен наказан за толчок Сантамария Батист
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
40'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
39'
Н'Дойе Шейк из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Каси Антони из команды Страсбург в офсайде
35'
Н'Дойе Шейк сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О О О Л - Канга Вилфрид из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
35'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
35'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
33'
Каси Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Н'Дойе Шейк из команды Анже играет слишком грубо. Каси Антони оказался на газоне.
32'
Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бютель Людовик
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
30'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Лала Кенни из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
29'
28'
28'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
25'
ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Павлович Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
22'
22'
Головой пробил Мотиба Лебо, но голкипер отбил его в поле!
22'
Коне Ламин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
19'
18'
17'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Павлович Матео грубо играет против соперника. Пострадал Мотиба Лебо
17'
16'
Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
16'
16'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
13'
12'
Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
11'
11'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Мотиба Лебо из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Канга Вилфрид наказан за толчок Коне Ламин
9'
9'
9'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Бютель Людовик не дал случится голу! Мотиба Лебо должен был забивать, но Бютель Людовик сделал отличный сейв
8'
7'
7'
6'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Хорошую попытку сделал Н'Дойе Шейк. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Канга Вилфрид из команды Анже делает пас партнеру.
4'
Канга Вилфрид из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
Ажорк Людовик пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
2'
2'
2'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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