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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25010
Страсбург
1:2
Конец матча
Анже
0'
17' Желтая карточка
Павлович Матео
0:1
35' Гол
Канга Вилфрид
45' Желтая карточка
Митрович Стефан
0:2
55' Гол
Канга Вилфрид
59' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
1:2
87' Гол
Прчич Саньин
90' Желтая карточка
Лала Кенни
90' Желтая карточка
Лопес Кристиан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 25010 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
Фол, нарушение
93'
Лопес Кристиан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сиссоко Ибраима пострадал.
93'
Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Лопес Кристиан получил желтую карточку от судьи
92'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Страсбург
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Страсбург
Желтая карточка
90'
Лала Кенни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
90'
Лала Кенни наказан за толчок Эль-Мелали Фарид
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Митрович Стефан из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Прчич Саньин из команды Страсбург переиграл вратаря дальним ударом!
87'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Эль-Мелали Фарид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
86'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Эль-Мелали Фарид
85'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
85'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Лопес Кристиан пострадал.
83'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
83'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Лопес Кристиан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Митрович Стефан
Фол, нарушение
81'
Назначен штрафной. Пострадал Фюльжини Анжело, его свалил Корнье Бенжамин.
81'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
81'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
Фол, нарушение
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
80'
Хорошую попытку сделал Корнье Бенжамин. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
78'
Страсбург контролирует мяч.
78'
Анже контролирует мяч.
77'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Анже
76'
Тактическая замена. Канга Вилфрид уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
76'
Тактическая замена. Каси Антони уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
76'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
74'
Корнье Бенжамин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Ажорк Людовик из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
73'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Прчич Саньин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
72'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
72'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Удар от ворот произведет Страсбург
70'
Страсбург контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
69'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Коне Ламин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
67'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Да Кошта Нуну
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
66'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Удар от ворот произведет Страсбург
65'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
64'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Мотиба Лебо из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
63'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
63'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
61'
Удар от ворот произведет Анже
60'
Отличный пас сделал Лала Кенни из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Желтая карточка
59'
Траоре Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ажорк Людовик
59'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
57'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
55'
Н'Дойе Шейк сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Канга Вилфрид изменил счет на табло!
55'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
54'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Страсбург
53'
Удар от ворот произведет Анже
53'
Прчич Саньин из команды Страсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Страсбург контролирует мяч.
Офсайд
51'
Митрович Стефан из команды Страсбург в офсайде
50'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает пас партнеру.
50'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
50'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
49'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
48'
Удар от ворот произведет Анже
47'
Шанс! Томассон Адриен из команды Страсбург пробил головой, но мимо
47'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Страсбург контролирует мяч.
46'
Мотиба Лебо нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Канга Вилфрид из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Митрович Стефан заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Митрович Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Баокен Стефан
45'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
45'
Павлович Матео из команды Анже играет слишком грубо. Мотиба Лебо оказался на газоне.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Траоре Исмаэль
43'
Ажорк Людовик из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
43'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
42'
Страсбург контролирует мяч.
42'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
40'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
39'
Н'Дойе Шейк из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
37'
Каси Антони из команды Страсбург в офсайде
35'
Н'Дойе Шейк сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О О О Л - Канга Вилфрид из команды Анже с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
35'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
35'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Анже контролирует мяч.
34'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
33'
Каси Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
33'
Н'Дойе Шейк из команды Анже играет слишком грубо. Каси Антони оказался на газоне.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бютель Людовик
31'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой справа.
30'
Томассон Адриен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Лала Кенни из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Страсбург контролирует мяч.
29'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Страсбург контролирует мяч.
27'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
Страсбург контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Удар от ворот произведет Страсбург
25'
ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Страсбург
24'
Павлович Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
22'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Головой пробил Мотиба Лебо, но голкипер отбил его в поле!
22'
Коне Ламин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Анже
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
18'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Павлович Матео грубо играет против соперника. Пострадал Мотиба Лебо
17'
Анже контролирует мяч.
16'
Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
16'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
16'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
Страсбург контролирует мяч.
13'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
12'
Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Анже
11'
ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Мотиба Лебо из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
10'
Канга Вилфрид наказан за толчок Коне Ламин
9'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
9'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бютель Людовик не дал случится голу! Мотиба Лебо должен был забивать, но Бютель Людовик сделал отличный сейв
8'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
7'
Страсбург контролирует мяч.
7'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Хорошую попытку сделал Н'Дойе Шейк. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Канга Вилфрид из команды Анже делает пас партнеру.
4'
Канга Вилфрид из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Страсбург
3'
Ажорк Людовик пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
2'
Страсбург контролирует мяч.
2'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Страсбург контролирует мяч.
1'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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