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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
1:2
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
0:1
43' Гол
Авонийи Тайво
45' Желтая карточка
Бакич Марко
0:2
51' Гол
Фриде Сидней
53' Желтая карточка
Фриде Сидней
1:2
60' Пенальти
Бронн Дилан
71' Желтая карточка
Manuel Benson
82' Желтая карточка
Войвода Мергим
86' Вторая желтая карточка
Бакич Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мускрон-Перювельз делает замену. Лей Мбай уходит с поля, а Кузманович Мичо выходит на его замену.
86'
Бакич Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
82'
Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
81'
Мускрон-Перювельз делает замену. Manuel Benson уходит с поля, а Frantzdy Pierrot выходит на его замену.
78'
Мускрон-Перювельз делает замену. Бойя Франк уходит с поля, а Selim Amallah выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Manuel Benson получил желтую карточку от судьи
60'
Гент делает замену. Жан-Люк Домпе уходит с поля, а Деягере Брехт выходит на его замену.
60'
Гент делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Квилитая Георгий выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Бронн Дилан из команды Гент забивает с точки!
Желтая карточка
53'
Фриде Сидней получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Фриде Сидней бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бакич Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Авонийи Тайво бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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