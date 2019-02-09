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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Сент-Трюйден
2:1
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
17' Желтая карточка
Maximiliano Caufriez
1:0
18' Пенальти
Ботака Жордан
1:1
22' Пенальти
Francesco Forte I
36' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
2:1
88' Гол в свои ворота
Maximiliano Caufriez
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Трюйден делает замену. Yohan Boli уходит с поля, а Wolke Janssens выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Maximiliano Caufriez уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Сент-Трюйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Kosuke Konishita выходит на его замену.
85'
Васланд-Беверен делает замену. Djihad Bizimana уходит с поля, а Paul Keita выходит на его замену.
76'
Васланд-Беверен делает замену. Milan Massop уходит с поля, а Ванцо Флориано выходит на его замену.
65'
Сент-Трюйден делает замену. Санкон Ибраима уходит с поля, а Себальос Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Бадибанга Бени выходит на его замену.
Желтая карточка
36'
Андрияшевич Франко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Ботака Жордан из команды Сент-Трюйден забивает с точки!
Желтая карточка
17'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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