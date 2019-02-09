Стадион: Kehrwegstadion
0:1
43' ГолАвенатти Фелипе
48' Желтая карточкаМиличевич Даниел
61' Желтая карточкаБацула Андрей
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Эзекиль Имох выходит на его замену.
86'
Кортрейк делает замену. Бацула Андрей уходит с поля, а Aboubakary Koita выходит на его замену.
80'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Jovan Stojanovic выходит на его замену.
68'
Эйпен делает замену. Кейта Шейк уходит с поля, а Пойе Давид выходит на его замену.
61'
Бацула Андрей получил желтую карточку от судьи
59'
Эйпен делает замену. Миличевич Даниел уходит с поля, а М'Сакни Юссеф выходит на его замену.
48'
Миличевич Даниел получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Авенатти Фелипе бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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