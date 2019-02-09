Стадион: Де ла Ликорн Зрители: 9373
1:0
64' ГолКонате Мусса
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9373 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
94'
94'
Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Джику Александр нарушает правила. Годдос Саман пострадал
93'
Годдос Саман из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Питерс Эрик
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Матч возобновлен
91'
Тьоте Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Амьен начинает контратаку
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
89'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
89'
Бове Клаудио оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Гартнер Регис перевел мяч на угловой.
89'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Матч возобновлен
88'
Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Блен Алексис
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
86'
Тьоте Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Evens Joseph
85'
Годдос Саман нарушает правила. Фахир Файсал пострадал
84'
84'
83'
83'
Выглядело как неплохой момент. Мбенге Адама из команды Кан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
83'
Мбенге Адама из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
83'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
82'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
81'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
81'
81'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
81'
81'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Evens Joseph
80'
Диоманде Исмаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Фахир Файсал пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
78'
77'
77'
77'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Гуано Принс-Десир нарушает правила. Фахир Файсал пострадал
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Нинга Родрике наказан за толчок Годдос Саман
74'
73'
73'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
72'
72'
71'
71'
Шанс! Тьоте Шейк из команды Амьен пробил головой, но мимо
71'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
70'
70'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
70'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
69'
69'
69'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
67'
Конате Мусса нарушает правила. Джику Александр пострадал
67'
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Годдос Саман сделал результативную передачу.
64'
ГОООООЛ - Конате Мусса Амьен забивает ударом головой
64'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
64'
Годдос Саман из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
64'
Мендоса Стивен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
64'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
64'
Крафт Эмиль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
63'
62'
62'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
61'
60'
Гирасси Серу из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Фахир Файсал из команды Кан делает неудачный навес.
59'
59'
Фахир Файсал из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
58'
Гирасси Серу из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
58'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
57'
56'
Хорошую попытку сделал Нинга Родрике. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
54'
54'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Кривелли Энцо наказан за толчок Монкондю Томас
52'
52'
51'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
51'
51'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Годдос Саман из команды Амьен сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гирасси Серу мяча так и не получил
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
48'
47'
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
44'
44'
Как он промахнулся? Гнаоре Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Гирасси Серу из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
43'
43'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
42'
41'
Конате Мусса наказан за толчок Гради Жонатан
40'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лефор Жордан
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Диоманде Исмаэль из команды Кан играет слишком грубо. Годдос Саман оказался на газоне.
39'
38'
38'
38'
37'
37'
Мбенге Адама наказан за толчок Крафт Эмиль
36'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
Конате Мусса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
34'
34'
33'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
33'
32'
32'
Конате Мусса не смог попасть в створ ударом издали
32'
Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
31'
30'
30'
29'
29'
28'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
28'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
28'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
26'
Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
25'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
23'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
23'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Лефор Жордан наказан за толчок Кривелли Энцо
21'
20'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
20'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
19'
18'
18'
18'
17'
Гнаоре Эдди наказан за толчок Гради Жонатан
16'
16'
16'
16'
ШАНС! Нинга Родрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
15'
Диоманде Исмаэль из команды Кан играет слишком грубо. Гирасси Серу оказался на газоне.
14'
14'
Мбенге Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Мбенге Адама из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
Гради Жонатан наказан за толчок Конате Мусса
13'
12'
11'
11'
Мбенге Адама из команды Кан играет слишком грубо. Мендоса Стивен оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
9'
9'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
8'
8'
7'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
7'
Гнаоре Эдди из команды Амьен играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
7'
6'
Конате Мусса нарушает правила. Гради Жонатан пострадал
6'
6'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Плохо сыграл Лефор Жордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
3'
3'
3'
2'
2'
1'
Мендоса Стивен нарушает правила. Фахир Файсал пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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