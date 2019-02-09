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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 9373
Амьен
1:0
Конец матча
Кан
0'
1:0
64' Гол
Конате Мусса
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9373 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Годдос Саман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
93'
Джику Александр нарушает правила. Годдос Саман пострадал
Угловой
93'
Годдос Саман из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Питерс Эрик
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Матч возобновлен
91'
Тьоте Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Амьен начинает контратаку
91'
Кан контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
89'
Бове Клаудио оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Гартнер Регис перевел мяч на угловой.
89'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
88'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Матч возобновлен
88'
Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Блен Алексис
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
86'
Тьоте Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Evens Joseph
Фол, нарушение
85'
Годдос Саман нарушает правила. Фахир Файсал пострадал
84'
Кан контролирует мяч.
84'
Удар от ворот произведет Амьен
83'
Удар от ворот произведет Амьен
83'
Выглядело как неплохой момент. Мбенге Адама из команды Кан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
83'
Мбенге Адама из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
83'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
82'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
82'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
81'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
81'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
81'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Evens Joseph
80'
Диоманде Исмаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Фахир Файсал пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Лефор Жордан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
78'
Кан контролирует мяч.
77'
Амьен контролирует мяч.
77'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Гуано Принс-Десир нарушает правила. Фахир Файсал пострадал
76'
Кан контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
74'
Нинга Родрике наказан за толчок Годдос Саман
74'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Кан
73'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Кан контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Кан
71'
Шанс! Тьоте Шейк из команды Амьен пробил головой, но мимо
71'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
70'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
69'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Удар от ворот произведет Кан
69'
Годдос Саман не смог попасть в створ ударом издали
68'
Удар от ворот произведет Амьен
68'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Тьоте Шейк
Фол, нарушение
67'
Конате Мусса нарушает правила. Джику Александр пострадал
67'
Кан контролирует мяч.
66'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Годдос Саман сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГОООООЛ - Конате Мусса Амьен забивает ударом головой
64'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
64'
Годдос Саман из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
64'
Мендоса Стивен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
64'
Крафт Эмиль из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
64'
Крафт Эмиль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
63'
Амьен имеет хороший шанс забить.
63'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
63'
Удар от ворот произведет Кан
62'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Кан поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
61'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Гирасси Серу из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Удар от ворот произведет Амьен
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Фахир Файсал из команды Кан делает неудачный навес.
59'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Фахир Файсал из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Кан начинает контратаку
59'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Гирасси Серу из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
57'
Кан имеет хороший шанс забить.
57'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Хорошую попытку сделал Нинга Родрике. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Кан имеет хороший шанс забить.
56'
Удар от ворот произведет Кан
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
54'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
54'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Кривелли Энцо наказан за толчок Монкондю Томас
52'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Амьен контролирует мяч.
51'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
51'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
51'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Годдос Саман из команды Амьен сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гирасси Серу мяча так и не получил
50'
Амьен контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
48'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Кан контролирует мяч.
47'
Амьен имеет хороший шанс забить.
46'
Амьен контролирует мяч.
46'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Как он промахнулся? Гнаоре Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Гирасси Серу из команды Амьен делает передачу одноклубнику.
43'
Амьен имеет хороший шанс забить.
43'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кан начинает контратаку
42'
Кан контролирует мяч.
42'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Конате Мусса наказан за толчок Гради Жонатан
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лефор Жордан
40'
Кан имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
39'
Диоманде Исмаэль из команды Кан играет слишком грубо. Годдос Саман оказался на газоне.
39'
Кан имеет хороший шанс забить.
38'
Удар от ворот произведет Кан
38'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Амьен
37'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Мбенге Адама наказан за толчок Крафт Эмиль
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Конате Мусса из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Амьен имеет хороший шанс забить.
33'
Фахир Файсал из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Кан начинает контратаку
33'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Кан
32'
Конате Мусса не смог попасть в створ ударом издали
32'
Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Амьен имеет хороший шанс забить.
31'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
31'
Удар от ворот произведет Кан
30'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Амьен имеет хороший шанс забить.
28'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
28'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
26'
Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
25'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Кан имеет хороший шанс забить.
24'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Кривелли Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
23'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Амьен имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
22'
Лефор Жордан наказан за толчок Кривелли Энцо
21'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Годдос Саман из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
Амьен имеет хороший шанс забить.
19'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Амьен контролирует мяч.
18'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Гнаоре Эдди наказан за толчок Гради Жонатан
16'
Амьен имеет хороший шанс забить.
16'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Амьен
16'
ШАНС! Нинга Родрике нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Кан имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Диоманде Исмаэль из команды Кан играет слишком грубо. Гирасси Серу оказался на газоне.
14'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Мбенге Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Мбенге Адама из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Кан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
13'
Гради Жонатан наказан за толчок Конате Мусса
13'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Мбенге Адама из команды Кан играет слишком грубо. Мендоса Стивен оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Кан контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
8'
Кан контролирует мяч.
8'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
7'
Гнаоре Эдди из команды Амьен играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
7'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Конате Мусса нарушает правила. Гради Жонатан пострадал
6'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Плохо сыграл Лефор Жордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
3'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Кан контролирует мяч.
2'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Мендоса Стивен нарушает правила. Фахир Файсал пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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