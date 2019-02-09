Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6134
33' Желтая карточкаКум Кристиан
1:0
43' ГолМлапа Пениэль
44' Желтая карточкаПромес Джерольд
53' Желтая карточкаТапия Ренато
1:1
60' ПенальтиКроули Дэниэл
73' Желтая карточкаЛинторст Эверт
2:1
77' ГолМлапа Пениэль
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
94'
Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
МакГэрри Джеймс из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
93'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
93'
Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Янссен Рул
92'
Йоостен Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
92'
Судья сигнализирует, что Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
92'
91'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
88'
Грот Джей-Рой наказан за толчок МакГэрри Джеймс
88'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
87'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
87'
Врусай Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кум Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет МакГэрри Джеймс
86'
Судья сигнализирует, что Врусай Мариос из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Линторст Эверт
86'
86'
Голкипер мог бы сыграть и получше
86'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Питерс Йорденс наказан за толчок Млапа Пениэль
85'
85'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
84'
84'
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
82'
82'
81'
81'
80'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
79'
79'
78'
77'
Ван Ойен Петер сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль изменил счет на табло!
77'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
77'
76'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Руттен Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
76'
Тактическая замена. Сушич Тино-Свен уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
76'
Питерс Йорденс из команды Виллем II играет слишком грубо. Млапа Пениэль оказался на газоне.
75'
Пост Данни наказан за толчок Данкерлёй Дамил
75'
74'
73'
Линторст Эверт получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
73'
73'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
Плохо сыграл Сёнтьенс Ральф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Врусай Мариос из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
70'
ШАНС! Павлидис Вангелис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
69'
69'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
68'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
67'
Тактическая замена. Промес Джерольд уходит с поля и его заменяет Линторст Эверт
66'
66'
Судья сигнализирует, что Павлидис Вангелис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нильс Реселер
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
64'
ШАНС! Врусай Мариос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Врусай Мариос из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
64'
Виллем II начинает контратаку
64'
Сёнтьенс Ральф нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
62'
62'
Врусай Мариос пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
61'
Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Г О О О О Л - Кроули Дэниэл из команды Виллем II забивает с точки!
59'
ПЕНАЛЬТИ - Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Павлидис Вангелис.
59'
58'
58'
58'
Тактическая замена. Озбилиз Араз уходит с поля и его заменяет Павлидис Вангелис
57'
Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Кум Кристиан наказан за толчок Врусай Мариос
56'
56'
Нильс Реселер наказан за толчок Исак Александр
56'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
55'
54'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи
53'
Тапия Ренато из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Сушич Тино-Свен пострадал.
53'
53'
Шанс! Питерс Йорденс из команды Виллем II пробил головой, но мимо
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой слева.
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
52'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
52'
Исак Александр из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Ван Ойен Петер нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
50'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
50'
50'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
48'
48'
47'
Пост Данни делает длинную передачу вперед
47'
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 6134 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Майсснер Томас из команды Виллем II пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
45'
Озбилиз Араз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Промес Джерольд получил желтую карточку от судьи
44'
Судья сигнализирует, что Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
43'
Ван Ойен Петер сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О О О Л - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
43'
Плохо сыграл Данкерлёй Дамил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
43'
42'
41'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло в офсайде
41'
41'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
40'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
39'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
39'
38'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Питерс Йорденс наказан за толчок Ван Ойен Петер
37'
37'
Сушич Тино-Свен нарушает правила. Озбилиз Араз пострадал
37'
36'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
33'
Кум Кристиан получил желтую карточку от судьи
33'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Данкерлёй Дамил оказался на газоне.
33'
33'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
32'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Ван Ойен Петер пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
29'
29'
29'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
28'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
27'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
Кум Кристиан наказан за толчок Врусай Мариос
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
26'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Руттен Морено пострадал.
25'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
25'
Врусай Мариос нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
25'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
24'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
24'
23'
22'
21'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
19'
19'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
18'
17'
17'
Нильс Реселер нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
16'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
16'
Хороший удар издали нанес Млапа Пениэль, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
16'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
15'
ВВВ-Венло начинает контратаку
15'
Сушич Тино-Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Озбилиз Араз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Кроули Дэниэл пострадал.
15'
15'
14'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
13'
13'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
13'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
13'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
10'
Кроули Дэниэл нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
10'
Исак Александр из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
9'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
9'
8'
8'
Кум Кристиан наказан за толчок Озбилиз Араз
7'
7'
7'
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
4'
4'
Йоостен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
3'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Майсснер Томас делает длинную передачу вперед
3'
3'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
2'
2'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
1'
1'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
1'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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