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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 6134
ВВВ-Венло
2:1
Конец матча
Виллем II
0'
33' Желтая карточка
Кум Кристиан
1:0
43' Гол
Млапа Пениэль
44' Желтая карточка
Промес Джерольд
53' Желтая карточка
Тапия Ренато
1:1
60' Пенальти
Кроули Дэниэл
73' Желтая карточка
Линторст Эверт
2:1
77' Гол
Млапа Пениэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Грот Джей-Рой
94'
Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
МакГэрри Джеймс из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
93'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
93'
Линторст Эверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Виллем II
92'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Янссен Рул
92'
Йоостен Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Велленройтер Тимон не удержал его в руках.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хееркенс Фреек
92'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
91'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
91'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
88'
Грот Джей-Рой наказан за толчок МакГэрри Джеймс
88'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
87'
Врусай Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кум Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Льонч Поль уходит с поля и его заменяет МакГэрри Джеймс
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Врусай Мариос из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Линторст Эверт
86'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Голкипер мог бы сыграть и получше
86'
Ван Ойен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Питерс Йорденс наказан за толчок Млапа Пениэль
85'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Павлидис Вангелис из команды Виллем II пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
84'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
84'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
84'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
82'
Виллем II контролирует мяч.
82'
Виллем II контролирует мяч.
81'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Виллем II
80'
Йоостен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
80'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Виллем II контролирует мяч.
78'
Виллем II контролирует мяч.
77'
Ван Ойен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Млапа Пениэль изменил счет на табло!
77'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
77'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Руттен Морено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
76'
Тактическая замена. Сушич Тино-Свен уходит с поля и его заменяет Грот Джей-Рой
Фол, нарушение
76'
Питерс Йорденс из команды Виллем II играет слишком грубо. Млапа Пениэль оказался на газоне.
Фол, нарушение
75'
Пост Данни наказан за толчок Данкерлёй Дамил
75'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Желтая карточка
73'
Линторст Эверт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Линторст Эверт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
73'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
72'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает пас партнеру.
72'
Плохо сыграл Сёнтьенс Ральф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Врусай Мариос из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Виллем II контролирует мяч.
71'
Виллем II контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
70'
ШАНС! Павлидис Вангелис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
68'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
68'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Промес Джерольд уходит с поля и его заменяет Линторст Эверт
66'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Павлидис Вангелис из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нильс Реселер
66'
Виллем II контролирует мяч.
65'
Удар от ворот произведет Виллем II
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
64'
ШАНС! Врусай Мариос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Врусай Мариос из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
64'
Виллем II начинает контратаку
64'
Сёнтьенс Ральф нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
63'
Виллем II контролирует мяч.
62'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Врусай Мариос пробует нанести удар издали, но Уннерсталл Ларс держит все под контролем
61'
Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Виллем II контролирует мяч.
61'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Кроули Дэниэл из команды Виллем II забивает с точки!
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ - Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Павлидис Вангелис.
59'
Виллем II контролирует мяч.
58'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Озбилиз Араз уходит с поля и его заменяет Павлидис Вангелис
57'
Исак Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
57'
Кум Кристиан наказан за толчок Врусай Мариос
56'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Нильс Реселер наказан за толчок Исак Александр
56'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
54'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Тапия Ренато из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Сушич Тино-Свен пострадал.
53'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
53'
Шанс! Питерс Йорденс из команды Виллем II пробил головой, но мимо
Угловой
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II подал угловой слева.
52'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
52'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
52'
Врусай Мариос из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
52'
Исак Александр из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Ван Ойен Петер нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
50'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
50'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Млапа Пениэль нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
48'
Виллем II контролирует мяч.
48'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Пост Данни делает длинную передачу вперед
47'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
46'
Виллем II контролирует мяч.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 6134 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Майсснер Томас из команды Виллем II пасует в штрафную, но Уннерсталл Ларс выходит и ловит мяч.
45'
Озбилиз Араз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Промес Джерольд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Врусай Мариос
43'
Ван Ойен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О О О Л - Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
43'
Плохо сыграл Данкерлёй Дамил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
43'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
42'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
41'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло в офсайде
41'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
41'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
41'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
40'
Промес Джерольд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
39'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
39'
Руттен Морено из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
39'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Питерс Йорденс наказан за толчок Ван Ойен Петер
37'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Сушич Тино-Свен нарушает правила. Озбилиз Араз пострадал
37'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Виллем II контролирует мяч.
Желтая карточка
33'
Кум Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Кум Кристиан из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Данкерлёй Дамил оказался на газоне.
33'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
33'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
32'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Пост Данни из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Ван Ойен Петер пробует нанести удар издали, но Велленройтер Тимон держит все под контролем
29'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
29'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
29'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
28'
Сушич Тино-Свен нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
28'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Угловой
27'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
27'
Кум Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Кум Кристиан наказан за толчок Врусай Мариос
26'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
26'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Руттен Морено пострадал.
25'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой справа.
25'
Врусай Мариос нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
25'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
24'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Озбилиз Араз из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
24'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Виллем II контролирует мяч.
22'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Руттен Морено из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
20'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
19'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
19'
Исак Александр из команды Виллем II в офсайде
18'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Виллем II контролирует мяч.
17'
Нильс Реселер нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
16'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
16'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Угловой
16'
Сушич Тино-Свен из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
16'
Хороший удар издали нанес Млапа Пениэль, но отличный сейв сделал Велленройтер Тимон. Угловой.
16'
Млапа Пениэль из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
15'
ВВВ-Венло начинает контратаку
15'
Сушич Тино-Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Озбилиз Араз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Кроули Дэниэл пострадал.
15'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
13'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ван Ойен Петер из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
13'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Удар от ворот произведет Виллем II
13'
Пост Данни из команды ВВВ-Венло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сушич Тино-Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
12'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Кроули Дэниэл нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
10'
Исак Александр из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Млапа Пениэль
9'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Кум Кристиан наказан за толчок Озбилиз Араз
7'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
6'
Виллем II контролирует мяч.
5'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
4'
ВВВ-Венло контролирует мяч.
4'
Йоостен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Промес Джерольд из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
3'
Врусай Мариос из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
3'
Майсснер Томас делает длинную передачу вперед
3'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Исак Александр из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
2'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сушич Тино-Свен
1'
Удар от ворот произведет Виллем II
1'
Млапа Пениэль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Сёнтьенс Ральф из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
1'
Йоостен Патрик из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ВВВ-Венло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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