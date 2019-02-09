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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 40000
Фейеноорд
4:0
Конец матча
Де Графсхап
0'
1:0
28' Гол
Де Вильена Тонни
38' Желтая карточка
Бенсхоп Чарлисон
2:0
52' Гол
Вердонк Калвин
3:0
54' Гол
Юсте Йерри
4:0
63' Гол
Тоорнстра Йенс
90'+4
Второй тайм
94'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Azor Matusiwa грубо играет против соперника. Пострадал Йоргенсен Николай
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Юсте Йерри
92'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
92'
Йоргенсен Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
89'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Фейеноорд контролирует мяч.
87'
Хорошую попытку сделал Ван Мигем Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
86'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
85'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Бенсхоп Чарлисон уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
84'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
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84'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Фейеноорд контролирует мяч.
83'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
Угловой
82'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
82'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
82'
Как он промахнулся? Серраренс Фабиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
81'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
81'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Йоргенсен Николай нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
80'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
79'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
79'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Кёкчю Оркун
79'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бергёйс Стивен нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
78'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Аюб Яссин пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
77'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
77'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Ларссон Сэм пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Олийве Франк уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
75'
Аюб Яссин из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
74'
Йоргенсен Николай мяч отрикошетил от ворот
74'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
72'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Вердонк Калвин уходит с поля и его заменяет Аюб Яссин
71'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
71'
Класи Йорди задерживает мяч рукой
71'
Юрьюс Хидде не дал случится голу! Юсте Йерри должен был забивать, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв
71'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
71'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
70'
Фейеноорд контролирует мяч.
69'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Серраренс Фабиан
69'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
68'
ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
68'
Фейеноорд контролирует мяч.
67'
Фермеер Кеннет взял и забрал мяч на выходе
67'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
66'
Фейеноорд контролирует мяч.
65'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
64'
Бергёйс Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
64'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
64'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
64'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
63'
Класи Йорди сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГОООООЛ - Тоорнстра Йенс Фейеноорд забивает ударом головой
63'
Класи Йорди из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
62'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
62'
Должен был быть гол! Бергёйс Стивен имел отличный шанс, но Юрьюс Хидде не дал голу состоятся!
61'
ШАНС! Бергёйс Стивен вышел один-на-один с голкипером...
61'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
60'
Де Вильена Тонни возвращается на поле.
59'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Вильена Тонни получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Фейеноорд контролирует мяч.
Офсайд
57'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
57'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
56'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
56'
Бенсхоп Чарлисон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
56'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
56'
Олийве Франк мяч отрикошетил от ворот
54'
Класи Йорди сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Юсте Йерри изменил счет на табло!
54'
Класи Йорди из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
54'
Класи Йорди из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Юрьюс Хидде не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв
54'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Ван Перси Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Вердонк Калвин вбил мяч с отскока в сетку!
52'
Плохо сыграл Ньивпорт Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Тоорнстра Йенс нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
52'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
50'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
50'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
49'
Бергёйс Стивен наказан за толчок Бюргзорг Делано
48'
Фейеноорд контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
47'
Как он промахнулся? Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
47'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
Фол, нарушение
46'
Класи Йорди из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Эль-Джебли Юссеф оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Олийве Франк наказан за толчок Де Вильена Тонни
45'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Класи Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
44'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
43'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Фейеноорд контролирует мяч.
41'
Фейеноорд контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
38'
Бенсхоп Чарлисон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Класи Йорди пострадал.
37'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
35'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
33'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Вердонк Калвин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
33'
Ларссон Сэм нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
32'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Отличный пас сделал Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Де Графсхап контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Де Графсхап контролирует мяч.
28'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГОЛ! - Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
28'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
28'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
28'
Ньивпорт Свен ошибается в защите.
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
Эль-Джебли Юссеф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
27'
Мартина Куко наказан за толчок Бюргзорг Делано
27'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Олийве Франк из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Травма, повреждение
25'
Эль-Джебли Юссеф возвращается на поле.
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Джебли Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Эль-Джебли Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Нарсинх Фюрдьел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юрьюс Хидде из команды Де Графсхап сделал отличный сейв!
23'
Почти гол! Бергёйс Стивен пробил головой по воротам, но Юрьюс Хидде спас!
22'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
21'
Плохо сыграл Де Вильена Тонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
20'
Ларссон Сэм не смог попасть в створ ударом издали
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
19'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Де Графсхап контролирует мяч.
18'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
18'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
15'
Какой промах! Ньивпорт Свен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
15'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
15'
Эль-Джебли Юссеф мяч отрикошетил от ворот
14'
Ван Перси Робин нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
14'
Юрьюс Хидде не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв
14'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
12'
Олийве Франк наказан за толчок Ван Перси Робин
12'
Бюргзорг Делано пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
11'
Фейеноорд контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
10'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
10'
Юсте Йерри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
8'
Фейеноорд контролирует мяч.
8'
Фейеноорд контролирует мяч.
7'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
4'
Фейеноорд контролирует мяч.
3'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
2'
Де Графсхап контролирует мяч.
Офсайд
1'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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