Стадион: Де Кёйп Зрители: 40000
4:0
Конец матча
1:0
28' ГолДе Вильена Тонни
38' Желтая карточкаБенсхоп Чарлисон
2:0
52' ГолВердонк Калвин
3:0
54' ГолЮсте Йерри
4:0
63' ГолТоорнстра Йенс
Второй тайм
94'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
93'
Безумный фол. Azor Matusiwa грубо играет против соперника. Пострадал Йоргенсен Николай
93'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Юсте Йерри
92'
92'
Йоргенсен Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Класи Йорди нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
89'
Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
87'
Хорошую попытку сделал Ван Мигем Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
86'
86'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
85'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
84'
Тактическая замена. Бенсхоп Чарлисон уходит с поля и его заменяет Ван Мигем Дарил
84'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
84'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков
84'
83'
83'
82'
82'
82'
Как он промахнулся? Серраренс Фабиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
81'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
Йоргенсен Николай нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
80'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
79'
79'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Кёкчю Оркун
79'
ШАНС! Де Вильена Тонни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бергёйс Стивен нанес удар издали, а Юрьюс Хидде отбил его обратно в игру!
78'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Аюб Яссин пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
77'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
77'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Ларссон Сэм пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
75'
Тактическая замена. Олийве Франк уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
75'
74'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
74'
Йоргенсен Николай мяч отрикошетил от ворот
74'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Вердонк Калвин уходит с поля и его заменяет Аюб Яссин
71'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
71'
Класи Йорди задерживает мяч рукой
71'
Юрьюс Хидде не дал случится голу! Юсте Йерри должен был забивать, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв
71'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
71'
Класи Йорди из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
70'
69'
69'
Тактическая замена. Нарсинх Фюрдьел уходит с поля и его заменяет Серраренс Фабиан
69'
68'
ШАНС! Бенсхоп Чарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
68'
67'
67'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
64'
Бергёйс Стивен нанес удар чуть мимо. Близко!
64'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд находит одноклубника четким пасом пяткой.
64'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
64'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Йоргенсен Николай
63'
Класи Йорди сделал результативную передачу.
63'
ГОООООЛ - Тоорнстра Йенс Фейеноорд забивает ударом головой
63'
Класи Йорди из команды Фейеноорд делает отличный кросс...
62'
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
62'
Должен был быть гол! Бергёйс Стивен имел отличный шанс, но Юрьюс Хидде не дал голу состоятся!
61'
ШАНС! Бергёйс Стивен вышел один-на-один с голкипером...
61'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Де Вильена Тонни возвращается на поле.
59'
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Вильена Тонни получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
57'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
57'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
56'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
56'
Бенсхоп Чарлисон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
56'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Олийве Франк мяч отрикошетил от ворот
54'
Класи Йорди сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Юсте Йерри изменил счет на табло!
54'
Класи Йорди из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
54'
Класи Йорди из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Юрьюс Хидде не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв
54'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Ван Перси Робин сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Вердонк Калвин вбил мяч с отскока в сетку!
52'
Плохо сыграл Ньивпорт Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Тоорнстра Йенс нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
52'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
50'
50'
50'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
49'
Бергёйс Стивен наказан за толчок Бюргзорг Делано
48'
47'
47'
Как он промахнулся? Ван Перси Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
47'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
46'
Класи Йорди из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Эль-Джебли Юссеф оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Олийве Франк наказан за толчок Де Вильена Тонни
45'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Класи Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
44'
44'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
43'
42'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
39'
38'
38'
Бенсхоп Чарлисон получил желтую карточку от судьи
38'
Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Класи Йорди пострадал.
37'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Перси Робин
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
35'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
33'
33'
Судья сигнализирует, что Вердонк Калвин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
33'
Ларссон Сэм нанес удар, мяч был парирован, но Юрьюс Хидде не удержал его в руках.
33'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Отличный пас сделал Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
31'
30'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бюргзорг Делано
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
28'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
28'
ГОЛ! - Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
28'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
28'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
28'
Ньивпорт Свен ошибается в защите.
28'
28'
Эль-Джебли Юссеф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
27'
Мартина Куко наказан за толчок Бюргзорг Делано
27'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Олийве Франк из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
25'
Эль-Джебли Юссеф возвращается на поле.
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Джебли Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Эль-Джебли Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Нарсинх Фюрдьел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юрьюс Хидде из команды Де Графсхап сделал отличный сейв!
23'
Почти гол! Бергёйс Стивен пробил головой по воротам, но Юрьюс Хидде спас!
22'
21'
Плохо сыграл Де Вильена Тонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
20'
20'
Ларссон Сэм не смог попасть в створ ударом издали
20'
Класи Йорди из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
19'
19'
18'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
18'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
15'
Какой промах! Ньивпорт Свен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
15'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
15'
Эль-Джебли Юссеф мяч отрикошетил от ворот
14'
Ван Перси Робин нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
14'
Юрьюс Хидде не дал случится голу! Бергёйс Стивен должен был забивать, но Юрьюс Хидде сделал отличный сейв
14'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Олийве Франк наказан за толчок Ван Перси Робин
12'
Бюргзорг Делано пробует нанести удар издали, но Фермеер Кеннет держит все под контролем
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
10'
10'
Юсте Йерри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
6'
6'
6'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
2'
1'
Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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