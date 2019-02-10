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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:2
Конец матча
Перт Глори
0'
39' Желтая карточка
Kenjok Athiu
47' Желтая карточка
Антонис Терри
0:1
61' Пенальти
Килкенни Нил
0:2
69' Гол
Кастро Диего
73' Желтая карточка
Рауль Баэна
1:2
78' Гол
Барбарусес Костас
81' Желтая карточка
Liam Reddy
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Перт Глори делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Скотт Невилл выходит на его замену.
82'
Перт Глори делает замену. Оикономидис Кристофер уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Лиам Редди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
75'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Кио Эндрю выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Рауль Баэна получил желтую карточку от судьи
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Кастро Диего бьет в цель!
63'
Мельбурн Виктори делает замену. Kenjok Athiu уходит с поля, а Нидермайер Георг выходит на его замену.
61'
Мельбурн Виктори делает замену. Роу Сторм уходит с поля, а Хонда Кейсуке выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Килкенни Нил из команды Перт Глори забивает с точки!
Желтая карточка
47'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Kenjok Athiu получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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