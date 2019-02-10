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Стадион: Зрители: 8479
Фортуна Ситтард
4:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
13' Гол
Лампру Лазарос
25' Желтая карточка
Фортеш Джеффри
32' Желтая карточка
Ауде Котте Томас
2:0
33' Гол
Лампру Лазарос
2:1
55' Гол
Мессауд Али
3:1
64' Гол
Димерс Марк
77' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
4:1
90' Гол
Новакович Андрия
90' Желтая карточка
Родригес Хосе
90'+6
Второй тайм
96'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Фортуна Ситтард заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Денис Махмудов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Судье надоело, что Родригес Хосе тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
94'
Родригес Хосе наказан за толчок Эккерт Деннис
94'
Эксельсиор контролирует мяч.
93'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Эксельсиор контролирует мяч.
91'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Фантастический гол, где все сам сделал Новакович Андрия!
90'
Эль-Мессауди Ахмед сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Новакович Андрия изменил счет на табло!
90'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Эль-Мессауди Ахмед
87'
Эккерт Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Отличные скиллы показывает Эккерт Деннис, обводя своих соперников
86'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
86'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
85'
Новакович Андрия наказан за толчок Колвейк Райан
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
85'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
85'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
84'
Сиранни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
83'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Лампру Лазарос уходит с поля и его заменяет Mahamadou Dembele
83'
Аноур Хадоуир нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Денис Махмудов из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
82'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
82'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
82'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
81'
Должен был быть гол! Эккерт Деннис имел отличный шанс, но Кошелев Алексей не дал голу состоятся!
81'
Плохо сыграл Оспитальери Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Как он промахнулся? Семеду Лисандру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
80'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
79'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Ауде Котте Томас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
79'
Тактическая замена. Эдвардс Маркус уходит с поля и его заменяет Денис Махмудов
78'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Сиранни Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Сиранни Алессандро грубо играет против соперника. Пострадал Бюрнет Лоренцо
77'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
76'
ШАНС! Это должен был быть гол. Эккерт Деннис упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
76'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Эккерт Деннис
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
75'
Сиранни Алессандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
74'
Ауде Котте Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
74'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Назначен штрафной. Пострадал Лампру Лазарос, его свалил Матей Юрген.
73'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
72'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Сметс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Новакович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Димерс Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
69'
Сиранни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
68'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Фортеш Джеффри наказан за толчок Лампру Лазарос
66'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Димерс Марк первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
64'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Эксельсиор контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Фол, нарушение
62'
Назначен штрафной. Пострадал Колвейк Райан, его свалил Оспитальери Марко.
62'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
62'
Эккерт Деннис из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
62'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
61'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
59'
Матей Юрген пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
59'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар издали, а Кошелев Алексей отбил его обратно в игру!
58'
ШАНС! Эль-Хамдауи Мунир вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
58'
Эдвардс Маркус задерживает мяч рукой
57'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
57'
Какой промах! Фортеш Джеффри имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
Ауде Котте Томас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
57'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Сметс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Мессауд Али
56'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Бюрнет Лоренцо сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Мессауд Али записал гол на свой счет!
55'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
55'
Отличные скиллы показывает Бюрнет Лоренцо, обводя своих соперников
54'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
54'
Оспитальери Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
54'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
53'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
53'
Голкипер мог бы сыграть и получше
53'
Эдвардс Маркус имел все шансы забить, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв!
53'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
53'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
52'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
51'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
51'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
51'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
50'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
50'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Эксельсиор контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
48'
Шанс! Мессауд Али из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
48'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Матей Юрген заработал фол
47'
Хорошую попытку сделал Семеду Лисандру. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Дамен Алессандро не дал случится голу! Димерс Марк должен был забивать, но Дамен Алессандро сделал отличный сейв
46'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 8479 болельщиков
46'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Оспитальери Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
47'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Офсайд
47'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
47'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Шанс! Матей Юрген из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
44'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
42'
Бюрнет Лоренцо наказан за толчок Семеду Лисандру
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
42'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
41'
Штрафной исполнил Димерс Марк, после его удара Дамен Алессандро сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
40'
Семеду Лисандру не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
40'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Лампру Лазарос пострадал.
39'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Эккерт Деннис из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Оспитальери Марко из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
37'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
37'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мессауд Али и Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор.
36'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
36'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Сметс Йоррит атаковал сзади соперника. Это Эдвардс Маркус заработал своей команде штрафной
34'
Фантастический гол, где все сам сделал Лампру Лазарос!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос забивает!
33'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
33'
Ауде Котте Томас ошибается в защите.
Офсайд
33'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
Желтая карточка
32'
Ауде Котте Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Ауде Котте Томас грубо играет против соперника. Пострадал Димерс Марк
32'
Опасность предотвращена - Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор вступил в отбор удачно
32'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Эккерт Деннис из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
31'
Колвейк Райан наказан за толчок Димерс Марк
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
30'
Матей Юрген из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
Угловой
30'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
30'
Сиранни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
29'
Мессауд Али возвращается на поле.
28'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Мессауд Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Балич Андрия не смог попасть в створ ударом издали
27'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
26'
Сиранни Алессандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
25'
Фортеш Джеффри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Оспитальери Марко
25'
Оспитальери Марко из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
24'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
24'
ШАНС! Эккерт Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
24'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
24'
Новакович Андрия наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
24'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Брюинс Луиджи получил травму и заменен. Эккерт Деннис выходит на поле.
23'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
22'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
22'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
22'
Рамирес Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Сметс Йоррит атаковал сзади соперника. Это Эдвардс Маркус заработал своей команде штрафной
20'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
20'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Эль-Хамдауи Мунир пострадал.
17'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Эль-Хамдауи Мунир атаковал сзади соперника. Это Рамирес Рубен заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Эксельсиор контролирует мяч.
14'
Отличный гол забил Лампру Лазарос
13'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард переиграл вратаря дальним ударом!
13'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
13'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
13'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар чуть мимо. Близко!
13'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
12'
Эксельсиор контролирует мяч.
11'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Эксельсиор имеет хороший шанс забить.
11'
Семеду Лисандру пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Семеду Лисандру и Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард.
11'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
9'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
8'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Схаутен Йерди наказан за толчок Димерс Марк
8'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
7'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Оспитальери Марко из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
6'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
4'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
4'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Кошелев Алексей не дал случится голу! Эль-Хамдауи Мунир должен был забивать, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв
4'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
Фол, нарушение
2'
Новакович Андрия наказан за толчок Колвейк Райан
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сиранни Алессандро
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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