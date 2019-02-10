Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 8479
4:1
Конец матча
1:0
13' ГолЛампру Лазарос
25' Желтая карточкаФортеш Джеффри
32' Желтая карточкаАуде Котте Томас
2:0
33' ГолЛампру Лазарос
2:1
55' ГолМессауд Али
3:1
64' ГолДимерс Марк
77' Желтая карточкаСиранни Алессандро
4:1
90' ГолНовакович Андрия
90' Желтая карточкаРодригес Хосе
Второй тайм
96'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Фортуна Ситтард заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Денис Махмудов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Судье надоело, что Родригес Хосе тянет время и он наказал его горчичником
94'
Родригес Хосе наказан за толчок Эккерт Деннис
94'
93'
93'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
91'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Фантастический гол, где все сам сделал Новакович Андрия!
90'
Эль-Мессауди Ахмед сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Новакович Андрия изменил счет на табло!
90'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
88'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Эль-Мессауди Ахмед
87'
Эккерт Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Отличные скиллы показывает Эккерт Деннис, обводя своих соперников
86'
86'
86'
85'
Новакович Андрия наказан за толчок Колвейк Райан
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
85'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
85'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
84'
Сиранни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Тактическая замена. Лампру Лазарос уходит с поля и его заменяет Mahamadou Dembele
83'
Аноур Хадоуир нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Денис Махмудов из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
82'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
82'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
81'
Должен был быть гол! Эккерт Деннис имел отличный шанс, но Кошелев Алексей не дал голу состоятся!
81'
Плохо сыграл Оспитальери Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Как он промахнулся? Семеду Лисандру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
80'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
79'
79'
Тактическая замена. Ауде Котте Томас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
79'
Тактическая замена. Эдвардс Маркус уходит с поля и его заменяет Денис Махмудов
78'
Родригес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Сиранни Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
77'
Безумный фол. Сиранни Алессандро грубо играет против соперника. Пострадал Бюрнет Лоренцо
77'
77'
77'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
76'
ШАНС! Это должен был быть гол. Эккерт Деннис упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
76'
76'
Судья сигнализирует, что Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Эккерт Деннис
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
75'
Сиранни Алессандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
74'
Ауде Котте Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
74'
73'
73'
Назначен штрафной. Пострадал Лампру Лазарос, его свалил Матей Юрген.
73'
72'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
72'
Матч возобновлен
71'
Сметс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Новакович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
70'
Димерс Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Сиранни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
68'
67'
Фортеш Джеффри наказан за толчок Лампру Лазарос
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Г О О О О Л - Димерс Марк первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
64'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
63'
62'
Назначен штрафной. Пострадал Колвейк Райан, его свалил Оспитальери Марко.
62'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
62'
Эккерт Деннис из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
62'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
61'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
59'
59'
Матей Юрген пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
59'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар издали, а Кошелев Алексей отбил его обратно в игру!
58'
ШАНС! Эль-Хамдауи Мунир вышел один-на-один с голкипером...
58'
Эдвардс Маркус задерживает мяч рукой
57'
57'
Какой промах! Фортеш Джеффри имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
57'
Ауде Котте Томас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
57'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Безумный фол. Сметс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Мессауд Али
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Бюрнет Лоренцо сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Мессауд Али записал гол на свой счет!
55'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
55'
Отличные скиллы показывает Бюрнет Лоренцо, обводя своих соперников
54'
54'
Оспитальери Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
54'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
54'
53'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
53'
Голкипер мог бы сыграть и получше
53'
Эдвардс Маркус имел все шансы забить, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв!
53'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
53'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
51'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
51'
51'
51'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
50'
Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
50'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
49'
48'
48'
Шанс! Мессауд Али из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
48'
47'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Матей Юрген заработал фол
47'
Хорошую попытку сделал Семеду Лисандру. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Дамен Алессандро не дал случится голу! Димерс Марк должен был забивать, но Дамен Алессандро сделал отличный сейв
46'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
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46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Оспитальери Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
47'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
47'
Мессауд Али из команды Эксельсиор в офсайде
47'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Шанс! Матей Юрген из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
44'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
44'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
43'
42'
Бюрнет Лоренцо наказан за толчок Семеду Лисандру
42'
42'
42'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
41'
Штрафной исполнил Димерс Марк, после его удара Дамен Алессандро сделал классный сейв. Угловой
40'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
40'
Семеду Лисандру не смог попасть в створ ударом издали
40'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Лампру Лазарос пострадал.
39'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Эккерт Деннис из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Судья сигнализирует, что Оспитальери Марко из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
37'
37'
37'
ШАНС! Мессауд Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мессауд Али и Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор.
36'
36'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
36'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
35'
Судья свистит. Сметс Йоррит атаковал сзади соперника. Это Эдвардс Маркус заработал своей команде штрафной
34'
Фантастический гол, где все сам сделал Лампру Лазарос!
33'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос забивает!
33'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
33'
Ауде Котте Томас ошибается в защите.
33'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
32'
Ауде Котте Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
32'
Безумный фол. Ауде Котте Томас грубо играет против соперника. Пострадал Димерс Марк
32'
Опасность предотвращена - Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор вступил в отбор удачно
32'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
31'
Эккерт Деннис из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Колвейк Райан наказан за толчок Димерс Марк
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Матей Юрген из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
30'
30'
Сиранни Алессандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
29'
Мессауд Али возвращается на поле.
28'
28'
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Мессауд Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Балич Андрия не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
26'
Сиранни Алессандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Фортеш Джеффри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
25'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Оспитальери Марко
25'
Оспитальери Марко из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
ШАНС! Эккерт Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
24'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
24'
Новакович Андрия наказан за толчок Бюрнет Лоренцо
24'
23'
23'
Брюинс Луиджи получил травму и заменен. Эккерт Деннис выходит на поле.
23'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
22'
Матей Юрген из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
22'
Рамирес Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
21'
Судья свистит. Сметс Йоррит атаковал сзади соперника. Это Эдвардс Маркус заработал своей команде штрафной
20'
20'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Эль-Хамдауи Мунир пострадал.
17'
16'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Судья свистит. Эль-Хамдауи Мунир атаковал сзади соперника. Это Рамирес Рубен заработал своей команде штрафной
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
14'
14'
Отличный гол забил Лампру Лазарос
13'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард переиграл вратаря дальним ударом!
13'
13'
13'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар чуть мимо. Близко!
13'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
12'
11'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
11'
Семеду Лисандру пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Семеду Лисандру и Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард.
11'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
9'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
8'
Схаутен Йерди наказан за толчок Димерс Марк
8'
7'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Оспитальери Марко из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
6'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
5'
5'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
4'
4'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Кошелев Алексей не дал случится голу! Эль-Хамдауи Мунир должен был забивать, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв
4'
3'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
2'
Новакович Андрия наказан за толчок Колвейк Райан
2'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сиранни Алессандро
1'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Иран: Персиан Галф Про Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 1 Сан-Себастьян 0 Понферрадина Итог 2 Депортиво-2 0 Бургос Итог 3 Атлетико-2 Мадрид 0 Навалкарнеро Итог 0 Лас-Пальмас-2 1 Вальядолид-2 Позже 0 Рапидо Боусас 0 Сельта-2 Позже 0 Корушо 0 Фуэнлабрада Позже 0 Понтеведра 0 Интернасьональ Мадрид Позже 0 Гуйхуэло 0 Salamanca CF UDS Позже 0 Реал Мадрид Кастилья 0 Леонеса
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Линенсе 2 Мелилья ОТМ 0 Лорка 0 Мурсия Итог 1 Дон Бенито 0 Альмерия-2 Итог 1 УКАМ Мурсия 5 Рекреативо Итог 1 Марбелья 0 Атлетико Санлукеньо Итог 0 Гранада-2 0 Атлетико Малагуэно Итог 3 Ibiza-Eivissa 2 Мурсия Позже 0 Сан-Фернандо 0 Вильяновенсе Позже 0 Картахена 0 Хумилья Позже 0 Эль-Эхидо 0 Бадахос Позже 0 Талавера 0 Севилья Атлетико
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Позже 0 Светлана Светлая 0 Вадим Ухов Позже 0 Альмир Искаков 0 Алексей Антоненко Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Дмитрий Щурко Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Роман Метлицкий Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Алексей Беляев Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Виталий Мельник Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Кушнеров Позже 0 Ефим Петренко 0 Вячеслав Черненков Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Григорий Фетисов Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Артур Магомедов Позже 0 Борис Метелецкий 0 Андрей Помазков Позже 0 Василий Чиж 0 Андрей Повойкин Позже 0 Михаил Кабцан 0 Дмитрий Федосов Позже 0 Дмитрий Бощук 0 Адыл Айдарбеков Позже 0 Джамал Султанов 0 Ольга Крипак Позже 0 Максим Помазков 0 Евгений Костин Позже 0 Даниил Гонтарь 0 Алексей Лепин Позже 0 Олег Греков 0 Динара Соболева Позже 0 Александр Голуб 0 Никита Михалёнок Позже 0 Евгений Банмиллер 0 Лилия Кусткова Позже 0 Владимир Чукин 0 Максут Азизов Позже 0 Константин Граб 0 Северин Ковальский Позже 0 Артём Харчевников 0 Виктор Овчинников Позже 0 Альберт Стулов 0 Илона Белобородова Позже 0 Вячеслав Козырев 0 Андрей Федуняк Позже 0 Василий Кузнецов 0 Михаил Гордеев Позже 0 Антон Иванов 0 Антип Лазарев Позже 0 Сергей Прокофьев 0 Роман Кулебякин Позже 0 Пётр Конев 0 Александр Крипак Позже 0 Асхар Шушанян 0 Юрий Богачёв Позже 0 Тимофей Смирнов 0 Михаил Крипак Позже 0 Олег Куликов 0 Евгений Попов Позже 0 Вадим Плаксин 0 Александр Кузнецов Позже 0 Владимир Кононов 0 Сергей Бощук Позже 0 Илья Здоровяк 0 Талгат Мамаев Позже 0 Максим Пульман 0 Наталья Москаленко Позже 0 Борис Фёдоров 0 Кирилл Норкин Позже 0 Николай Сербул 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Андрей Сергиенко 0 Иван Цапкин Позже 0 Мечислав Правдолюбов 0 Игорь Курочкин
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Турция: Первая лига Турции
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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