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Дармштадт
0:2
Второй тайм: 64'
Хайденхайм
0'
0:1
34' Гол
Robert Glatzel
58' Желтая карточка
Палссон Виктор
0:2
59' Пенальти
Robert Glatzel
64'
Второй тайм
62'
СК Дармштадт делает замену. Мориц Кристоф уходит с поля, а Мелем Марвин выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Robert Glatzel из команды Хайденхайм забивает с точки!
Желтая карточка
58'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
46'
СК Дармштадт делает замену. Сёрен Бертрам уходит с поля, а Джонс Джовин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Robert Glatzel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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