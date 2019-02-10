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Магдебург
1:1
Второй тайм: 63'
Хольштайн Киль
0'
0:1
5' Гол
Серра Янни
39' Желтая карточка
Бенеш Ласло
1:1
42' Гол
Тюрпиц Филип
45' Желтая карточка
Эрдман Деннис
45' Желтая карточка
Билер Александер
63'
Второй тайм
56'
Хольштайн Киль делает замену. Бенеш Ласло уходит с поля, а Каммербауэр Патрик выходит на его замену.
46'
Хольштайн Киль делает замену. Серра Янни уходит с поля, а Masaya Okugawa выходит на его замену.
46'
Хольштайн Киль делает замену. Kingsley Schindler уходит с поля, а Heinz Moerschel выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Билер Александер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Эрдман Деннис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Тюрпиц Филип бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Бенеш Ласло получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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