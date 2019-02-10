  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Гронинген
1:0
Первый тайм: 19'
Витесс
0'
1:0
13' Гол
Сирхейс Кай
19'
Первый тайм
18'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Гронинген контролирует мяч.
18'
Караваев Вячеслав делает длинную передачу вперед
18'
Витесс контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Шанс! Дарфалу Усама из команды Витесс пробил головой, но мимо
17'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Гронинген контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
16'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Гронинген
15'
ШАНС! Мухтар Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает пас партнеру.
15'
Опасность предотвращена - Брюнс Томас из команды Гронинген вступил в отбор удачно
15'
Караваев Вячеслав из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
14'
Витесс контролирует мяч.
14'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хандверкер Тим сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Сирхейс Кай изменил счет на табло!
13'
Хандверкер Тим разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
12'
Гронинген контролирует мяч.
12'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Шанс! Хабот Юлиан из команды Гронинген пробил головой, но мимо
11'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
11'
Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
10'
Ван дер Верфф Майкел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
10'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает пас партнеру.
10'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
10'
Дарфалу Усама из команды Витесс в офсайде
9'
Гронинген контролирует мяч.
9'
Витесс контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Кларк Макс оказался на газоне.
8'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Гронинген контролирует мяч.
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
Гронинген контролирует мяч.
4'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фор Наварон из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Витесс контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
2'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Гронинген контролирует мяч.
1'
Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Офсайд
1'
Дарфалу Усама из команды Витесс в офсайде
1'
Витесс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Бразилия: Минейро
Германия: Бундеслига: Женщины
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Дания: Суперлига Дании
Иран: Персиан Галф Про Лига
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Позже 0 Светлана Светлая 0 Вадим Ухов Позже 0 Альмир Искаков 0 Алексей Антоненко Позже 0 Алексей Торопацкий 0 Дмитрий Щурко Позже 0 Кирилл Отрадных 0 Роман Метлицкий Позже 0 Виталий Пархоменко 0 Алексей Беляев Позже 0 Любовь Соловьёва 0 Виталий Мельник Позже 0 Кирилл Закатченко 0 Дмитрий Кушнеров Позже 0 Ефим Петренко 0 Вячеслав Черненков Позже 0 Юрий Нестеренко 0 Григорий Фетисов Позже 0 Геннадий Щитнев 0 Артур Магомедов Позже 0 Борис Метелецкий 0 Андрей Помазков Позже 0 Василий Чиж 0 Андрей Повойкин Позже 0 Михаил Кабцан 0 Дмитрий Федосов Позже 0 Дмитрий Бощук 0 Адыл Айдарбеков Позже 0 Джамал Султанов 0 Ольга Крипак Позже 0 Максим Помазков 0 Евгений Костин Позже 0 Даниил Гонтарь 0 Алексей Лепин Позже 0 Олег Греков 0 Динара Соболева Позже 0 Александр Голуб 0 Никита Михалёнок Позже 0 Евгений Банмиллер 0 Лилия Кусткова Позже 0 Владимир Чукин 0 Максут Азизов Позже 0 Константин Граб 0 Северин Ковальский Позже 0 Артём Харчевников 0 Виктор Овчинников Позже 0 Альберт Стулов 0 Илона Белобородова Позже 0 Вячеслав Козырев 0 Андрей Федуняк Позже 0 Василий Кузнецов 0 Михаил Гордеев Позже 0 Антон Иванов 0 Антип Лазарев Позже 0 Сергей Прокофьев 0 Роман Кулебякин Позже 0 Пётр Конев 0 Александр Крипак Позже 0 Асхар Шушанян 0 Юрий Богачёв Позже 0 Тимофей Смирнов 0 Михаил Крипак Позже 0 Олег Куликов 0 Евгений Попов Позже 0 Вадим Плаксин 0 Александр Кузнецов Позже 0 Владимир Кононов 0 Сергей Бощук Позже 0 Илья Здоровяк 0 Талгат Мамаев Позже 0 Максим Пульман 0 Наталья Москаленко Позже 0 Борис Фёдоров 0 Кирилл Норкин Позже 0 Николай Сербул 0 Вячеслав Мурзиков Позже 0 Андрей Сергиенко 0 Иван Цапкин Позже 0 Мечислав Правдолюбов 0 Игорь Курочкин
Малайзия: Суперлига
Турция: Первая лига Турции
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация