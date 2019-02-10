Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
1:0
13' ГолСирхейс Кай
Первый тайм
18'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
18'
Караваев Вячеслав делает длинную передачу вперед
18'
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Шанс! Дарфалу Усама из команды Витесс пробил головой, но мимо
17'
Караваев Вячеслав из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
17'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
16'
15'
Удар от ворот произведет Гронинген
15'
ШАНС! Мухтар Али нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает пас партнеру.
15'
Опасность предотвращена - Брюнс Томас из команды Гронинген вступил в отбор удачно
15'
Караваев Вячеслав из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
13'
Хандверкер Тим сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Сирхейс Кай изменил счет на табло!
13'
Хандверкер Тим разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Гронинген имеет хороший шанс забить.
12'
12'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Шанс! Хабот Юлиан из команды Гронинген пробил головой, но мимо
11'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
11'
Кларк Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Брюнс Томас из команды Гронинген подал угловой справа.
10'
Ван дер Верфф Майкел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Бель-Хассани Иллиас из команды Гронинген делает пас партнеру.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Дарфалу Усама из команды Витесс в офсайде
9'
9'
8'
Те Вирик Мик из команды Гронинген играет слишком грубо. Кларк Макс оказался на газоне.
8'
8'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
7'
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
4'
4'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
3'
Фор Наварон из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тюлани
2'
Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Дарфалу Усама из команды Витесс в офсайде
1'
Витесс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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