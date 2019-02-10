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Стадион:
Эммен
2:0
Первый тайм: 24'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
6' Гол
Баннинк Александер
2:0
24' Гол
 24'
Первый тайм
Описание гола
24'
ГОООООЛ Эммен забивает
24'
Малоне Дион ошибается в защите.
23'
Эммен контролирует мяч.
23'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Чакон Майкл из команды Эммен подал угловой справа.
22'
Баннинк Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Бейл Гленн из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
19'
Эль-Хайяти Абденассер делает длинную передачу вперед
18'
Эммен контролирует мяч.
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Де Леув Михаэль из команды Эммен играет слишком грубо. Малоне Дион оказался на газоне.
16'
Эммен контролирует мяч.
16'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
13'
Свен Баркен из команды Эммен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Свен Баркен и Янсен Анко из команды Эммен.
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
12'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Де Леув Михаэль из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
11'
Малоне Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
11'
Эммен имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Удар от ворот произведет Эммен
10'
Баккер Данни не смог попасть в створ ударом издали
10'
Нецид Томаш нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Лукич Андрей ошибается в защите.
10'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
8'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг в офсайде
8'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
6'
Гронсвельд Стеф сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Баннинк Александер изменил счет на табло!
6'
Серж Канон ошибается в защите.
6'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Бейл Гленн делает длинную передачу вперед
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
5'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Чакон Майкл
4'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
4'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
4'
Гронсвельд Стеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
2'
Де Леув Михаэль из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Де Леув Михаэль из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Эммен контролирует мяч.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эммен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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