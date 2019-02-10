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Стадион:
Ольборг
0:0
Перерыв
Раннерс
0'
21' Желтая карточка
Андерсен Лукас
27' Желтая карточка
Поульсен Николай II
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
47'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Багер Йонас пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
47'
Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
46'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
46'
Каллесеэ Миккель нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
44'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
44'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Удар от ворот произведет Ольборг
42'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Каллесеэ Миккель пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
41'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
41'
Раннерс начинает контратаку
41'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
40'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Плохо сыграл Расмус Вюрц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Ольборг
38'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
38'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
Фол, нарушение
37'
Ван Веерт Том наказан за толчок Поульсен Николай II
36'
Удар от ворот произведет Раннерс
36'
Шанс! Ван Веерт Том из команды Ольборг пробил головой, но мимо
36'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
35'
Ольборг начинает контратаку
35'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
35'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
33'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
33'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Ольборг
32'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
31'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Кристоффер Паллесен из команды Ольборг играет слишком грубо. Конбой Кевин оказался на газоне.
31'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
30'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Каллесеэ Миккель делает подножку сопернику.
29'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
29'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
29'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
27'
Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
27'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
26'
Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
Угловой
25'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
24'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
24'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
24'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
23'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
23'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
22'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Карлгрен Патрик делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
21'
Андерсен Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Андерсен Лукас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
Офсайд
20'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
19'
Хорошую попытку сделал Каллесеэ Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
19'
Плохо сыграл Марксен Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Педерсен Каспер пострадал.
Фол, нарушение
18'
Багер Йонас задерживает мяч рукой
17'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
17'
Лобжанидзе Саба пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
16'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
15'
Поульсен Николай II делает подножку сопернику.
15'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Раннерс
14'
Кристоффер Паллесен не смог попасть в створ ударом издали
14'
Плохо сыграл Рёмер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин, обводя своих соперников
12'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
12'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
11'
Удар от ворот произведет Ольборг
11'
Как он промахнулся? Бенджамин Стокке имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Конбой Кевин задерживает мяч рукой
11'
Кристоффер Паллесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
10'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Плохо сыграл Блобьерг Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Окс Филипп из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
8'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ольборг начинает контратаку
8'
Окс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Андерсен Лукас из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Марксен Эрик заработал фол
6'
Удар от ворот произведет Ольборг
6'
Какой промах! Марксен Эрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
6'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
6'
Конбой Кевин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
5'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
5'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
5'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
4'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг играет слишком грубо. Рёмер Андре оказался на газоне.
4'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Удар от ворот произведет Ольборг
3'
Как он промахнулся? Рёмер Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
Угловой
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
2'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
2'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
1'
Плохо сыграл Окс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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