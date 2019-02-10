Стадион: Aalborg Portland Park
21' Желтая карточкаАндерсен Лукас
27' Желтая карточкаПоульсен Николай II
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Багер Йонас пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
47'
47'
46'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
46'
Каллесеэ Миккель нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
44'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
44'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
42'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Каллесеэ Миккель пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
41'
41'
41'
Раннерс начинает контратаку
41'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
40'
40'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Плохо сыграл Расмус Вюрц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
38'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
37'
Ван Веерт Том наказан за толчок Поульсен Николай II
36'
Удар от ворот произведет Раннерс
36'
Шанс! Ван Веерт Том из команды Ольборг пробил головой, но мимо
36'
35'
Ольборг начинает контратаку
35'
35'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
35'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
33'
33'
32'
32'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
32'
31'
31'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Кристоффер Паллесен из команды Ольборг играет слишком грубо. Конбой Кевин оказался на газоне.
31'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Андерсен Лукас из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Каллесеэ Миккель делает подножку сопернику.
29'
Опасность предотвращена - Магнус Кристенсен из команды Ольборг вступил в отбор удачно
29'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
29'
27'
Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
27'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
27'
27'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
26'
26'
Багер Йонас из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
25'
Конбой Кевин из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
24'
Блобьерг Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
23'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
23'
23'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
22'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Карлгрен Патрик делает длинную передачу вперед
21'
Андерсен Лукас получил желтую карточку от судьи
21'
Судья сигнализирует, что Андерсен Лукас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
20'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
19'
Хорошую попытку сделал Каллесеэ Миккель. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
19'
Плохо сыграл Марксен Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Эгхо Марвин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Педерсен Каспер пострадал.
18'
Багер Йонас задерживает мяч рукой
17'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
17'
Лобжанидзе Саба пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
16'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Поульсен Николай II делает подножку сопернику.
15'
Магнус Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Удар от ворот произведет Раннерс
14'
Кристоффер Паллесен не смог попасть в створ ударом издали
14'
Плохо сыграл Рёмер Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
Опасность предотвращена - Педерсен Каспер из команды Ольборг вступил в отбор удачно
12'
Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин, обводя своих соперников
12'
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
12'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
11'
11'
Как он промахнулся? Бенджамин Стокке имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
11'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Педерсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Конбой Кевин задерживает мяч рукой
11'
11'
10'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Плохо сыграл Блобьерг Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Андерсен Лукас из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
8'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Ольборг начинает контратаку
8'
8'
7'
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Андерсен Лукас из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Марксен Эрик заработал фол
6'
6'
Какой промах! Марксен Эрик имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
6'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
6'
Конбой Кевин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
5'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
5'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
Магнус Кристенсен из команды Ольборг играет слишком грубо. Рёмер Андре оказался на газоне.
4'
Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
3'
Как он промахнулся? Рёмер Андре имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
3'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
2'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Плохо сыграл Окс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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