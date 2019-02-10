Стадион: ДС Арена Зрители: 1430
23' Желтая карточкаKasper Junker
47' Желтая карточкаТомас Кортегаард
82' Желтая карточкаMathias Haarup
90' Желтая карточкаКиркеволд Пол
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 1430 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
93'
93'
Кристиан Каппис из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
93'
93'
Судья сигнализирует, что Louka Andreasen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Себастьян Гронинг
92'
92'
92'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
92'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
92'
Эммануэль Сабби из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Киркеволд Пол - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
91'
Киркеволд Пол фолит на сопернике
91'
Эммануэль Сабби из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
Себастьян Гронинг из команды Хобро делает пас партнеру.
90'
90'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
90'
Делач Матей делает длинную передачу вперед
89'
89'
88'
88'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Кристиан Каппис
87'
Себастьян Гронинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Оливер Дрост оказался на газоне.
86'
Игрок команды Хорсенс совершает фол
86'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
85'
85'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
85'
Опасность предотвращена - Дамборг Йонас из команды Хобро вступил в отбор удачно
85'
Отличные скиллы показывает Louka Andreasen, обводя своих соперников
85'
Матиас Нильсен наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
84'
84'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
83'
Судья сигнализирует, что Матиас Хааруп из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
83'
83'
Плохо сыграл Дамборг Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
82'
Матиас Хааруп получил желтую карточку от судьи
82'
Матиас Хааруп из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Оливер Дрост пострадал.
81'
81'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Вито Хаммершой-Мистрати
81'
Киркеволд Пол нанес удар головой, но Делач Матей спокойно отбил мяч.
80'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
80'
80'
Ламб Микаэл нарушает правила. Эммануэль Сабби пострадал
80'
79'
79'
Матиас Хааруп из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
77'
77'
77'
Борринг Йонас из команды Хорсенс играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
76'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
76'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Опасность предотвращена - Николас Готфредсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
75'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
74'
74'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Сэмми Скитте уходит с поля и его заменяет Оливер Дрост
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Сэмми Скитте получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
72'
72'
72'
72'
72'
71'
71'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
70'
69'
69'
68'
Николас Готфредсен из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
65'
65'
Опасность предотвращена - Николас Готфредсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
65'
Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
64'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
63'
Каспер Юнкер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
63'
Louka Andreasen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Матч возобновлен
63'
Йеспер Боге получил травму и заменен. Николас Готфредсен выходит на поле.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Йеспер Боге получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Йеспер Боге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Ламб Микаэл наказан за толчок Эммануэль Сабби
61'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
59'
59'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
59'
58'
58'
58'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
58'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Louka Andreasen
57'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
57'
Эммануэль Сабби из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
57'
Хобро начинает контратаку
57'
56'
56'
56'
55'
55'
54'
54'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
54'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
53'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
52'
52'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
52'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
51'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
51'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Вито Хаммершой-Мистрати пострадал.
50'
Матиас Хааруп из команды Хобро играет слишком грубо. Каспер Юнкер оказался на газоне.
49'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Вито Хаммершой-Мистрати пострадал.
49'
48'
48'
48'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
47'
47'
Томас Кортегаард получил желтую карточку от судьи
47'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс играет слишком грубо. Вито Хаммершой-Мистрати оказался на газоне.
46'
46'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
45'
45'
45'
45'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
Хорсенс начинает контратаку
45'
44'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
44'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Сэмми Скитте наказан за толчок Расмус Педерсен
43'
Эммануэль Сабби из команды Хобро играет слишком грубо. Петер Нюманн оказался на газоне.
42'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
42'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
41'
Йеспер Раск не дал случится голу! Каспер Юнкер должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
41'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
40'
Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Йеспер Боге из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Каспер Юнкер заработал фол
39'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
39'
39'
37'
37'
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
Йеспер Боге задерживает мяч рукой
36'
Сэмми Скитте наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
36'
35'
35'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
35'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
35'
Игрок команды Хобро совершает фол
33'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
33'
33'
Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
33'
33'
31'
Судья сигнализирует, что Сэмми Скитте из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Матиас Хааруп
31'
31'
31'
31'
30'
30'
Отличный пас сделал Ханссон Халлюр из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Опасность предотвращена - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
29'
Ламб Микаэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
29'
29'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
28'
28'
27'
27'
Ламб Микаэл не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
27'
Андерсен Мадс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
27'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
26'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
24'
Расмус Педерсен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
23'
Каспер Юнкер получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Каспер Юнкер грубо играет против соперника. Пострадал Эммануэль Сабби
22'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
22'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
22'
21'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
20'
20'
19'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Киркеволд Пол из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
19'
19'
Вито Хаммершой-Мистрати делает длинную передачу вперед
18'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
18'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
18'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
Хорсенс начинает контратаку
17'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
16'
Сэмми Скитте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Эммануэль Сабби из команды Хобро сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вито Хаммершой-Мистрати мяча так и не получил
14'
14'
ШАНС! Ламб Микаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Вито Хаммершой-Мистрати нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает пас партнеру.
13'
13'
12'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
12'
Плохо сыграл Андерсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
11'
Матиас Хааруп не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
11'
Петер Нюманн из команды Хорсенс играет слишком грубо. Матиас Хааруп оказался на газоне.
10'
Хобро контролирует мяч.
9'
9'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Хорошую попытку сделал Вито Хаммершой-Мистрати. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает пас партнеру.
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
8'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
8'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок команды Хорсенс выносит мяч
8'
Киркеволд Пол навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
8'
Нильсен Сиверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
7'
7'
Йеспер Раск делает длинную передачу вперед
6'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Сэмми Скитте оказался на газоне.
6'
6'
Андерсен Мадс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
5'
5'
5'
4'
4'
Шанс! Матиас Нильсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
4'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
3'
Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
3'
2'
Ламб Микаэл пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск ловит мяч
2'
2'
1'
1'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хобро начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: Кубок
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
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