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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1430
Хобро
0:0
Конец матча
Хорсенс
0'
23' Желтая карточка
Kasper Junker
47' Желтая карточка
Томас Кортегаард
82' Желтая карточка
Mathias Haarup
90' Желтая карточка
Киркеволд Пол
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 1430 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
93'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Кристиан Каппис из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
93'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Louka Andreasen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Себастьян Гронинг
92'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Хорсенс
92'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
92'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
92'
Эммануэль Сабби из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Желтая карточка
91'
Киркеволд Пол - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
91'
Киркеволд Пол фолит на сопернике
91'
Эммануэль Сабби из команды Хобро нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
90'
Себастьян Гронинг из команды Хобро делает пас партнеру.
90'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
90'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Делач Матей делает длинную передачу вперед
89'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
88'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Кристиан Каппис
87'
Себастьян Гронинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Оливер Дрост оказался на газоне.
Фол, нарушение
86'
Игрок команды Хорсенс совершает фол
86'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
85'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Угловой
85'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
85'
Опасность предотвращена - Дамборг Йонас из команды Хобро вступил в отбор удачно
85'
Отличные скиллы показывает Louka Andreasen, обводя своих соперников
Фол, нарушение
85'
Матиас Нильсен наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
84'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Матиас Хааруп из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Каспер Юнкер
83'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
83'
Плохо сыграл Дамборг Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Матиас Хааруп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Матиас Хааруп из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Оливер Дрост пострадал.
81'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Вито Хаммершой-Мистрати
81'
Киркеволд Пол нанес удар головой, но Делач Матей спокойно отбил мяч.
80'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
80'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Ламб Микаэл нарушает правила. Эммануэль Сабби пострадал
80'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Хорсенс
79'
Матиас Хааруп из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
77'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Борринг Йонас из команды Хорсенс играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
76'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Опасность предотвращена - Николас Готфредсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
75'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Матч возобновится спорным мячом
74'
Матч возобновлен
73'
Тактическая замена. Сэмми Скитте уходит с поля и его заменяет Оливер Дрост
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Сэмми Скитте получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
71'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
70'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Хорсенс
68'
Николас Готфредсен из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Хобро
65'
Опасность предотвращена - Николас Готфредсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
65'
Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Угловой
64'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
63'
Каспер Юнкер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
63'
Louka Andreasen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Матч возобновлен
63'
Йеспер Боге получил травму и заменен. Николас Готфредсен выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Йеспер Боге получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Йеспер Боге на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Ламб Микаэл наказан за толчок Эммануэль Сабби
61'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
60'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Хобро
59'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
59'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
58'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
58'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Томас Кортегаард уходит с поля и его заменяет Louka Andreasen
57'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
57'
Эммануэль Сабби из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
57'
Хобро начинает контратаку
57'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
56'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
55'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
55'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
54'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
54'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
53'
Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
52'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
51'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Вито Хаммершой-Мистрати пострадал.
Фол, нарушение
50'
Матиас Хааруп из команды Хобро играет слишком грубо. Каспер Юнкер оказался на газоне.
Фол, нарушение
49'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Вито Хаммершой-Мистрати пострадал.
49'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
48'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
47'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Томас Кортегаард получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс играет слишком грубо. Вито Хаммершой-Мистрати оказался на газоне.
46'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
Хорсенс начинает контратаку
45'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
44'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
44'
Сэмми Скитте наказан за толчок Расмус Педерсен
Фол, нарушение
43'
Эммануэль Сабби из команды Хобро играет слишком грубо. Петер Нюманн оказался на газоне.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
42'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
41'
Йеспер Раск не дал случится голу! Каспер Юнкер должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
41'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
40'
Педерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Матч возобновлен
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Йеспер Боге из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Каспер Юнкер заработал фол
39'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
39'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
37'
Йеспер Боге задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
36'
Сэмми Скитте наказан за толчок Яв-Ихле Аманква
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Хобро
35'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
35'
Матиас Нильсен делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
35'
Игрок команды Хобро совершает фол
33'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
33'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Матиас Хааруп из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
33'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Сэмми Скитте из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Матиас Хааруп
31'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Хобро
30'
Отличный пас сделал Ханссон Халлюр из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Опасность предотвращена - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
29'
Ламб Микаэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Хобро
27'
Ламб Микаэл не смог попасть в створ ударом издали
27'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
27'
Андерсен Мадс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
27'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
25'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
25'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
25'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
24'
Расмус Педерсен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Каспер Юнкер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Каспер Юнкер грубо играет против соперника. Пострадал Эммануэль Сабби
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
22'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
22'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Хорсенс
21'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
20'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Угловой
19'
Киркеволд Пол из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
19'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Вито Хаммершой-Мистрати делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ламб Микаэл из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Эммануэль Сабби
18'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
18'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает пас партнеру.
18'
Хорсенс начинает контратаку
17'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Педерсен Миккель
16'
Сэмми Скитте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Эммануэль Сабби из команды Хобро сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вито Хаммершой-Мистрати мяча так и не получил
14'
Удар от ворот произведет Хобро
14'
ШАНС! Ламб Микаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
14'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Вито Хаммершой-Мистрати нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Эммануэль Сабби из команды Хобро делает пас партнеру.
13'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
12'
Плохо сыграл Андерсен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Удар от ворот произведет Хорсенс
11'
Матиас Хааруп не смог попасть в створ ударом издали
11'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Петер Нюманн из команды Хорсенс играет слишком грубо. Матиас Хааруп оказался на газоне.
10'
Хобро контролирует мяч.
9'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
9'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Хорошую попытку сделал Вито Хаммершой-Мистрати. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает пас партнеру.
8'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
8'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
8'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок команды Хорсенс выносит мяч
Угловой
8'
Киркеволд Пол навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
8'
Нильсен Сиверт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йеспер Раск делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
6'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Сэмми Скитте оказался на газоне.
6'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Андерсен Мадс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
5'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
5'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Хобро
4'
Шанс! Матиас Нильсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Киркеволд Пол из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерсен Мадс
3'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ламб Микаэл пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск ловит мяч
2'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хобро начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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