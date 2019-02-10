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Стадион:
Фейренсе
1:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
6' Желтая карточка
Бруну Витор
29' Желтая карточка
Криш Сантуш
0:1
44' Гол в свои ворота
Брисеньо Антонио
50' Желтая карточка
Вендель Жералдо
0:2
58' Гол
Фернандеш Бруну
62' Желтая карточка
Силва Тьягу
65' Желтая карточка
Брисеньо Антонио
68' Желтая карточка
Думбия Идрисса
68' Желтая карточка
Флавио Рамос
0:3
68' Гол
Фернандеш Бруну
1:3
76' Гол
Петков Стиван
81' Желтая карточка
Соареш Марку
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Спортинг Л делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Рафинья Диас выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Соареш Марку получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Петков Стиван бьет в цель!
76'
Фейренсе делает замену. Силва Тьягу уходит с поля, а Lawrance Ofori выходит на его замену.
75'
Спортинг Л делает замену. Фернандеш Бруну уходит с поля, а Шику Жеральдес выходит на его замену.
72'
Фейренсе делает замену. Жоао Силва уходит с поля, а Петков Стиван выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
Желтая карточка
68'
Флавио Рамос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Брисеньо Антонио получил желтую карточку от судьи
65'
Спортинг Л делает замену. Вендель Жералдо уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
63'
Фейренсе делает замену. Валенсия Хосе уходит с поля, а Mateus Anderson выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Вендель Жералдо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Брисеньо Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
29'
Криш Сантуш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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