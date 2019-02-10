  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Тондела
1:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
44' Желтая карточка
Муфи Фахд
1:0
56' Гол
Дельгадо Хуан III
61' Желтая карточка
Монтейру Бруну
84' Желтая карточка
Джон Ола
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Джон Ола получил желтую карточку от судьи
80'
Тондела делает замену. Пенья Серхио уходит с поля, а Педру Жоау II выходит на его замену.
72'
Тондела делает замену. Монтейру Бруну уходит с поля, а Тембенг Азуга выходит на его замену.
71'
Витория Гимарайнш делает замену. Гедеш Алешандре уходит с поля, а Джон Ола выходит на его замену.
68'
Тондела делает замену. Дельгадо Хуан III уходит с поля, а Пите Луиш выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Монтейру Бруну получил желтую карточку от судьи
58'
Витория Гимарайнш делает замену. Пепе Педру уходит с поля, а Велтон Сампаю выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Дельгадо Хуан III бьет в цель!
53'
Витория Гимарайнш делает замену. Давидсон уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Муфи Фахд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Сальвадор: Примера: Клаусура
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация