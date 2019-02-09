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Стадион:
Портимоненсе
0:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
31' Гол
Морейра Бруну
41' Желтая карточка
Мурило Энрике
52' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
54' Желтая карточка
Са Педру
66' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
68' Желтая карточка
Веллингтон Луис
74' Вторая желтая карточка
Паулиньо Пауло
90'+7
Второй тайм
90'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Ямбор Никола выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Риу Аве делает замену. Галено Вандерсон уходит с поля, а Carlos выходит на его замену.
82'
Портимоненсе делает замену. Henrique уходит с поля, а Эзе Чидера выходит на его замену.
74'
Паулиньо Пауло получает вторую желтую карточку. Удаление.
71'
Портимоненсе делает замену. Веллингтон Луис уходит с поля, а Боа Морте Аилтон выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Веллингтон Луис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Паулиньо Пауло получил желтую карточку от судьи
64'
Риу Аве делает замену. Морейра Бруну уходит с поля, а Carlos выходит на его замену.
63'
Риу Аве делает замену. Мурило Энрике уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
63'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Карлос Жоао выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Мурило Энрике получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Морейра Бруну бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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