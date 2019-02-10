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Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Конец матча
Патронато де Парана
0'
1:0
26' Гол
Jonathan Schunke
35' Красная карточка
Браво Федерико
45' Желтая карточка
Damian Lenos
88' Желтая карточка
Juan Diaz
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Juan Diaz получил желтую карточку от судьи
85'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Lucas Albertengo уходит с поля, а Franco Sivetti выходит на его замену.
82'
Патронато де Парана делает замену. Lautaro Geminiani уходит с поля, а Рескальдани Эсекиэль выходит на его замену.
77'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Edwar Lopez уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
71'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Nahuel Estevez уходит с поля, а Пабло Ариэль Лугуэрсио выходит на его замену.
62'
Патронато де Парана делает замену. Gabriel Carabajal уходит с поля, а Пабло Мартин Ледесма выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Damian Lemos получил желтую карточку от судьи
37'
Патронато де Парана делает замену. Agustin Sandona уходит с поля, а Matias Escudero выходит на его замену.
35'
УДАЛЕНИЕ! - Браво Федерико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Джонатан Щунке бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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