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Индепендьенте
2:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
18' Гол
Bruno Pitton
20' Желтая карточка
Перес Пабло II
24' Желтая карточка
Франко Алан
32' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
1:1
42' Гол в свои ворота
Yeimar Gomez
70' Желтая карточка
Nelson Acevedo
2:1
75' Пенальти
Гайбор Фернандо
84' Желтая карточка
Боттинелли Хонатан
89' Желтая карточка
Franco Troyansky
90' Желтая карточка
Эрнандес Пабло II
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Эрнандес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Franco Troyansky получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Боттинелли Хонатан получил желтую карточку от судьи
81'
Индепендьенте делает замену. Martin Nicolas Benitez уходит с поля, а Mauro Molina выходит на его замену.
80'
Унион Санта-Фе делает замену. Корвалан Клаудио уходит с поля, а Николас Маззола выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Гайбор Фернандо из команды Индепендьенте забивает с точки!
Желтая карточка
70'
Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
66'
Индепендьенте делает замену. Перес Пабло II уходит с поля, а Гайбор Фернандо выходит на его замену.
64'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Pablo Maximiliano Cuadra выходит на его замену.
60'
Индепендьенте делает замену. Ромеро Сильвио уходит с поля, а Эрнандес Пабло II выходит на его замену.
58'
Унион Санта-Фе делает замену. Augusto Lotti уходит с поля, а Franco Troyansky выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Yeimar Gomez уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
32'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Франко Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Bruno Pitton бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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