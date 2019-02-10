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Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
59' Желтая карточка
Ламас Андрес
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Тальерес Кордоба делает замену. Renzo Paparelli уходит с поля, а Enzo Hernan Diaz выходит на его замену.
80'
Тальерес Кордоба делает замену. Diego Valoyes уходит с поля, а Морено Дайро выходит на его замену.
69'
Тальерес Кордоба делает замену. Joel Sonora уходит с поля, а Juan Edgardo Ramirez выходит на его замену.
68'
Атлетико Тукуман делает замену. Fabio Alvarez уходит с поля, а Рикардо Ноир выходит на его замену.
62'
Атлетико Тукуман делает замену. Леандро Диас уходит с поля, а Капроф Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Ламас Андрес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Атлетико Тукуман делает замену. Матос Мауро уходит с поля, а Хавьер Фабиан Толедо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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