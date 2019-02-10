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Ривер Плейт
2:0
Второй тайм: 71'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
31' Гол
Кинтеро Хуан
2:0
50' Гол в свои ворота
Донатти Алехандро
59' Желтая карточка
Солари Аугусто
70' Желтая карточка
Понцио Леонардо
71'
Второй тайм
Желтая карточка
70'
Понцио Леонардо получил желтую карточку от судьи
67'
Расинг Авельянеда делает замену. Саравия Ренсо уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
65'
Ривер Плейт делает замену. Пинола Хавьер II уходит с поля, а Robert Rojas выходит на его замену.
65'
Ривер Плейт делает замену. Кинтеро Хуан уходит с поля, а Де ла Крус Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Солари Аугусто получил желтую карточку от судьи
54'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Понцио Леонардо выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Донатти Алехандро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Расинг Авельянеда делает замену. Кардосо Нери уходит с поля, а Federico Matias Zaracho выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Цвитанич Дарио выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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