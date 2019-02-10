  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
38' Желтая карточка
Alfonso Parot
59' Желтая карточка
Washington Camacho
80' Желтая карточка
Формика Мауро
87' Желтая карточка
Alexis Rodrigues
90' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Alexis Rodrigues получил желтую карточку от судьи
86'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
81'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Pablo Becker выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Формика Мауро получил желтую карточку от судьи
70'
Росарио Сентраль делает замену. Аллионе Агустин уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
65'
Росарио Сентраль делает замену. Риано Клаудио уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
63'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Вашингтон Камачо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Cristian Insaurralde выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бразилия: Паулиста А1
Венесуэла: Примера: Апертура
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Эквадор: Серия A

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация