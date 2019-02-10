0:0
Конец матча
38' Желтая карточкаAlfonso Parot
59' Желтая карточкаWashington Camacho
80' Желтая карточкаФормика Мауро
87' Желтая карточкаAlexis Rodrigues
90' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ринаудо Фабиан получил желтую карточку от судьи
87'
Alexis Rodrigues получил желтую карточку от судьи
86'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
81'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Pablo Becker выходит на его замену.
80'
Формика Мауро получил желтую карточку от судьи
70'
Росарио Сентраль делает замену. Аллионе Агустин уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
65'
Росарио Сентраль делает замену. Риано Клаудио уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
63'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Alexis Rodrigues выходит на его замену.
59'
Вашингтон Камачо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Cristian Insaurralde выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Альфонсо Парот получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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