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Стадион:
Ньюкасл Джетс
1:1
Второй тайм: 58'
Мельбурн Сити
0'
1:0
22' Гол
Jair I
1:1
55' Гол
Макларен Джейми
58'
Второй тайм
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
52'
Мельбурн Сити делает замену. Harrison Delbridge уходит с поля, а Макгри Райли выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Эдуардо Бритто да Силва Хаир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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