Стадион: Cars Jeans Stadium
0:0
Первый тайм: 27'
Первый тайм
26'
26'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Намли Юнес оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
25'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
25'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
23'
Серж Канон делает длинную передачу вперед
22'
22'
21'
21'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
21'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Трупе Джованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Элберс Стэнли из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Трупе Джованни заработал фол
20'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
19'
19'
18'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
16'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Лам Томас ошибается в защите.
15'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
14'
14'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
13'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
13'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Бекер Шеральдо задерживает мяч рукой
12'
Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
Ван Полен Брам не смог попасть в створ ударом издали
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Крой Вито
7'
Элберс Стэнли имел все шансы забить, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв!
7'
Вратарь парирует удар, который нанес Хамер Густаво, и мяч снова в игре
6'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
6'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
6'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
5'
5'
4'
Намли Юнес наказан за толчок Мейерс Арон
4'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг в офсайде
3'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
1'
Ван дер Харт Микки из команды ПЕК Зволле сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПЕК Зволле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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