Стадион: Иден Парк
1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаБарбарусес Костас
51' Желтая карточкаРуфер Алекс
1:0
57' ГолКришна Рой
1:1
67' ПенальтиХонда Кейсуке
73' Желтая карточкаДоначи Джеймс
79' Желтая карточкаРоу Сторм
Второй тайм
79'
Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
73'
Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
57'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
55'
Мельбурн Виктори делает замену. Anthony Lesiotis уходит с поля, а Хонда Кейсуке выходит на его замену.
55'
Мельбурн Виктори делает замену. Нидермайер Георг уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
51'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Барбарусес Костас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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