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Стадион:
Веллингтон Феникс
1:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
32' Желтая карточка
Барбарусес Костас
51' Желтая карточка
Руфер Алекс
1:0
57' Гол
Кришна Рой
1:1
67' Пенальти
Хонда Кейсуке
73' Желтая карточка
Доначи Джеймс
79' Желтая карточка
Роу Сторм
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
79'
Роу Сторм получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке из команды Мельбурн Виктори забивает с точки!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Кришна Рой бьет в цель!
55'
Мельбурн Виктори делает замену. Anthony Lesiotis уходит с поля, а Хонда Кейсуке выходит на его замену.
55'
Мельбурн Виктори делает замену. Нидермайер Георг уходит с поля, а Доначи Джеймс выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Барбарусес Костас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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