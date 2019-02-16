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Стадион:
Аделаида Юнайтед
1:3
Конец матча
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
12' Гол
Риера Ориоль
1:1
44' Гол
Ryan Kitto
1:2
54' Гол
Боневасиа Ролиней
1:3
71' Гол
Меджок Мэньиэл
76' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
76' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
86' Желтая карточка
Tate Russell
90' Желтая карточка
Tarek Elrich
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Тарек Елрич получил желтую карточку от судьи
89'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan Elsey уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Tate Russell получил желтую карточку от судьи
85'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Carlo Armiento выходит на его замену.
81'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Махази Рашид выходит на его замену.
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Риера Ориоль уходит с поля, а Баумйоханн Александер выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Isaias получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
73'
Аделаида Юнайтед делает замену. Боланд Мирко уходит с поля, а Кен Илсо выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Меджок Мэньиэл бьет в цель!
68'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Bruce Kamau уходит с поля, а Митчелл Дюк выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Боневасиа Ролиней бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Ryan Kitto бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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