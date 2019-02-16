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Стадион:
Перт Глори
2:0
Первый тайм: 44'
Брисбен Роар
0'
1:0
19' Гол
Дэвидсон Джейсон
32' Желтая карточка
Дино Джулбич
2:0
35' Гол
Кио Эндрю
44'
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Первый тайм
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
35'
Перт Глори делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Скотт Невилл выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Дино Джулбич получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Дэвидсон Джейсон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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